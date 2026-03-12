newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 06:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Spotlight

Ένα δυστοπικό μέλλον για την ανθρωπότητα ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη επελαύνει σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Η εποχή που η ταχύτητα διεξαγωγής των βομβαρδισμών είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα της ίδιας ανθρώπινης σκέψης… ξεκίνησε

Η χρήση εργαλείων ΤΝ για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν έρχεται να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του πολέμου όπου η ταχύτητα διεξαγωγής των βομβαρδισμών είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα της ίδιας ανθρώπινης σκέψης, εν μέσω δικαιολογημένης ανησυχίας ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων παραγκωνίζονται.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Το μοντέλο της Anthropic (Claude) φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό σε σειρά επιθέσεων στον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. Η τεχνολογία συνέβαλε να δοθεί ώθηση στη λεγόμενη «αλυσίδα θανάτου», δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία η οποία μεσολαβεί από την αναγνώριση ενός στόχο έως την έγκριση για να «πατηθεί το κουμπί» από τους υπευθύνους.

Σύμφωνα με την Washington Post η περίπτωση του Ιράν είναι η πρώτη φορά που αξιοποιείται σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας σε πόλεμο.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian φιλοξενεί στις σελίδες της ένα εκτενές ρεπορτάζ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων στη Γάζα, εξαπέλυσαν σχεδόν 900 επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων μόνο στις πρώτες 12 ώρες από την έναρξη του πολέμου, κατά τη διάρκεια των οποίων ισραηλινοί πύραυλοι σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ειδήμονες που μελετούν τον τομέα αυτό υποστηρίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό σύνθετων επιθέσεων και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές απλώς στην έγκριση αυτοματοποιημένων σχεδίων επίθεσης.

Ο ρόλος της Anthropic και η Palantir

Η Anthropic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διαθέτει ένα από τα κορυφαία εργαστήρια ΤΝ και είχε σύμβαση χρήσης του μοντέλου της Claude με το αμερικανικό Πεντάγωνο και άλλες υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας για να επιταχύνει τον σχεδιασμό του πολέμου.

Εντάχθηκε σε ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία πολεμικής τεχνολογίας Palantir σε συνεργασία με το Πεντάγωνο με σκοπό να «βελτιώσει δραματικά την ανάλυση πληροφοριών και να διευκολύνει τους αξιωματούχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Στόχος ήταν η μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης να κάνει προτάσεις «για το τι πρέπει να στοχεύσουμε», κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις «είναι πολύ πιο γρήγορο από την ταχύτητα της σκέψης», σύμφωνα με τον Craig Jones, λέκτορα πολιτικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle.

Τα εξελιγμένα συστήματα ΑΙ μπορούν να αναλύουν γρήγορα μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικά με πιθανούς στόχους αντλώντας πληροφορίες από βίντεο που έχουν τραβηχτεί από drones, υποκλοπές τηλεπικοινωνιών και φυσικά πληροφορίες από ανθρώπινες πηγές.

Το σύστημα της Palantir χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να εντοπίζει και να ιεραρχεί στόχους και να προτείνει όπλα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα και τις προηγούμενες επιδόσεις έναντι παρόμοιων στόχων.

«Αυτή είναι η επόμενη εποχή της στρατιωτικής τεχνολογίας», δήλωσε ο David Leslie, καθηγητής ηθικής, τεχνολογίας και κοινωνίας στο Queen Mary University του Λονδίνου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει επιδείξεις στρατιωτικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προειδοποίησε ότι η εξάρτηση από την ΤΝ μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που ονόμασε «γνωστική αποφόρτιση». Οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη να λάβουν μια απόφαση για επίθεση μπορεί να αισθάνονται αποστασιοποιημένοι από τις συνέπειές της, επειδή η σκέψη παράγεται μια μηχανή.

Η ηθική διάσταση του θέματος

Προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή σε κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τεχνολογία από την Anthropic. Οι λόγοι δεν είχαν καμία σχέση με πιθανούς ηθικούς φραγμούς. Η αμερικανική εταιρεία έχει θέσει δύο κόκκινες γραμμές για το Πεντάγωνο: ότι το Claude δεν θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ.

Η άρνηση αυτή οδήγησε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να δηλώσει ότι θεωρεί πλέον την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Η Anthropic προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός είναι παράνομος και παραβιάζει το δικαίωμά της στην ελεύθερη έκφραση.

Η Palantir, ο μεγάλος εργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει ενσωματώσει το μοντέλο Claude της Anthropic  στο σύστημα Maven, λογισμικό που προσφέρει στις στρατιωτικές υπηρεσίες αναλύσεις πληροφοριών και δεδομένα στόχευσης.

Σε δηλώσεις του σε συνέδριο τεχνολογίας που αναρτήθηκαν και στο «X», ο Άλεξ Καρπ, αμφιλεγόμενος συνιδρυτής της Palantir, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες ΑΙ που αρνούνται να υπακούσουν στον στρατό κινδυνεύουν με «κρατικοποίηση» της τεχνολογίας τους, συντασσόμενος κατά κάποιον τρόπο με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η συζήτηση πλέον γύρω από την ΤΝ στον πόλεμο επικεντρώνεται κυρίως στην απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου και την ευθύνη των αποφάσεων. Όταν ένας αλγόριθμος λαμβάνει μια απόφαση που οδηγεί σε παράπλευρες απώλειες ή εγκλήματα πολέμου, ποιος φταίει;

Η παγκόσμια κοινότητα (μέσω οργανισμών) πιέζει για μια διεθνή συνθήκη που θα απαγορεύει τα πλήρως αυτόνομα όπλα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

World
UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»
Στην ολομέλεια 11.03.26 Upd: 21:25

Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημασία της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, ως πρώτο βήμα, θέτοντας προβληματισμούς για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: 2 τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή

Δυο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
Challenge Cup 11.03.26

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Πλέον ο τίτλος στο Challenge Cup Γυναικών θα κριθεί την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ επί των Ιταλίδων για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο