Ο Σταύρος Φλώρος δίνει μεγάλη μάχη και στέλνει συγκλονιστικό μήνυμα ελπίδας

Ο Σταύρος Φλώρος, ο πρώην παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο, έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να μοιραστεί μαζί μας: «Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει».

Ο νεαρός αθλητής και μελισσοκόμος, ο οποίος επί του παρόντος βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος, παρόλο που η ζωή του επιφύλασσε μια δύσκολη δοκιμασία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Σταύρος Φλώρος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο».

Υπενθυμίζεται ότι, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος έκανε ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Το χτύπημα είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ του προκάλεσε σοβαρά τραύματα και στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού.

Σταύρος Φλώρος: Ολόκληρη η ανάρτηση

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».