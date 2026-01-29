Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που η Μινεάπολη μετρά δολοφονίες και συλλήψεις και απελάσεις ακόμη και ανηλίκων, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν ξανά σε κλίμα φόβου και έντασης —με μετανάστες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους για να αποφύγουν τους πράκτορες της ICE— η Νίκι Μινάζ επιλέγει να ανεβάσει στα social media φωτογραφίες μιας λαμπερής «χρυσής κάρτας» με το πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διάσημη ράπερ αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή της τη λεγόμενη «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» — ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα βίζας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προσφέρει καθεστώς μόνιμης διαμονής και μια διαδρομή προς την αμερικανική υπηκοότητα σε όσους μπορούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά.

Η Μινάζ έδειξε την κάρτα σε αναρτήσεις της στο X, συνοδεύοντάς τες με τη μονολεκτική λεζάντα «Welp (Τι να κάνεις)». Λίγο αργότερα, επανήλθε με σαφώς πιο πανηγυρικό τόνο, γράφοντας ότι «ολοκληρώνει τα χαρτιά της υπηκοότητας» και ευχαριστώντας δημόσια τον Τραμπ, ενώ υποστήριξε ότι η κάρτα της παραχωρήθηκε «δωρεάν».

«Είμαι η Νο 1 θαυμάστρια του προέδρου»

Η αποκάλυψη ήρθε αμέσως μετά τη συμμετοχή της στο λεγόμενο «Σύνοδος Trump Accounts», εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσινγκτον, όπου η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε τους νέους κρατικά υποστηριζόμενους επενδυτικούς λογαριασμούς για βρέφη, με αρχική εισφορά 1.000 δολαρίων.

Εκεί, η Νίκι Μινάζ δήλωσε πως είναι «πιθανότατα η Νο 1 θαυμάστρια του προέδρου» και ότι «το μίσος ή όσα λένε οι άλλοι δεν την επηρεάζουν καθόλου».

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε, λέγοντας ότι είναι θαυμαστής της, ενώ σχολίασε με το γνώριμο ύφος του τα μακριά νύχια της, δηλώνοντας πως «θα αφήσει κι εκείνος τα δικά του να μακρύνουν».

Μετανάστρια τότε, προνομιούχος τώρα

Όπως επισημαίνει και το USA Today, οι αναρτήσεις της Μινάζ άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό της παρελθόν. Το 2018 είχε γράψει ότι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες «ως παράτυπη μετανάστρια σε ηλικία πέντε ετών».

Σε πρόσφατο σχόλιό της, το οποίο αργότερα διέγραψε, διευκρίνισε ότι η «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» δεν αφορά καθεστώς διαμονής, υποστηρίζοντας ότι «αυτό το έχει εδώ και δεκαετίες».

Η Νίκι Μινάζ έχει γεννηθεί στο Τρινιντάντ, σύμφωνα με το περιοδικό Billboard.

Μια κάρτα για λίγους

Βάσει των επίσημων κυβερνητικών πληροφοριών, η «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» συνοδεύεται από τέλος επεξεργασίας 150.000 δολαρίων προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από «δωρεά» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων — ποσά απαγορευτικά για τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που ζουν σήμερα υπό τον φόβο απέλασης ή βίαιης εμπλοκής με τις αρχές.

Από την ποπ κουλτούρα στο MAGA

Τα τελευταία χρόνια, η Νίκι Μινάζ έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο θορυβώδεις διασημότητες που στηρίζουν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA.

Τον Δεκέμβριο εμφανίστηκε στο συνέδριο America Fest της οργάνωσης Turning Point USA, όπου συνομίλησε με την Έρικα Κερκ, χήρα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 σε επίθεση σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Τον Νοέμβριο, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί πιθανής στρατιωτικής επέμβασης κατά της Νιγηρίας για «διώξεις χριστιανών», η Μινάζ τον επαίνεσε δημόσια και εμφανίστηκε δίπλα στον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σε σχετική εκδήλωση.

Για πολλούς αναλυτές, η πολιτική αυτή στροφή συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική δυναμική της στη ραπ σκηνή δείχνει να έχει υποχωρήσει — μετατρέποντάς την σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της σύγχρονης celebrity politics.

Σε αυτό το φόντο, η εικόνα μιας διάσημης που επιδεικνύει μια «χρυσή κάρτα» αξίας εκατομμυρίων, την ώρα που άλλοι ζουν με τον φόβο της σύλληψης και της απέλασης, λειτουργεί λιγότερο ως προσωπική επιλογή και περισσότερο ως σύμπτωμα.

Για ακόμη μία φορά, όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών ίσως δεν είναι οι μετανάστες, αλλά οι φτωχοί.

* Mε πληροφορίες από: USA Today, Κεντρική Φωτογραφία: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η μουσικός Νίκι Μινάζ στέκονται μαζί πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της Συνόδου «Trump Accounts» του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, D.C., ΗΠΑ, 28 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kevin Lamarque