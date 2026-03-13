Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής, οι κανόνες της αεράμυνας αναδιαμορφώνονται ριζικά. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν μια εξαιρετικά υπολογισμένη τακτική ασύμμετρου πολέμου, η οποία στοχεύει απευθείας στην «αχίλλειο πτέρνα» των προηγμένων αμερικανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Ο πυρήνας αυτής της στρατηγικής δεν βασίζεται στην ωμή δύναμη πυρός, αλλά στην εξαπάτηση, τον κορεσμό και την εκμετάλλευση της ίδιας της τεχνολογίας των ραντάρ εγκλωβισμού.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο δόγμα Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας (SEAD), εξελίσσεται σε δύο άκρως συγχρονισμένες φάσεις, με στόχο την πλήρη εξουδετέρωση της αμυντικής ομπρέλας πριν καν εξαπολυθεί το κύριο χτύπημα.

Φάση 1η: Ο αντιπερισπασμός και η ενεργοποίηση των ραντάρ

Η επιχείρηση ξεκινά με την εκτόξευση σμηνών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), κυρίως της οικογένειας Shahed.

Τα drone αυτά, πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο, προσεγγίζουν τον εναέριο χώρο που προστατεύεται από τις συστοιχίες Patriot. Ο ρόλος τους δεν είναι η στρατηγική καταστροφή υποδομών· λειτουργούν αποκλειστικά ως ιπτάμενα δολώματα. Σκοπός τους είναι να αναγκάσουν την αεράμυνα να αντιδράσει.

Για να μπορέσει το σύστημα Patriot να εντοπίσει, να παρακολουθήσει και τελικά να καταρρίψει αυτούς τους εισερχόμενους στόχους, είναι υποχρεωμένο να θέσει σε πλήρη λειτουργία τα ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού του (όπως το ραντάρ phased array που διαθέτει).

Τη στιγμή που το ραντάρ ενεργοποιείται και εκπέμπει την ισχυρή ηλεκτρομαγνητική του δέσμη, προδίδει την ακριβή γεωγραφική του θέση.

Μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου και παρακολούθησης σημάτων (SIGINT) του Ιράν εντοπίζουν άμεσα αυτές τις εκπομπές, υπολογίζοντας σε πραγματικό χρόνο τις ακριβείς συντεταγμένες της συστοιχίας. Η άμυνα, στην προσπάθειά της να προστατεύσει τον εναέριο χώρο, έχει μόλις αυτο-αποκαλυφθεί.

Φάση 2η: Το καταστροφικό χτύπημα ακριβείας

Έχοντας πλέον το ακριβές στίγμα της συστοιχίας Patriot, και ενώ το σύστημα είναι απασχολημένο -ή ακόμα και υπερφορτωμένο- με την αναχαίτιση του σμήνους των drone, εκδηλώνεται η κύρια επίθεση. Οι ιρανικές δυνάμεις εξαπολύουν βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας.

Αυτοί οι πύραυλοι ακολουθούν βαλλιστική τροχιά, βγαίνοντας συχνά εκτός της κατώτερης ατμόσφαιρας, και καταδύονται προς τον στόχο με ταχύτητες πολλαπλάσιες του ήχου.

Καθώς το ραντάρ και οι εκτοξευτές του συστήματος Patriot βρίσκονται ήδη εγκλωβισμένα στην αντιμετώπιση του αντιπερισπασμού, ο χρόνος αντίδρασης και επαναπροσανατολισμού απέναντι στην κατακόρυφη, υπερηχητική απειλή εκμηδενίζεται.

Ο βαλλιστικός πύραυλος πλήττει το ραντάρ ή το κέντρο ελέγχου πυρός της συστοιχίας στο έδαφος, αφήνοντας την ευρύτερη περιοχή εντελώς ανοχύρωτη.

Επιβεβαιωμένα πλήγματα στα σύγχρονα μέτωπα

Στρατιωτικοί αναλυτές και ρεπορτάζ ερευνητικών δικτύων και πρακτορείων καταγράφουν την εφαρμογή αυτής ακριβώς της τακτικής με ολέθρια αποτελέσματα για τις δυτικές και συμμαχικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Στρατηγικές εγκαταστάσεις που βασίζονται στα συστήματα Patriot έχουν βρεθεί στο στόχαστρο αυτού του διπλού χτυπήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρόσφατες αναφορές για συντονισμένα ιρανικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με αναλύσεις που δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε έγκριτα γεωπολιτικά και αμυντικά μέσα, τεράστια ραντάρ επιφανείας, τα οποία ενεργοποιήθηκαν λόγω της προσέγγισης ιρανικών drone, στοχοποιήθηκαν επιτυχώς και καταστράφηκαν ολοσχερώς από βαλλιστικούς πυραύλους που ακολουθούσαν σε δεύτερο χρόνο.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Η τεχνολογική ανωτερότητα των αμερικανικών αντιαεροπορικών εξουδετερώνεται από μια τακτική που μετατρέπει την ίδια τη λειτουργία τους (την εκπομπή ραντάρ) σε θανατηφόρα παγίδα. Το Ιράν αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να διαπεράσει την αεροπορική ασπίδα· του αρκεί να την κάνει να αποκαλυφθεί.