Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιές από βλήμα κοντά στα ΗΑΕ
Ο πλοίαρχος ενός εμπορευματοκιβωτίου ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές από άγνωστο, βλήμα
Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Ρας αλ-Xαϊμά των ΗΑΕ.
Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος ενός εμπορευματοκιβωτίου ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές από άγνωστο, βλήμα. Η έκταση των ζημιών είναι προς το παρόν άγνωστη και βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, προσθέτει ο Οργανισμός.
Σημειώνεται ότι το Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, λίγο πριν από τις 05:30, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.
UKMTO WARNING 018-26
Click here to view the full Warning⤵https://t.co/R29PKZ34iH#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/8UYiab3Ygj
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 11, 2026
