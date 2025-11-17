magazin
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν
LGBTQI+ 17 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν

Η Νίκι Μινάζ δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας.

Η Νίκι Μινάζ, η οποία στις αρχές του μήνα δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της για μια ανάρτηση στην οποία επαινούσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς στη Νιγηρία, μοιράστηκε ξανά ένα βίντεο δια χειρός του Λευκού Οίκου.

Με μουσική υπόκρουση το τραγούδι της «Va Va Vroom», η ανάρτηση που μοιράστηκε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο TikTok ανέδειξε μερικά από τα «επιτεύγματα» του Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κανένας άνδρας στα γυναικεία αθλήματα», μαζί με «Οι πόλεις μας είναι ασφαλέστερες από ποτέ» και «Παγκόσμια ειρήνη», είναι μερικά από τα επιτεύγματα που αναφέρονται στην ανάρτηση.

Το βίντεο, με τίτλο «Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν ένας νέος πρόεδρος», εμφανίζεται επί του παρόντος στην καρτέλα «reposted» του λογαριασμού της Μινάζ στο TikTok, όπου έχει περισσότερους από 22 εκατομμύρια ακόλουθους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Billboard Hip-Hop/R&B (@billboardhiphop)

Ο αποκλεισμός

Η προεδρική απόφαση του Τραμπ, με τίτλο «Αποκλεισμός των ανδρών από τα γυναικεία αθλήματα», απαγορεύει τη συμμετοχή των τρανς αθλητριών στις γυναικείες κατηγορίες.

Σε απάντηση, η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με την εντολή, μαζί με την Εθνική Αθλητική Ένωση Κολλεγίων (NCAA), η οποία έχει επίσης απαγορεύσει τη συμμετοχή τρανς αθλητριών σε αγώνες γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, «αρσενικό και θηλυκό», προσθέτοντας ότι θα τερματίσει «την κυβερνητική πολιτική που προσπαθεί να ενσωματώσει κοινωνικά τη φυλή και το φύλο σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής».

Η Νίκι Μινάζ, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ και την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας, απάντησε στα σχόλια που την επέκριναν για την πολιτική της στάση, αναφέροντας ότι το γεγονός ότι επαίνεσε τον Τραμπ, δεν αναιρεί το ότι πιστεύει ακράδαντα στα ίσα δικαιώματα.

*Με πληροφορίες από: Pink News

Business
Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»
«Δεν είχα το θάρρος...» 30.10.25

Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για το Παρά Πέντε, τις Σέρρες, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα ταμπού, το μίσος στη διαφορετικότητα και την επετειακή επιστροφή της σειράς στο MEGA

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Stranger Things 29.10.25

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»

Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  

Πώς η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκάλεσε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Οι σχέσεις Δούκα-Χριστοδουλάκη και η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;
Κόσμος 17.11.25

Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;

Από τα χαρακώματα και τα καταφύγια της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η θυσία του λαού του δεν αφορά μόνο την άμυνα απέναντι στη Ρωσία, αλλά και «τον αγώνα για το μέλλον της χώραςς μέσα στην ΕΕ»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17.11.25

«Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας - Με το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη
Χρόνια διαμάχης 17.11.25

Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη

Γιατί 43 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, το σπίτι του Μακρυγιάννη είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί

Κατερίνα Ροββά
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

«Οχι» των πολιτών στην επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
