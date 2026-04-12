Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον ενημέρωσε για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν.

Οι συνομιλίες κατέρρευσαν και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, αποχώρησε από το Πακιστάν. Κατηγόρησε το Ιράν ότι «δεν δέχθηκε την απλή συμφωνία» που πρότειναν οι ΗΠΑ. Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ξανά απειλές ότι θα «εξαφανίσει» το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Επίσης είπε ότι θα αποκλείσουν οι ΗΠΑ πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε στον πρόεδρο της Ρωσίας ότι οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Επίσης ότι θα μπορούσε «να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ηγεμονικές ΗΠΑ»

Στην τηλεφωνική συνομιλία, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εφαρμογή μιας δίκαιης συμφωνίας μέτρων αποτελεί η πολιτική των δύο σταθμών και η ηγεμονική προσέγγιση της αμερικανικής πλευράς».

σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν, IRIB, ο Ιρανό πρόεδρος είπε:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένη να καταλήξει σε μια ισορροπημένη και δίκαιη συμφωνία που θα εξασφαλίσει τη διαρκή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», είπε ο Μασούντ Πεζέσκιαν, σύμφωνα με το IRIB.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο, η Τεχεράνη έχει μια «κόκκινη γραμμή». Αυτή είναι τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού. Συνεπώς, είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν, μια συμφωνία ήταν δυνατή με τις ΗΠΑ. Ωστόσο η Ουάσιγκτον θα πρέπει να σεβαστεί τα διεθνή νομικά πλαίσια, σύμφωνα με το δίκτυο IRIB.