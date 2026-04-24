ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διέψευσαν σήμερα τις ελπίδες της Ουκρανίας για ταχεία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις πιεστικές εκκλήσεις του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι σαφές σε όλους ότι μια άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ασφαλώς δεν είναι εφικτή», συνόψισε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σε δηλώσεις του μετά την άτυπη σύνοδο των ηγετών στη Λευκωσία.

Η ένταξη μιας χώρας είναι «μια μακρά, πολύ δύσκολη διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τεχνητά χρονοδιοαγράμματα, λέγοντας ότι θα γίνει σε τρεις μήνες ή σε δέκα χρόνια», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με άλλα λόγια, οι Βρυξέλλες δεν συζητούν την πιθανότητα να παραχωρήσουν «προνομιακή μεταχείριση» ή να υπαναχωρήσουν από τους αυστηρούς ενταξιακούς κανόνες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μη θέλοντας να κατηγορηθούν για ευνοιοκρατία από τις υπόλοιπες υποψήφιες προς ένταξη χώρες επιμένουν ότι η καθεμιά τους κερδίζει την ένταξή της «με την αξία της».

Η διαδικασία πρέπει να τηρηθεί λέει η φον ντερ Λάιεν

«Η διαδικασία αυτή πρέπει να τηρηθεί ώστε οι δύο πλευρές να γνωρίζουν σε τι μπορούν να βασιστούν», υπενθύμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έφτασε το βράδυ της Πέμπτης στην Κύπρο για να ζητήσει και πάλι «πλήρη ένταξη», θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή.

«Η χώρα μου χρειάστηκε εννέα χρόνια για να τα διαπραγματευτεί όλα αυτά» υπενθύμισε ο Κόστα, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παράλληλα δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και αναζητούν τρόπους για να διευκολύνουν την ένταξή της, χωρίς να θέσουν σε αμφισβήτηση τους ενταξιακούς κανόνες.

«Πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία, ιδίως τον τελευταίο μήνα, εργάστηκε πολύ σκληρά και προχώρησε σε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. (…) Και αυτό θα πρέπει να ανταμειφθεί από μέρους μας», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος δεν διευκρίνισε τι είδους θα είναι αυτή η «ανταμοιβή», άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως ανέφεραν μερικές πιθανότητες. Ο καγκελάριος Μερτς, για παράδειγμα, μίλησε για συμμετοχή του Κιέβου στις ευρωπαϊκές συνόδους «χωρίς δικαίωμα ψήφου». Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν επίσης ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συμμετέχει σε ορισμένες υπουργικές συνόδους ή στην τελωνειακή ένωση, για να διευκολυνθεί η μελλοντική ένταξή της.

Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και η διαφθορά παραμένουν τα σημαντικότερα «αγκάθια»

Ο Ζελένσκι ωστόσο είπε ότι η χώρα του δεν θέλει «συμβολικά πλεονεκτήματα».

Η Ουκρανία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας τον Δεκέμβριο του 2023. Παρά τις πιέσεις του Ζελένσκι, η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο, μέχρι τώρα αρνιόταν την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, μπλοκάροντας έτσι τη διαδικασία.

Η Ουκρανία ελπίζει ότι με την ήττα του Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου τα δεδομένα θα αλλάξουν. Ωστόσο, ο νικητής αυτών των εκλογών, ο Πίτερ Μάγιαρ, έχει ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο να εγκρίνει την ένταξη στην ΕΕ μιας χώρας που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Θα μπορούσε πάντως να εγκρίνει το άνοιγμα των πρώτων επίσημων διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ήδη προχωρήσει σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που της ζητούνται, χωρίς να περιμένει την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων, ελπίζοντας ότι έτσι η διαδικασία θα διαρκέσει μικρότερο χρονικό διάστημα.