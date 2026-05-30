Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο – Αδημοσίευτες φωτογραφίες της πριγκίπισσας Νταϊάνα ως μαθήτρια

Μια νέα συλλογή που θα δημοπρατηθεί προσφέρει μια μοναδική ματιά στα πρώτα χρόνια της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Φωτογραφίες και επιστολές της Κάθριν Χάνμπερι, παιδικής φίλης της Νταϊάνα που φοίτησε μαζί της στο σχολείο θηλέων West Heath μεταξύ 1973 και 1977, παραδόθηκαν στον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Gorringe’s, ο οποίος θα τις διαθέσει προς πώληση από τις 7 Ιουλίου.

Συμμαθήτριες

Η συλλογή περιλαμβάνει τέσσερις αυθόρμητες, πρωτότυπες έγχρωμες φωτογραφίες από τα σχολικά χρόνια της Νταϊάνα, καθώς και αλληλογραφία της Νταϊάνα προς την Χάνμπερι.

Οι φωτογραφίες, από την περίοδο που η μελλοντική πριγκίπισσα φοιτούσε στο West Heath, περιλαμβάνουν δύο με τη Νταϊάνα στον κοιτώνα της, καθώς και μία έξω από αυτό, με το γήπεδο του σχολείου στο φόντο.

Η τελευταία φωτογραφία είναι μια ομαδική φωτογραφία της Νταϊάνα και μερικών συμμαθητριών της που χαλαρώνουν έξω στον ήλιο μπροστά από ένα σχολικό κτίριο.

«Νταϊάνα (S)»

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μια απλή, χειρόγραφη κάρτα γενεθλίων από τη μελλοντική πριγκίπισσα προς την Χάνμπερι, την οποία υπέγραψε «Νταϊάνα (S)», για το Σπένσερ, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπήρχαν και άλλες «Νταϊάνες» στην τάξη τους.

Σε δήλωσή του στο περιοδικό People, ο Άλμπερτ Ράντφορντ, ειδικός σε βιβλία και χειρόγραφα της Gorringe’s, είπε για τη συλλογή: «Αυτό το προσωπικό αρχείο προσφέρει μια σπάνια ματιά στη Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, πριν τα καθήκοντα και η φήμη πάρουν το πάνω χέρι.

»Μέσα από τις αναμνήσεις της πελάτισσάς μας από το σχολείο West Heath Girls’ School, η Νταϊάνα εμφανίζεται ως ένα άτομο βαθιά ταπεινό και με οικογενειακές αξίες, κάποια του οποίου η πραγματική φιλοδοξία ήταν απλώς να δημιουργήσει μια οικογένεια και να αντλεί υπερηφάνεια από τα απλά πράγματα της ζωής».

Μια νεαρή γυναίκα

«Θυμάται τη Νταϊάνα να προσφέρεται εθελοντικά να καθαρίσει το σπίτι της διευθύντριας, και είναι αναμνήσεις όπως αυτή, καθώς και η συλλογή που ήρθε στο φως, που παρουσιάζουν την πραγματική νεαρή Νταϊάνα με έναν τρόπο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα που δημιουργήθηκε από άλλους» συνέχισε ο Ράντφορντ.

«Εμφανίζεται εδώ ως μια νεαρή γυναίκα που αιωρείται ανάμεσα στον έρωτα και την ιστορία – γεμάτη ελπίδα, ανυποψίαστη και όχι ακόμη πλήρως υποταγμένη στο θεσμό που θα την καθόριζε.

»Σε αυτά τα μικρά, εύθραυστα ίχνη, η αθωότητα παραμένει -μαζί με μια ήσυχη, πεισματική πίστη σε κάτι τόσο απλό και αόριστο όσο ο έρωτας».

Ο μελλοντικός σύζυγος

Η Νταϊάνα δεν είχε καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις στο σχολείο, αποτυγχάνοντας δύο φορές στις εξετάσεις O-levels. Έφυγε από το West Heath σε ηλικία 16 ετών, το 1977, την ίδια χρονιά που θα συναντούσε για πρώτη φορά τον μελλοντικό σύζυγό της, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, ωστόσο, άρχισαν να βγαίνουν μαζί αρκετά μετά, το 1980.

Το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε στις 29 Ιουλίου 1981 και πέρασε τον μήνα του μέλιτος στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Εκεί ήταν που η Νταϊάνα έγραψε την «Επιστολή του Μήνα του Μέλιτος» προς την Χάνμπερι, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στη συλλογή.

Με ανάγλυφο σχέδιο

Με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1981, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έγραψε στη φίλη της: «Αγαπητή Κάθριν, δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο υπέροχη έκπληξη ήταν για μένα όταν άνοιξα την κάρτα σου. Σ’ ευχαριστώ πολύ που πήρες μολύβι και χαρτί και μου ευχήθηκες κάθε καλό».

Η επιστολή είναι τριών σελίδων, γραμμένη σε χαρτί με ανάγλυφο σχέδιο που φέρει το βασιλικό οικόσημο σε κόκκινο χρώμα στο πάνω μέρος κάθε φύλλου.

Ταχυδρομείο του Περθ

«Περάσαμε έναν ευτυχισμένο μήνα του μέλιτος κάτω από ατελείωτο ήλιο και, ευτυχώς, ήρεμη θάλασσα», συνέχισε η Νταϊάνα. «Εκατομμύρια ευχαριστίες από καρδιάς για την υπέροχη σκέψη σου. Με πολλή αγάπη από μια εξαιρετικά ευγνώμων Νταϊάνα».

Ο αρχικός φάκελος περιλαμβάνεται επίσης στη συλλογή, ο οποίος δείχνει ότι η Νταϊάνα τον έστειλε με συστημένη αλληλογραφία. Φέρει δύο σφραγίδες του ταχυδρομείου του Περθ με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 1981 και τη σφραγίδα με το βασιλικό μονόγραμμα (EIIR).

Το τελευταίο αντικείμενο

Το τελευταίο αντικείμενο της συλλογής είναι ένα πρόγραμμα για μια μικρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία St. Martin-in-the-Fields στις 19 Νοεμβρίου 1997, δύο μήνες μετά τον τραγικό θάνατο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι, σε ηλικία 36 ετών.

Η τελετή ήταν πιο ιδιωτική και προσωπική από την κρατική κηδεία στο Westminster Abbey που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, καθιστώντας το πρόγραμμα ένα μοναδικό ενθύμιο από το γεγονός.

Τα 65α γενέθλιά της

Η συλλογή σπάνιων αντικειμένων θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία Fine Art & Interiors στο Gorringe’s στις 7 Ιουλίου, με τον οίκο δημοπρασιών να εκτιμά ότι η συνολική αξία της συλλογής θα κυμανθεί μεταξύ 5.383 και 8.076 δολαρίων.

Η ημερομηνία της δημοπρασίας συμπίπτει με την επέτειο του γάμου της Νταϊάνα με τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο στις 29 Ιουλίου, καθώς και με την ημερομηνία που θα ήταν τα 65α γενέθλιά της, την 1η Ιουλίου.

*Με στοιχεία από people.com