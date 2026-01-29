magazin
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που η Μινεάπολη μετρά δολοφονίες και συλλήψεις και απελάσεις ακόμη και ανηλίκων, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν ξανά σε κλίμα φόβου και έντασης —με μετανάστες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους για να αποφύγουν τους πράκτορες της ICE— η Νίκι Μινάζ επιλέγει να ανεβάσει στα social media φωτογραφίες μιας λαμπερής «χρυσής κάρτας» με το πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διάσημη ράπερ αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή της τη λεγόμενη «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» — ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα βίζας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προσφέρει καθεστώς μόνιμης διαμονής και μια διαδρομή προς την αμερικανική υπηκοότητα σε όσους μπορούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά.

Η Μινάζ έδειξε την κάρτα σε αναρτήσεις της στο X, συνοδεύοντάς τες με τη μονολεκτική λεζάντα «Welp (Τι να κάνεις)». Λίγο αργότερα, επανήλθε με σαφώς πιο πανηγυρικό τόνο, γράφοντας ότι «ολοκληρώνει τα χαρτιά της υπηκοότητας» και ευχαριστώντας δημόσια τον Τραμπ, ενώ υποστήριξε ότι η κάρτα της παραχωρήθηκε «δωρεάν».

«Είμαι η Νο 1 θαυμάστρια του προέδρου»

Η αποκάλυψη ήρθε αμέσως μετά τη συμμετοχή της στο λεγόμενο «Σύνοδος Trump Accounts», εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσινγκτον, όπου η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε τους νέους κρατικά υποστηριζόμενους επενδυτικούς λογαριασμούς για βρέφη, με αρχική εισφορά 1.000 δολαρίων.

Εκεί, η Νίκι Μινάζ δήλωσε πως είναι «πιθανότατα η Νο 1 θαυμάστρια του προέδρου» και ότι «το μίσος ή όσα λένε οι άλλοι δεν την επηρεάζουν καθόλου».

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε, λέγοντας ότι είναι θαυμαστής της, ενώ σχολίασε με το γνώριμο ύφος του τα μακριά νύχια της, δηλώνοντας πως «θα αφήσει κι εκείνος τα δικά του να μακρύνουν».

Μετανάστρια τότε, προνομιούχος τώρα

Όπως επισημαίνει και το USA Today, οι αναρτήσεις της Μινάζ άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό της παρελθόν. Το 2018 είχε γράψει ότι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες «ως παράτυπη μετανάστρια σε ηλικία πέντε ετών».

Σε πρόσφατο σχόλιό της, το οποίο αργότερα διέγραψε, διευκρίνισε ότι η «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» δεν αφορά καθεστώς διαμονής, υποστηρίζοντας ότι «αυτό το έχει εδώ και δεκαετίες».

Η Νίκι Μινάζ έχει γεννηθεί στο Τρινιντάντ, σύμφωνα με το περιοδικό Billboard.

Μια κάρτα για λίγους

Βάσει των επίσημων κυβερνητικών πληροφοριών, η «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» συνοδεύεται από τέλος επεξεργασίας 150.000 δολαρίων προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από «δωρεά» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων — ποσά απαγορευτικά για τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που ζουν σήμερα υπό τον φόβο απέλασης ή βίαιης εμπλοκής με τις αρχές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ κρατιούνται χέρι-χέρι πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της Συνόδου «Trump Accounts» του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, D.C., ΗΠΑ, 28 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kevin Lamarque – TPX IMAGES OF THE DAY

Από την ποπ κουλτούρα στο MAGA

Τα τελευταία χρόνια, η Νίκι Μινάζ έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο θορυβώδεις διασημότητες που στηρίζουν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA.

Τον Δεκέμβριο εμφανίστηκε στο συνέδριο America Fest της οργάνωσης Turning Point USA, όπου συνομίλησε με την Έρικα Κερκ, χήρα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 σε επίθεση σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Τον Νοέμβριο, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί πιθανής στρατιωτικής επέμβασης κατά της Νιγηρίας για «διώξεις χριστιανών», η Μινάζ τον επαίνεσε δημόσια και εμφανίστηκε δίπλα στον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σε σχετική εκδήλωση.

Για πολλούς αναλυτές, η πολιτική αυτή στροφή συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική δυναμική της στη ραπ σκηνή δείχνει να έχει υποχωρήσει — μετατρέποντάς την σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της σύγχρονης celebrity politics.

Σε αυτό το φόντο, η εικόνα μιας διάσημης που επιδεικνύει μια «χρυσή κάρτα» αξίας εκατομμυρίων, την ώρα που άλλοι ζουν με τον φόβο της σύλληψης και της απέλασης, λειτουργεί λιγότερο ως προσωπική επιλογή και περισσότερο ως σύμπτωμα.

Για ακόμη μία φορά, όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών ίσως δεν είναι οι μετανάστες, αλλά οι φτωχοί.

Η μουσικός Νίκι Μινάζ κάνει το σήμα του «μπράβο» με τον αντίχειρα, καθώς παρευρίσκεται στη Σύνοδο «Trump Accounts» του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, D.C., ΗΠΑ, 28 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

* Mε πληροφορίες από: USA Today, Κεντρική Φωτογραφία: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ στέκονται μαζί πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της Συνόδου «Trump Accounts» του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, D.C., ΗΠΑ, 28 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
