Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Μετά από κοινήεμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, η ράπερ Νίκι Μινάζ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν επέδειξε ένα φαινομενικά πανάκριβο «δώρο» που τράβηξε την προσοχή τόσο της hip-hop κοινότητας όσο και οργανώσεων υπεράσπισης μεταναστών.

Η Μινάζ ανάρτησε φωτογραφία μιας «Χρυσής Κάρτας Τραμπ» —της λεγόμενης expedited visa που προορίζεται για όσους είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 1 εκατ. δολάρια— αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν κατέβαλε κανένα ποσό. «Welp…» (Λοιπόν/ Τι να κάνεις), έγραψε στη λεζάντα, δίπλα στην εικόνα της κάρτας με το πρόσωπο του Τραμπ και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Λίγο αργότερα, επανήλθε με πιο σαφή δήλωση, γράφοντας ότι «ολοκληρώνει τα χαρτιά της υπηκοότητας» χάρη στον «υπέροχο, γενναιόδωρο και γοητευτικό» πρόεδρο, προσθέτοντας πως δεν θα τα είχε καταφέρει χωρίς εκείνον. Σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι η «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» της παραχωρήθηκε «δωρεάν».

Residency? Residency? The cope is coping. 😅

Finalizing that citizenship paperwork as we speak as per MY wonderful, gracious, charming President.

Thanks to the petition. 📋

I wouldn’t have done it without you.

Oh CitizenNIKA you are thee moment Gold Trump card free of charge pic.twitter.com/jc1vIxx6pz — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 29, 2026

Ερωτήματα για ειδική μεταχείριση

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν ερωτήματα για το αν η υποψήφια για Grammy ράπερ —και μία από τις νεότερες πολιτικές συμμάχους του Τραμπ— είχε παρακάμψει το μπλοκαρισμένο μεταναστευτικό σύστημα για να λάβει χωρίς κόστος μια πολυτελή βίζα.

Ωστόσο, σύμφωνα με του New York Times, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι η χρυσή κάρτα ήταν απλώς «αναμνηστικό» και όχι επίσημο έγγραφο μετανάστευσης. Παρά την επίδειξη, η κάρτα δεν έχει πρακτική αξία για τη Μινάζ, η οποία —σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας— είναι νόμιμη μόνιμη κάτοικος των ΗΠΑ εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και ήδη επιλέξιμη να αιτηθεί υπηκοότητα.

Τι είναι η «Χρυσή Κάρτα Τραμπ»

Η λεγόμενη «Χρυσή Κάρτα Τραμπ», που παρουσιάστηκε επίσημα τον περασμένο μήνα, συνοδεύεται από μη επιστρέψιμο τέλος επεξεργασίας 15.000 δολαρίων και επιπλέον καταβολή 1 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση καθεστώτος μόνιμης διαμονής.

Οργανώσεις μεταναστών έχουν καταγγείλει το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι ευνοεί δυσανάλογα τους εύπορους και θέτοντας ερωτήματα για τη νομιμότητά του.

Η δημόσια στήριξη της Μινάζ στον Τραμπ προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι το 2018 είχε καταγγείλει ανοιχτά την πολιτική «μηδενικής ανοχής» και τον διαχωρισμό παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους, δηλώνοντας πως είχε φτάσει στις ΗΠΑ παράτυπα σε ηλικία πέντε ετών.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Λευκός Οίκος έσπευσε να χαιρετίσει τη στάση της, με επίσημο λογαριασμό στο X να σχολιάζει «oh she’s super BASED». Το εν λόγω σχόλιο ήταν ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στο τραγούδι της Μινάζ Super Bass και τον όρο αργκό «based», που χρησιμοποιείται διαδικτυακά για να περιγράψει κάποιον που προχωρά σε μια τολμηρή κίνηση χωρίς να υπολογίζει τις αντιδράσεις.