Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ αποκάλεσε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς «δολοφόνο» και έπειτα σώπασε, ενώ μιλούσε στο ετήσιο event AmericaFest του Turning Point USA.

Η ράπερ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ και νέα CEO της Turning Point, για να κλείσει το συνέδριο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Οι δύο γυναίκες βγήκαν χέρι-χέρι στην σκηνή πριν καθίσουν για μια συζήτηση σχετικά με την πολιτική, τη θρησκεία και άλλα θέματα.

Η Μινάζ αρχικά εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του και, απευθυνόμενη στο πλήθος, είπε: «Αγαπητοί νέοι, έχετε καταπληκτικά πρότυπα, όπως τον όμορφο και γοητευτικό πρόεδρό μας. Και έχετε καταπληκτικά πρότυπα όπως τον δολοφόνο, Τζέι Ντι Βανς, τον αντιπρόεδρό μας».

Αφού έκανε αυτή τη δήλωση, η ράπερ σταμάτησε να μιλά, καταλαβαίνοντας τι είχε ξεστομίσει. Έμεινε σιωπηλή για αρκετή ώρα, καλύπτοντας το στόμα της με το χέρι της σε κατάσταση σοκ.

«Τρέφω σεβασμό και εκτίμηση για τον πρόεδρό μας»

Η εμφάνιση της Νίκι Μινάζ πυροδότησε αντιδράσεις στους κόλπους του προοδευτικού κοινού της, ωστόσο η ράπερ δεν έχει κρύψει την εκτίμησή της για τον Τραμπ.

«Τρέφω σεβασμό και εκτίμηση για τον πρόεδρό μας», είπε στην Έρικα Κερκ. «Δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά έχει δώσει ελπίδα σε τόσους πολλούς ανθρώπους».

Σχετικά με την απόφασή της να υποστηρίξει δημόσια τον Τραμπ, η Μινάζ είπε ότι «έχει κουραστεί να την νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θα υποχωρήσει ξανά».

Τον περασμένο μήνα, η Νίκι Μινάζ ευχαρίστησε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας της στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τη θρησκευτική βία στη Νιγηρία.

Η Μινάζ ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ που έθεσε ως προτεραιότητα αυτό το ζήτημα και για την ηγετική του θέση στη διεθνή σκηνή, καλώντας για άμεση δράση για την υπεράσπιση των χριστιανών στη Νιγηρία, την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και τον τερματισμό της βίας».

«Η μουσική με έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω δει πώς οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία τους, ζωντανεύουν όταν ακούνε ένα τραγούδι που αγγίζει την ψυχή τους», συνέχισε.

«Η θρησκευτική ελευθερία σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να τραγουδάμε για τη πίστη μας, ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε, πού ζούμε και τι πιστεύουμε. Σήμερα, όμως, η πίστη δέχεται επιθέσεις σε πάρα πολλά μέρη».

*Με πληροφορίες από: People