Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα του
«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «διαλύσουν» το Ιράν, την Παρασκευή, 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.
Το Ιράν έτοιμο να παραδοθεί είπε στη G7 ο Τραμπ
Το Ιράν είναι «έτοιμο να παραδοθεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες της G7 κατά την διάρκεια χθεσινής (12/3) τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται τρεις αξιωματούχους από τις χώρες της G7 – μία δήλωση, ωστόσο, που έινε πριν μεταδοθεί το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο λέει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τις μάχες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ότι «ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους», επαιρόμενος για τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Epic Fury».
Παράλληλα, ισχυρίσθηκε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να παραδοθεί, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχουν απομείνει αξιωματούχοι ζωντανοί στην Τεχεράνη με την εξουσία να λάβουν μια τέτοια απόφαση.
«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, επομένως δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.
