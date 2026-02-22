newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στο Ιράν με τους συμβούλους του να διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά κυρίως με το μέγεθος της επιχείρησης.

Χωρίς να έχει φέρει το θέμα στο Κογκρέσο και χωρίς να έχει εξηγήσει στην αμερικανική κοινή γνώμη τι επιδιώκει από μία νέα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη να σπεύσει στην περιοχή, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ καταγράφουν ως πλειοψηφικό ρεύμα την αντίθεση σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η συγκέντρωση αεροπορικής ισχύος στην περιοχή είναι μεγαλύτερη από την εποχή της εισβολής στο Ιράκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιου είδους στρατιωτική δράση φαίνεται να είναι αναπόφευκτη.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τα «γεράκια» των ΗΠΑ και θερμός υποστηρικτής του προέδρου, δήλωσε στο Axios ότι αρκετά άτομα γύρω από τον Τραμπ τον συμβουλεύουν να μην βομβαρδίσει το Ιράν.

Ο ίδιος βέβαια έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη και προέτρεψε τον πρόεδρο να τους αγνοήσει.

Δολοφονία Χαμενεΐ

Σύμβουλοι του Τραμπ του έχουν παρουσιάσει στρατιωτικές επιλογές που θα επέτρεπαν στις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε μία παρατεταμένη επίθεση που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες και θα πρόδιδε την προεκλογική υπόσχεση του προέδρου ότι η αποτυχημένη στρατηγική επεμβάσεων σε άλλες χώρες ανήκει στο παρελθόν.

Ανάμεσα στις στρατιωτικές επιλογές που του έχουν παρουσιάσει είναι και η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και του γιου του, ενέργεια που επίσης ενέχει μεγάλο ρίσκο για τις αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν στη Μέση Ανατολή, αλλά θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να αποσυρθούν γρήγορα μετά από ένα χτύπημα διακηρύττοντας επίσης τη νίκη τους.

Παράλληλα η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποιου είδους ευελιξία στις συνομιλίες, με έναν αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει στο Axios ότι θα εξετάσουν μία ιρανική πρόταση που περιλαμβάνει κάποιο «συμβολικό» εμπλουτισμό ουρανίου εάν διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει τρόπος να κατασκευαστεί βόμβα.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ότι οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν σε «αρχές» και τώρα η Τεχεράνη καταρτίζει λεπτομερειακό σχέδιο συμφωνίας.

Σε αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες σε διεθνή ΜΜΕ, περιλαμβάνονται μία σειρά από τεχνικές λεπτομέρειες για την επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, για την ελάχιστη ή «συμβολική» ποσότητα ουρανίου που μπορεί να εμπλουτίσει το Ιράν, για τις αποδείξεις που πρέπει να παρέχει η Τεχεράνη ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ταυτόχρονα το Ιράν απαιτεί την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα περισσότερα από 100 δισ. δολάρια που έχουν παγώσει σε τράπεζες παγκοσμίως, ένα χρονοδιάγραμμα για την αποδέσμευση των υπολοίπων και ένα σαφές σχέδιο για την άρση των κυρώσεων και επίσης μία δέσμευση για την άρση της απειλής επίθεσης.

Αυτό που είναι εκτός συζήτησης για την Τεχεράνη είναι ο περιορισμός του πυραυλικού της οπλοστασίου, που μετ’ επιτάσεως διεκδικεί το Ισραήλ.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ που ενθαρρύνει τα σχέδια επίθεσης του Τραμπ, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τη Μέση Ανατολή και συζήτησε για το Ιράν με τους ηγέτες του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αντιδράσεις των καθεστώτων του Κόλπου

«Κατανοώ τις ανησυχίες σχετικά με τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δεδομένων των προηγούμενων εμπλοκών. Ωστόσο, οι φωνές που συμβουλεύουν να μην εμπλακούμε φαίνεται να αγνοούν τις συνέπειες του να αφήνουμε το κακό ανεξέλεγκτο», δήλωσε ο ίδιος στο Axios.

Ο Γκράχαμ εκτιμά, όπως είπε, ότι υπάρχει μια ευκαιρία «να επέλθει ιστορική αλλαγή» στο Ιράν.

«Αλλά μου γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι φωνές που αντιτίθενται στην εμπλοκή και τον κίνδυνο που συνδέεται με την αποφασιστική δράση γίνονται όλο και πιο δυνατές. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Τραμπ. Είναι ανεξάρτητος στις αποφάσεις του. Και όπως όλοι οι πρόεδροι, θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις του σε τόσο σοβαρά θέματα. Όσο για μένα, η ιστορία θα δείξει ξεκάθαρα ποια ήταν η στάση μου, για καλό ή για κακό».

Ο «στόχος» ανατροπής καθεστώτος

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα κάποιοι από τους συμβούλους του Τραμπ τον παρότρυναν να αποφύγει τις επιθέσεις και να συνεχίσει να ασκεί πίεση με τη στρατιωτική απειλή για να προσπαθήσει να αποσπάσει παραχωρήσεις.

Κάποιοι μάλιστα, στον στενό κύκλο του προέδρου, αμφιβάλουν σχετικά με τη σκοπιμότητα της έναρξης μιας επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, καθώς από τη μία αυτό θα προϋπέθετε μόνιμη εμπλοκή των ΗΠΑ στη χώρα και αφετέρου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια βιώσιμη εναλλακτική για διάδοχη κατάσταση καθώς η επιθετική τακτική της Ουάσιγκτον έχει κόψει τις γέφυρες ακόμα και με την μετριοπαθή κυβέρνηση του Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα ο γιος του ανατραπέντα Σάχη δεν θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο καθώς παρά την τεράστια κρίση του ιρανικού καθεστώτος δεν έχει τα απαραίτητα στηρίγματα στη χώρα.

Το ρίσκο μια επίθεσης χωρίς άμεσο και σαφή στρατηγικό στόχο και επομένως χωρίς σχέδιο απεμπλοκής είναι μεγάλο, όπως φαίνεται και από τις διαφορετικές απόψεις στο επιτελείο του Τραμπ ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει σύντομα πώς θα κινηθεί.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
