newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 14:22

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Spotlight

Βαθιά αγανάκτηση επικρατεί παρασκηνιακά στις αραβικές χώρες του Κόλπου, οι οποίες ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο που ουδέποτε ενέκριναν. Οι ΗΠΑ μπορεί να πάτησαν τη σκανδάλη στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά οι χώρες του Κόλπου είναι αυτές που πληρώνουν το τίμημα, εκτιμούν αναλυτές και πηγές από τις χώρες αυτές που μίλησαν στο Reuters.

Ο πόλεμος θέτει εν αμφιβόλω  και την εικόνα που καλλιέργησαν οι χώρες του Κόλπου ως ασφαλείς προορισμοί

Οι κυβερνήσεις του Κόλπου είχαν διαβεβαιώσει την Τεχεράνη ότι δεν θα επέτρεπαν να χρησιμοποιηθεί το έδαφος και ο εναέριος χώρος τους από την Ουάσινγκτον στον πόλεμο. Όμως το Ιράν έχει εξαπολύσει κύματα πυραύλων και drones εναντίον διάφορων στόχων στην περιοχή.

Αεροδρόμια, ξενοδοχεία, λιμάνια και στρατιωτικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γίνονται τώρα στόχος ιρανικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσαν τρεις περιφερειακές πηγές υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν επιθυμούσαμε αυτή τη σύγκρουση, όμως πληρώνουμε το κόστος στην ασφάλεια και την οικονομία μας», δήλωσε η Εμπτεσάμ αλ Κέτμπι πρόεδρος του Emirates Policy Center στο Reuters. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν είναι «αθώο», έσπευσε να διευκρινίσει.

Γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να πετύχουν οπωσδήποτε νίκη

Την ώρα που αυξάνεται η ανησυχία αναφορικά με μια σύγκρουση που πολλοί πιστεύουν ότι ξεκίνησε χωρίς διαβούλευση, ορισμένες περιφερειακές πηγές υποστηρίζουν ότι αφού ξεκίνησε τον πόλεμο, η Ουάσινγκτον θα πρέπει τώρα να τον ολοκληρώσει για να εξαλείψει την επίμονη ιρανική απειλή.

«Αν η Αμερική αποχωρήσει τώρα από τον πόλεμο χωρίς να πετύχει τη νίκη, θα είναι σαν να εγκαταλείπει ένα τραυματισμένο λιοντάρι», σημείωσε η Κέτμπι και πρόσθεσε: «Το Ιράν θα παραμείνει απειλή για την περιοχή, ικανό να εξαπολύσει νέα πλήγματα. Και αν το καθεστώς καταρρεύσει, αφήνοντας κενό εξουσίας, οι γειτονικές χώρες θα υποστούν τις συνέπειες».

Όταν ερωτήθηκε σχετικά, ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα έχουν μειώσει κατά 90% τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, «συντρίβοντας την ικανότητά του να εκτοξεύει αυτά τα όπλα και να παράγει άλλα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, πρόσθεσε ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε στενή επαφή με εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και εξήγησε ότι οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των γειτόνων του υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξαλειφθεί αυτή η απειλή.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, αναστέλλοντας τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, και έχει πλήξει δεκάδες στόχους στο Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις.

Σε όλη την περιοχή έχουν ακυρωθεί περίπου 40.000 πτήσεις καθώς οι χώρες αναγκάστηκαν να κλείσουν τον εναέριο χώρο τους, προκαλώντας τη μεγαλύτερη αναστάτωση στις αερομεταφορές μετά την πανδημία covid-19. Πλήγμα δέχεται και ο τουρισμός θέτοντας εν αμφιβόλω την εικόνα που έχουν καλλιεργήσει οι χώρες του Κόλπου ως ασφαλείς και πολυτελείς προορισμοί.

Επαναξιολογείται η εξάρτηση από την Ουάσιγκτον

Εν μέσω της αναστάτωσης οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να εκπέμψουν ηρεμία και αποφασιστικότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο αλλά τα πάει καλά και τόνισε απευθυνόμενος στους εχθρούς της ότι δεν είναι εύκολο θήραμα. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις αφότου το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των Εμιράτων.

Παράλληλα αναλυτές επισημαίνουν ότι ο πόλεμος ώθησε τις χώρες του Κόλπου να επαναξιολογήσουν την εξάρτησή τους από την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους, αλλά και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνομιλήσουν με την Τεχεράνη για τη σύναψη νέων περιφερειακών διευθετήσεων ασφαλείας.

Επί δεκαετίες οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και των χωρών του Κόλπου βασίζονταν σε μια συγκεκριμένη ανταλλαγή: οι ΗΠΑ τους προσέφεραν ασφάλεια και αυτές ενέργεια και χρήματα, εξήγησε ο Φαουάζ Γκέργκες του London School of Economics.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος έχει κλονίσει αυτή τη σχέση. Πλέον, εκτίμησε, οι χώρες του Κόλπου θα επιταχύνουν τις προσπάθειές τους να διαφοροποιήσουν τις συνεργασίες τους, καθώς συνειδητοποιούν ότι «δεν μπορούν να βασίζονται πραγματικά στις ΗΠΑ για να προστατεύσουν την ενέργεια, το πετρέλαιο, το αέριό τους, τους πολίτες τους και την κυριαρχία τους».

Από την πλευρά του ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, πρόεδρος του Gulf Research Center με έδρα τη Σαουδική Αραβία, εκτίμησε ότι ο πόλεμος κατέδειξε τα όρια της εξάρτησης των χωρών του Κόλπου αποκλειστικά από εξωτερικές εγγυήσεις ασφαλείας, κυρίως από τις ΗΠΑ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι χώρες του Κόλπου πρέπει να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες και να προετοιμαστούν για μελλοντικές κρίσεις.

Σε μια σπάνια δημόσια κριτική ο επιχειρηματίας των Εμιράτων, Χάλαφ αλ Χάμπτουρ, αμφισβήτησε τους στόχους του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. «Αν τα πλήγματα έχουν στόχο να περιορίσουν το Ιράν, έλαβαν υπόψη τους τις περιφερειακές επιπτώσεις ή απλώς αγνόησαν το κόστος του να σύρουν τον Κόλπο στη σύρραξη;», διερωτήθηκε.

Πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου επισημαίνουν ότι η αγανάκτηση στην περιοχή αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ είναι βαθιά. Πολλοί πιστεύουν ότι έσυρε τον Κόλπο σε έναν πόλεμο ο οποίος σε μεγάλο βαθμό σχεδιάστηκε από το Ισραήλ, χωρίς να μοιραστεί μαζί τους ένα σχέδιο και ενεργώντας βιαστικά και χωρίς να σταθμίσει πλήρως τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις για τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Πηγή που έχει γνώση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται από έναν μικρό κύκλο ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ και ο οποίος ενεργεί σε μεγάλο βαθμό εκτός των παραδοσιακών καναλιών της αμερικανικής πολιτικής.

«Πρόκειται για επιχειρηματίες και ανθρώπους που κλείνουν συμφωνίες, όχι διαμορφωτές πολιτικής», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι αυτή η προσέγγιση άφησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο εκτεθειμένους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Goldman Sachs: Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες – Οι προοπτικές του κλάδου 

Goldman Sachs: Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες – Οι προοπτικές του κλάδου 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Κόσμος
Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 14:27

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο