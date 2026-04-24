Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ποσοστό δημοφιλίας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πτώση για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο 65,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων VTsIOM.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ρωσίας, ο οποίος διορίστηκε αναπληρωτής πρόεδρος από τον Μπόρις Γέλτσιν μόλις οκτώ χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, κυβερνά τη χώρα από το 1999 είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός.

Ο Πούτιν, πρώην υποστράτηγος της KGB που παρακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ενώ υπηρετούσε στην Ανατολική Γερμανία, θα ξεπεράσει τον Ιωσήφ Στάλιν και θα γίνει ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας μετά την αυτοκράτειρα Αικατερίνη τη Μεγάλη, εάν ολοκληρώσει την τρέχουσα εξαετή θητεία του.

Ωστόσο, τα ποσοστά δημοτικότητάς του, αν και εξακολουθούν να είναι υψηλά σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, έχουν υποστεί πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το Reuters.

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν έχει μειωθεί από το 73,3% τον Μάρτιο, ενώ η εμπιστοσύνη σε αυτόν έχει υποχωρήσει κατά την ίδια περίοδο στο 71% από πάνω από 77%, σύμφωνα με το VTsIOM. Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί η δημοτικότητα του Πούτιν, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, παρουσίαζε πτώση.

Την περασμένη εβδομάδα, έδωσε εντολή στους ανώτερους αξιωματούχους του να βρουν τρόπους για να δώσουν ώθηση στην οικονομία μετά τη συρρίκνωση που σημειώθηκε τους δύο πρώτους μήνες του έτους.

Η καταστολή του κινητού διαδικτύου, των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και των VPN έχει προκαλέσει απογοήτευση σε πολλούς Ρώσους τους τελευταίους μήνες.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου ήταν απαραίτητες για λόγους ασφαλείας, αλλά ότι οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου πρέπει να επιδείξουν «εφευρετικότητα» για να βρουν λύσεις και να εγγυηθούν τη λειτουργία ζωτικών υπηρεσιών.

Κρατική λογοκρισία

Εν μέσω πολέμου και κρατικής λογοκρισίας, το ερώτημα του τι πιστεύουν πραγματικά οι Ρώσοι αποτελεί αντικείμενο σημαντικής συζήτησης.

Οι υποστηρικτές του Πούτιν επισημαίνουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ευρεία αποδοχή της διακυβέρνησής του, αλλά οι αντίπαλοί του αμφισβητούν πόσο ειλικρινείς είναι οι άνθρωποι όταν μιλούν στους δημοσκόπους σε ένα τόσο ελεγχόμενο περιβάλλον.

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, αν και με σύντομες πτώσεις μετά την ανακοίνωση της επιστράτευσης το 2022, σύμφωνα με το VTsIOM.

Το ποσοστό εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν έπεσε στο 53,8%, του πρώην προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέβηκε στο 36,8%, του ηγέτη των Κομμουνιστών Γκενάντι Ζιουγκάνοφ στο 32,7% και του ηγέτη του «Δίκαιης Ρωσίας» Σεργκέι Μιρόνοφ στο 29,8%.

Πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, ορισμένοι μπλόγκερ και πολιτικοί έχουν εκφράσει δημόσια, κατά τρόπο ασυνήθιστο, την άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη Ρωσία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναταραχών.