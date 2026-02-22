Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στο Ιράν με τους συμβούλους του να διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά κυρίως με το μέγεθος της επιχείρησης.

Χωρίς να έχει φέρει το θέμα στο Κογκρέσο και χωρίς να έχει εξηγήσει στην αμερικανική κοινή γνώμη τι επιδιώκει από μία νέα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη να σπεύσει στην περιοχή, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ καταγράφουν ως πλειοψηφικό ρεύμα την αντίθεση σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η συγκέντρωση αεροπορικής ισχύος στην περιοχή είναι μεγαλύτερη από την εποχή της εισβολής στο Ιράκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιου είδους στρατιωτική δράση φαίνεται να είναι αναπόφευκτη.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τα «γεράκια» των ΗΠΑ και θερμός υποστηρικτής του προέδρου, δήλωσε στο Axios ότι αρκετά άτομα γύρω από τον Τραμπ τον συμβουλεύουν να μην βομβαρδίσει το Ιράν.

Ο ίδιος βέβαια έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη και προέτρεψε τον πρόεδρο να τους αγνοήσει.

Δολοφονία Χαμενεΐ

Σύμβουλοι του Τραμπ του έχουν παρουσιάσει στρατιωτικές επιλογές που θα επέτρεπαν στις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε μία παρατεταμένη επίθεση που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες και θα πρόδιδε την προεκλογική υπόσχεση του προέδρου ότι η αποτυχημένη στρατηγική επεμβάσεων σε άλλες χώρες ανήκει στο παρελθόν.

Ανάμεσα στις στρατιωτικές επιλογές που του έχουν παρουσιάσει είναι και η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και του γιου του, ενέργεια που επίσης ενέχει μεγάλο ρίσκο για τις αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν στη Μέση Ανατολή, αλλά θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να αποσυρθούν γρήγορα μετά από ένα χτύπημα διακηρύττοντας επίσης τη νίκη τους.

Παράλληλα η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποιου είδους ευελιξία στις συνομιλίες, με έναν αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει στο Axios ότι θα εξετάσουν μία ιρανική πρόταση που περιλαμβάνει κάποιο «συμβολικό» εμπλουτισμό ουρανίου εάν διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει τρόπος να κατασκευαστεί βόμβα.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ότι οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν σε «αρχές» και τώρα η Τεχεράνη καταρτίζει λεπτομερειακό σχέδιο συμφωνίας.

Σε αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες σε διεθνή ΜΜΕ, περιλαμβάνονται μία σειρά από τεχνικές λεπτομέρειες για την επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, για την ελάχιστη ή «συμβολική» ποσότητα ουρανίου που μπορεί να εμπλουτίσει το Ιράν, για τις αποδείξεις που πρέπει να παρέχει η Τεχεράνη ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ταυτόχρονα το Ιράν απαιτεί την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα περισσότερα από 100 δισ. δολάρια που έχουν παγώσει σε τράπεζες παγκοσμίως, ένα χρονοδιάγραμμα για την αποδέσμευση των υπολοίπων και ένα σαφές σχέδιο για την άρση των κυρώσεων και επίσης μία δέσμευση για την άρση της απειλής επίθεσης.

Αυτό που είναι εκτός συζήτησης για την Τεχεράνη είναι ο περιορισμός του πυραυλικού της οπλοστασίου, που μετ’ επιτάσεως διεκδικεί το Ισραήλ.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ που ενθαρρύνει τα σχέδια επίθεσης του Τραμπ, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τη Μέση Ανατολή και συζήτησε για το Ιράν με τους ηγέτες του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αντιδράσεις των καθεστώτων του Κόλπου

«Κατανοώ τις ανησυχίες σχετικά με τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δεδομένων των προηγούμενων εμπλοκών. Ωστόσο, οι φωνές που συμβουλεύουν να μην εμπλακούμε φαίνεται να αγνοούν τις συνέπειες του να αφήνουμε το κακό ανεξέλεγκτο», δήλωσε ο ίδιος στο Axios.

Ο Γκράχαμ εκτιμά, όπως είπε, ότι υπάρχει μια ευκαιρία «να επέλθει ιστορική αλλαγή» στο Ιράν.

«Αλλά μου γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι φωνές που αντιτίθενται στην εμπλοκή και τον κίνδυνο που συνδέεται με την αποφασιστική δράση γίνονται όλο και πιο δυνατές. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Τραμπ. Είναι ανεξάρτητος στις αποφάσεις του. Και όπως όλοι οι πρόεδροι, θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις του σε τόσο σοβαρά θέματα. Όσο για μένα, η ιστορία θα δείξει ξεκάθαρα ποια ήταν η στάση μου, για καλό ή για κακό».

Ο «στόχος» ανατροπής καθεστώτος

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα κάποιοι από τους συμβούλους του Τραμπ τον παρότρυναν να αποφύγει τις επιθέσεις και να συνεχίσει να ασκεί πίεση με τη στρατιωτική απειλή για να προσπαθήσει να αποσπάσει παραχωρήσεις.

Κάποιοι μάλιστα, στον στενό κύκλο του προέδρου, αμφιβάλουν σχετικά με τη σκοπιμότητα της έναρξης μιας επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, καθώς από τη μία αυτό θα προϋπέθετε μόνιμη εμπλοκή των ΗΠΑ στη χώρα και αφετέρου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια βιώσιμη εναλλακτική για διάδοχη κατάσταση καθώς η επιθετική τακτική της Ουάσιγκτον έχει κόψει τις γέφυρες ακόμα και με την μετριοπαθή κυβέρνηση του Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα ο γιος του ανατραπέντα Σάχη δεν θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο καθώς παρά την τεράστια κρίση του ιρανικού καθεστώτος δεν έχει τα απαραίτητα στηρίγματα στη χώρα.

Το ρίσκο μια επίθεσης χωρίς άμεσο και σαφή στρατηγικό στόχο και επομένως χωρίς σχέδιο απεμπλοκής είναι μεγάλο, όπως φαίνεται και από τις διαφορετικές απόψεις στο επιτελείο του Τραμπ ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει σύντομα πώς θα κινηθεί.