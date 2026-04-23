Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική
Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.
Η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε κυβερνητική σύσκεψη.
Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή -ένα ναυτικό πέρασμα μέσω της Αρκτικής- αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.
Στο μεταξύ, για τις αναταραχές στις υπηρεσίες παρόχων του ίντερνετ στη Ρωσία ήταν αναγκαίες για λόγους ασφαλείας.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι πρέπει παρόλα αυτά να διασφαλιστεί η λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι αρχές είχαν διακόψει το mobile internet στη Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον περασμένο μήνα ενώ συστηματικά το μπλοκάρουν οπουδήποτε, επικαλούμενες τον κίνδυνο των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τα οποία το χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τις επιθέσεις.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, έχει την αρμοδιότητα για την εσωτερική ασφάλεια.
