«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)

Μετά από σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο, ο Τζέισον Κόλινς έφυγε από τη ζωή στα 47 του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας με τα 13 χρόνια καριέρας στο NBA, ήταν ο πρώτος αθλητής του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο ο οποίος είχε δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2025 και έκτοτε υποβαλλόταν σε θεραπεία αφού το γλοιοβλάστωμα από το οποίο έπασχε, δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου, με την οικογένειά του πρώην αθλητή να σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι ο Κόλις έδωσε μια «γενναία μάχη με το γλοιοβλάστωμα», πριν καταλήξει.

Από την πλευρά του, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ανέφερε πως «ο αντίκτυπος και η επιρροή του Τζέισον Κόλινς επεκτάθηκαν πολύ πέρα από το μπάσκετ, καθώς βοήθησε να γίνει το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο συμπεριληπτική και φιλόξενη για τις μελλοντικές γενιές», προσθέτοντας πως «ο Τζέισον θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το σπάσιμο των εμποδίων, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που καθόρισαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους άλλους».

Ο ίδιος ο Κόλινς είχε σοκάρει τον μπασκετικό κόσμο πίσω στο 2025 όταν είχε δηλώσει ότι θα πέθαινε μέσα σε τρεις μήνες, λέγοντας πως ο όγκος που είχε σχηματιστεί στο κεφάλι του ήταν «ένα τέρας με πλοκάμια που απλώνονταν στην κάτω πλευρά του εγκεφάλου μου στο πλάτος μιας μπάλας του μπέιζμπολ».

Παράλληλα, ο Αμερικανός είχε τότε θυμηθεί την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για το ότι είναι ομοφυλόφιλος, λέγοντας πως ακολούθησαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Αυτό είχε συμβεί το 2013, σε πρωτοσέλιδo άρθρο στο Sports Illustrated: «Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Η ζωή σου είναι πολύ καλύτερη όταν απλώς εμφανίζεσαι ως ο αληθινός σου εαυτός, χωρίς να φοβάσαι να είσαι ο αληθινός σου εαυτός, δημόσια ή ιδιωτικά. Αυτός είμαι εγώ. Αυτό αντιμετωπίζω».

Ο Τζέισον Κόλις ξεκίνησε την καριέρα του στο μπάσκετ από το περίφημο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ακολούθως, στο NBA έπαιξε για έξι ομάδες (Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς, Γουίζαρντς και ξανά Νετς) στις 13 σεζόν του, πριν σταματήσει το 2014.