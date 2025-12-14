Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ εκτόξευσε πυρά προς τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, σε μια σειρά από αναρτήσεις στο X την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, με αφορμή μια δήλωση του στην οποία υποστηρίζει τα τρανς παιδιά.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή The Ezra Klein Show, ο Νιούσομ, ο οποίος ενδέχεται να διεκδικήσει τα ηνία του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ στις επόμενες εκλογές, είπε: «Θέλω να δω τρανς παιδιά… Κανένας κυβερνήτης δεν έχει κάνει περισσότερα για τη νομοθεσία υπέρ των τρανς από εμένα. Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα».

Η δήλωση αυτή κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, με ορισμένους να τη χρησιμοποιούν για να δυσφημίσουν τον Νιούσομ.

«Στείλτε τον επόμενο, βαρέθηκα»

Η Μιναζ έγραψε την Παρασκευή στο X: «Φανταστείτε να είστε ο τύπος που θέλει να δει τρανς παιδιά. Ούτε καν ένας τρανς ΕΝΗΛΙΚΑΣ δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Οι κανονικοί ενήλικες ξυπνούν και σκέφτονται ότι θέλουν να δουν ΥΓΙΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ παιδιά. Ο Γκαβ όμως όχι […]Στείλτε τον επόμενο, βαρέθηκα».

Imagine being the guy running on wanting to see trans kids. Haha. Not even a trans ADULT would run on that. Normal adults wake up & think they want to see HEALTHY, SAFE, HAPPY kids. Not Gav The Gav Nots GavOUT Send in the next guy, I’m bored. pic.twitter.com/627bIhbD1j — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) December 12, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα πρόσθεσε: «Ο Γκάβιν είναι ο χαριτωμένος νέος άνδρας που τα είχε όλα, επειδή ήταν σέξι, καυτός και γοητευτικός. Ω, κοιτάξτε τον. Καθισμένος εκεί με το κοστούμι και τα sneaker του. Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ, με τη μόνη διαφορά ότι η επόμενη αποστολή του είναι αδύνατη. Θα έπρεπε να πάρει έναν άλλο πρωταγωνιστικό ρόλο».

Η 12 φορές υποψήφια για Grammy επέκρινε ασταμάτητα τον Νιούσομ στο X όλη την Παρασκευή και το Σάββατο, συνήθως συνοδεύοντας τις αναρτήσεις της με μια φωτογραφία της κούκλας Chucky από το «Child’s Play».

«Άσε τα όμορφα μαλλιά σου να ανεμίζουν»

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, πολλοί θεωρούν τον Νιούσομ ως τον επικρατέστερο υποψήφιο σε ότι αφορά την προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος το 2028. Πρόσφατα δήλωσε στο CBS Sunday Morning ότι «δεν έχει ιδέα» αν θα υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία ή όχι.

«Η ιδέα ότι ένας τύπος που πήρε 960 στο SAT [τυποποιημένο τεστ που χρησιμοποιείται ευρέως για εισαγωγικές εξετάσεις σε κολλέγια στις Ηνωμένες Πολιτείες] που ακόμα δυσκολεύεται να διαβάσει σενάρια, που ήταν πάντα στο πίσω μέρος της τάξης, η ιδέα ότι θα το απορρίψεις αυτό είναι, από μόνη της, εξαιρετική», είπε. «Ποιος στο καλό ξέρει; Ανυπομονώ να δω ποιος θα παρουσιαστεί το 2028[…]Αυτό είναι το ερώτημα για τον αμερικανικό λαό».

Η Μινάζ προφανώς δεν πιστεύει ότι ο κυβερνήτης έχει πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Δημοκρατικών. Σε μια άλλη ανάρτηση στο X την Παρασκευή το πρωί, έγραψε: «Ανέβα στο πλησιέστερο τζετ σκι και άσε τα όμορφα μαλλιά σου να ανεμίζουν. Θα σε κάνει πιο ευτυχισμένο από αυτόν τον αγώνα που δεν θα κερδίσεις. Απόλαυσε τη ζωή».

*Με πληροφορίες από: Variety