Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Με απαντητική της ανάρτηση, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με διμερή ζητήματα ΕΕ και Ουκρανίας.

Η φον ντερ Λάιεν στάθηκε στα ζητήματα αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και των τεχνολογιών drone αντι – drone που επιθυμεί η ΕΕ. Ακόμα επιβεβαίωσε την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας από την ΕΕ και τα ζητήματα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ένωση. Αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για την ανάληψη αποφασιστικών βημάτων προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης».

Ο Ζελένσκι στάθηκε στις «προσπάθειες για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, και κυρίως του αντιβαλλιστικού δυναμικού της», όπως ανέφερε σχετικά. Επιβεβαίωσε πως συζητήθηκαν τα ζητήματα αντιβαλλιστικής άμυνας και τα της «Συμφωνίας για τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη».

On the phone with President @ZelenskyyUA, I reiterated Europe’s full support for Ukraine as Russia doubles down on its brutal war of aggression. Air defence and drone and counter-drone capabilities are among Europe’s most urgent defence priorities. And Ukraine will be fully… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2026

Η ανάρτηση της επικεφαλής της Κομισιόν

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία επιμένει στον βίαιο πόλεμο επιθετικότητας που διεξάγει. Η αεροπορική άμυνα και οι δυνατότητες σε θέματα drones και αντι-drones συγκαταλέγονται στις πιο επείγουσες αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης. Και η Ουκρανία θα ενταχθεί πλήρως σε αυτές τις προσπάθειες.

Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας θα συμβάλει καθοριστικά. Μόνο φέτος, θα διαθέσει 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Συζητήσαμε επίσης για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για την ανάληψη αποφασιστικών βημάτων προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης.

We discussed with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen work on strengthening Ukraine’s air defense, above all antiballistic potential. Europe has the relevant capabilities, and we discussed this in particular as part of our cooperation with the EU on the Drone… pic.twitter.com/WM1iobBf31 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2026

Η ανάρτηση του προέδρου της Ουκρανίας

«Συζητήσαμε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, και κυρίως του αντιβαλλιστικού δυναμικού της.

Η Ευρώπη διαθέτει τις σχετικές δυνατότητες, και το συζητήσαμε ειδικότερα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την ΕΕ στο πλαίσιο της “Συμφωνίας για τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη”. Σ’ ευχαριστώ, Ούρσουλα, που υποστηρίζεις αυτή τη μορφή συνεργασίας. Είναι σημαντικό ότι οι ομάδες μας εργάζονται ενεργά και ήδη υπάρχουν χώρες έτοιμες να συμμετάσχουν.

Συζητήσαμε επίσης για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Είμαστε πλήρως έτοιμοι για την έναρξη και των έξι διαπραγματευτικών τομέων και υπολογίζουμε στην έναρξη του πρώτου τομέα – Θεμελιώδη Θέματα – ήδη τον Ιούνιο. Είναι εξίσου σημαντικό η πρώτη δόση από το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης να καταβληθεί το συντομότερο δυνατό. Έχει οριστεί ημερομηνία και ελπίζουμε ότι όλα θα υλοποιηθούν ακριβώς όπως συμφωνήθηκε. Σας ευχαριστώ!»