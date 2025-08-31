Hellenic Train: Βλάβη σε τρένο της διαδρομής Μηλιές-Άνω Λεχώνια – Καθυστέρηση 1 ώρας
Λόγω τεχνικού προβλήματος ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 3801 που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια
Ακινητοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 16:20, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 3801, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές -Άνω Λεχώνια με 120 επιβάτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον σταθμό των Άνω Λεχωνίων.
Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης.
Καθυστέρησε 50 λεπτά η αμαξοστοιχία
Μετά την επιτυχή επέμβαση, η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.
Η Hellenic Train, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ —αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού— διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση
