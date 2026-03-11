Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιές από βλήμα κοντά στα ΗΑΕ

Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Ρας αλ-Xαϊμά των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος ενός εμπορευματοκιβωτίου ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές από άγνωστο, βλήμα. Η έκταση των ζημιών είναι προς το παρόν άγνωστη και βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, προσθέτει ο Οργανισμός.

Σημειώνεται ότι το Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, λίγο πριν από τις 05:30, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.