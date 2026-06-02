Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα
Ταλαιπωρία για άλλη μια φορά στον Προαστιακό λόγω φωτιά δίπλα στις γραμμές στον Ασπρόπυργο - Οι επιβάτες μεταφέρονται προς τον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία
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Κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 20:26 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Κορίνθου και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων.
Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.
«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» επισημαίνεται στην ενημέρωση της εταιρείας.
Με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train έγινε γνωστό ότι οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο). θα μεταφερθούν προς τον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που διακόπτονται τα δρομολόγια λόγω φωτιάς δίπλα στις γραμμές στον Ασπρόπυργο.
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