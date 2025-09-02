Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός λόγω φωτιάς – Με λεωφορεία μεταφέρονται οι επιβάτες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή της Παναχαϊκής στην Πάτρα
- Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
- «Μαγικά» φύκια σε παραλία της Μελβούρνης - Το φυσικό φαινόμενο με το μοναδικό θέαμα [βίντεο]
- Tιμές ρεύματος: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια από τους παρόχους
- Περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, λέει η Νότια Κορέα
«Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής στην Πάτρα και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.», αναφέρει ανακοίνωση της Hellenic Train.
Μεταφορά με λεωφορεία
«Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.
Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».
- Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
- Επίσημα στην ΑΕΚ ο Γκρούγιτς
- Αναβίωση του παλιού Δασονομείου Κίρκης Έβρου
- Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις
- Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις