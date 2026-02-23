Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται παρασκηνιακές και επίσημες διπλωματικές επαφές.

Με φόντο την συγκέντρωσης τεράστιας στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ότι θα αποφασίσει σε 10 ή 15 ημέρες εάν θα διατάξει πλήγματα κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, για τα πυρηνικά της.

Απαντώντας σήμερα στη δήλωση αυτή, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας».

«Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα. Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα», τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη.

Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Πέμπτη στη Γενεύη

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει σενάρια που φτάνουν ακόμη και σε άμεση στρατιωτική δράση. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να συνδέεται με δύο καθοριστικούς παράγοντες: την πορεία των διαπραγματεύσεων και την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Κομβικό ορόσημο αποτελεί ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη, με μεσολάβηση του Ομάν. Η Ουάσιγκτον αναμένει συγκεκριμένη, γραπτή πρόταση από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios το πρωί της Κυριακής ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει να λάβει την πρόταση έως την Τρίτη. Αν η πρόταση κριθεί ανεπαρκής ή προσχηματική, τότε το σενάριο στρατιωτικής κλιμάκωσης θα ενισχυθεί σημαντικά.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο CBS ότι εξακολουθεί να εργάζεται πάνω στην πρόταση και ότι η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δώσει την τελική έγκριση. Είπε ότι πιστεύει πως η πρόταση θα συζητηθεί στη Γενεύη και ότι και οι δύο πλευρές θα εργαστούν πάνω σε ένα κείμενο με στόχο την επίτευξη «μιας γρήγορης συμφωνίας».

«Εάν το Ιράν καταθέσει σχέδιο πρότασης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Γενεύη προκειμένου να ξεκινήσουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα πυρηνικά», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν ενδέχεται επίσης να συζητήσουν την πιθανότητα μιας ενδιάμεσης συμφωνίας πριν συμφωνηθεί μια πλήρης πυρηνική συμφωνία.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έγραψε στο X ότι οι πρόσφατες συνομιλίες «απέδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα», αλλά ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για «κάθε πιθανό σενάριο».

Πρωτοφανής από το 2003 συγκέντρωση δυνάμεων

Μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το Reuters έγραψαν ότι το Ιράν προσφέρει μια σειρά ανταλλάγματα στις ΗΠΑ για να υπογραφεί μια συμφωνία που θα του επιτρέπει να διατηρήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς όπως να μειώσει στο ήμισυ το ποσοστό εμπλουτισμού ουρανίου και κυρίως να δώσει σε αμερικανικές εταιρείες την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ιρανικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν ήδη, στην περιοχή τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από τον πόλεμο στο Ιράκ, το 2003. Στην περιοχή βρίσκονται 13 πολεμικά πλοία, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις φρεγάτες, ενώ σε πορεία προς τον Περσικό Κόλπο είναι το αεροπλανοφόρο «USS G. Ford».

Όπως μεταδίδεται η πλήρης ανάπτυξη αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή – συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας αεροπλανοφόρου – αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.