Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αποσυρθεί από το line up του φεστιβάλ «Freedom 250», το οποίο υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Vanilla Ice, όμως, σκοπεύει να πραγματοποιήσει την εμφάνισή του στην εκδήλωση.

Ο Vanilla Ice δικαιολόγησε την απόφασή του, λέγοντας ότι «η μουσική δεν είναι πολιτική», ενώ υποστήριξε ότι θα εμφανιζόταν για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αν του δινόταν η ευκαιρία.

«Δεν ψηφίζω καν, οπότε δεν με νοιάζει», δήλωσε ο ράπερ σε συνέντευξη στο TMZ.

Ο Vanilla Ice είπε ότι αν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον καλούσε και του ζητούσε να εμφανιστεί, «θα πήγαινα να παίξω. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Παίζεις για τους θαυμαστές σου. Ξέρεις, δεν έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε τους θαυμαστές μας. Αυτοί μας διαλέγουν. Και θα πάω να παίξω για τον Πούτιν και θα παίξω στο Ιράν αν θέλεις. Δεν έχει σημασία».

Πόσοι έμειναν;

Ο Vanilla Ice είναι ένας από τους δύο μόνο καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ Freedom 250, μαζί με τον Fab Morvan.

Πέντε από τους εννέα καλλιτέχνες που είχαν αρχικά ανακοινωθεί έχουν δηλώσει επίσημα ότι αποσύρονται και πρόκειται για τους: Bret Michaels, Young MC, Morris Day, Martina McBride και The Commodores.

Παράλληλα, ο Freedom Williams δήλωσε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποσυρθεί, μη επιβεβαιώνοντας με σιγουριά τη συμμετοχή του.

«Δεν παίρνω τίποτα στα σοβαρά»

Ο Vanilla Ice είναι ένας καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το single «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Αυτή τη στιγμή έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις 26 Ιουνίου στο Great American State Fair στο National Mall στην Ουάσιγκτον.

Σχετικά με την εμφάνισή του στο Freedom 250, ο Vanilla Ice είπε: «Είμαι εδώ για να διασκεδάσω με την Αμερική, φίλε. Η μουσική υπάρχει για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, και γι’ αυτό είμαστε εδώ, φίλε. Απλά θα εκπροσωπήσουμε τη δεκαετία του ’90. Δεν παίρνω τίποτα στα σοβαρά. Νομίζω ότι απλά πρέπει να χορεύουμε. Ξέρεις, είναι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας. Και πρέπει να βγεις έξω και να την αναζητήσεις με χορό».

«Ξέρεις, το θέμα είναι να μην παίρνεις τίποτα πολύ στα σοβαρά, φίλε», είπε ο ράπερ στη συνέντευξη.

«Είμαι από τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Δεν παίρναμε όλη αυτή την αναστάτωση τόσο σοβαρά. Φορούσαμε τσαντάκια μέσης, βγάζαμε τα πίσω καθίσματα και βάζαμε subwoofers. Έλα τώρα, φίλε. Αυτή είναι μια γιορτή για τα 250 χρόνια της Αμερικής, τα γενέθλια της χώρας στην οποία γεννηθήκαμε. Έλα. Απόλαυσε τον χορό».

«Είναι απλά μουσική», πρόσθεσε. «Τι το σπουδαίο έχει, φίλε; Είμαστε απλά διασκεδαστές», κατέληξε και, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τα πρόσωπα διαφόρων ράπερ, εν ζωή και μη, οι οποίοι έδωσαν αγώνα για την κοινότητα τους και δεν φοβήθηκαν να πάρουν πολιτική θέση, όσο η αστυνομία τους έβαζε σε φυλακές είτε με στοιχεία είτε χωρίς και τους σκότωνε στους δρόμους.

*Με πληροφορίες από: Variety