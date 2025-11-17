Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν

Η Νίκι Μινάζ, η οποία στις αρχές του μήνα δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της για μια ανάρτηση στην οποία επαινούσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς στη Νιγηρία, μοιράστηκε ξανά ένα βίντεο δια χειρός του Λευκού Οίκου.

Με μουσική υπόκρουση το τραγούδι της «Va Va Vroom», η ανάρτηση που μοιράστηκε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο TikTok ανέδειξε μερικά από τα «επιτεύγματα» του Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κανένας άνδρας στα γυναικεία αθλήματα», μαζί με «Οι πόλεις μας είναι ασφαλέστερες από ποτέ» και «Παγκόσμια ειρήνη», είναι μερικά από τα επιτεύγματα που αναφέρονται στην ανάρτηση.

Το βίντεο, με τίτλο «Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν ένας νέος πρόεδρος», εμφανίζεται επί του παρόντος στην καρτέλα «reposted» του λογαριασμού της Μινάζ στο TikTok, όπου έχει περισσότερους από 22 εκατομμύρια ακόλουθους.

Ο αποκλεισμός

Η προεδρική απόφαση του Τραμπ, με τίτλο «Αποκλεισμός των ανδρών από τα γυναικεία αθλήματα», απαγορεύει τη συμμετοχή των τρανς αθλητριών στις γυναικείες κατηγορίες.

Σε απάντηση, η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με την εντολή, μαζί με την Εθνική Αθλητική Ένωση Κολλεγίων (NCAA), η οποία έχει επίσης απαγορεύσει τη συμμετοχή τρανς αθλητριών σε αγώνες γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, «αρσενικό και θηλυκό», προσθέτοντας ότι θα τερματίσει «την κυβερνητική πολιτική που προσπαθεί να ενσωματώσει κοινωνικά τη φυλή και το φύλο σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής».

Η Νίκι Μινάζ, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ και την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας, απάντησε στα σχόλια που την επέκριναν για την πολιτική της στάση, αναφέροντας ότι το γεγονός ότι επαίνεσε τον Τραμπ, δεν αναιρεί το ότι πιστεύει ακράδαντα στα ίσα δικαιώματα.

*Με πληροφορίες από: Pink News