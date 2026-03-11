newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ο Τραμπ ίσως βρήκε πόρτα εξόδου αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα την περάσει
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 05:50

Ιράν: Ο Τραμπ ίσως βρήκε πόρτα εξόδου αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα την περάσει

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ περί «σύντομου» πολέμου επιβεβαιώνουν το φαινόμενο που βαφτίστηκε TACO («Trump Always Chickens Out»), σε ελεύθερη απόδοση «ο Τραμπ πάντοτε δειλιάζει και κάνει πίσω».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ίσως βρήκε πόρτα εξόδου, αφήνοντας να εννοηθεί αυτήν την εβδομάδα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «σύντομα», όμως ο υπόλοιπος κόσμος δεν ξέρει αν θα την περάσει, ούτε αν η Τεχεράνη θα τον αφήσει (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ, όρθιος, στον Λευκό Οίκο).

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου απειλεί την παγκόσμια οικονομία και το πολιτικό μέλλον του αμερικανού προέδρου, κάτι που πιθανόν εξηγεί το ότι άλλαξε τροπάριο τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι η εκστρατεία «βραχείας διάρκειας» μάλλον «θα τελειώσει σύντομα».

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου απειλεί την παγκόσμια οικονομία και το πολιτικό μέλλον του Τραμπ

Ομως ο 79χρονος πρόεδρος συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, τόσο για τη διάρκεια του πολέμου, όσο και για τους σκοπούς.

Οποια απόφαση ανακοινώσει πρέπει να λάβει υπόψη τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όταν οι ψηφοφόροι — κάτι που αφορά ιδίως αυτούς των ρεπουμπλικάνων — δεν αποκλείεται να τιμωρήσουν τους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο για τις τιμές στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων και για το κόστος ζωής.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι η υποστήριξη των Αμερικανών στον πόλεμο έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό.

«Θα συνεχίσει ωσότου οι σύμβουλοι του πουν ότι το οικονομικό κόστος εγείρει κίνδυνο» η παράταξή του να υποστεί βαριά ήττα «στις εκλογές», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κόλιν Κλαρκ, διευθυντής του Soufan Center της Νέας Υόρκης. Καλείται να λάβει «πολιτική απόφαση για μια στρατιωτική επιχείρηση», πρόσθεσε.

Για ορισμένους παρατηρητές, τα σχόλια του αμερικανού προέδρου περί «σύντομου» πολέμου επιβεβαιώνουν το φαινόμενο που βαφτίστηκε TACO (σ.σ. ακρώνυμο της φράσης «Trump Always Chickens Out», «ο Τραμπ πάντοτε δειλιάζει και κάνει πίσω», σε ελεύθερη απόδοση).

«Δική του απόφαση»

Το καθαρό μήνυμα των προεδρικών δηλώσεων, προς ικανοποίηση των αγορών, «ήταν ότι ο Τραμπ ψάχνει την πόρτα της εξόδου», εκτίμησε ο Ρόμπερτ Αρμστρονγκ, δημοσιογράφος των Financial Times, που έπλασε τον όρο TACO.

Τις πρώτες μέρες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών, από την 28η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες. Οι αγορές, που είχαν καταληφθεί από πανικό προχθές Δευτέρα, ανέκαμψαν την ίδια ημέρα, όταν υπονόησε πως θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο σύντομα.

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και μόνο αυτός ορίζει το χρονοδιάγραμμα. «Δεν επαφίεται σε μένα να πω αν βρισκόμαστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος», επέμεινε.

Ο πολιτολόγος Κλαρκ εκτιμά ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει τη σκληρή γραμμή «για δυο εβδομάδες το πολύ, κατόπιν η κατάσταση θα είναι τόσο μπερδεμένη που θα ανακηρύξει τη νίκη».

Για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ και υπουργοί του έχουν παρουσιάσει διάφορους στόχους, μεταβλητής γεωμετρίας: από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το να είναι ασφαλείς οι μεταφορές πετρελαίου από τον Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει παράλληλα απαριθμήσει στρατιωτικούς στόχους — να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα (η Τεχεράνη αρνείται πως είχε ποτέ τέτοια πρόθεση), να καταστραφούν οι πύραυλοί του και το ναυτικό του, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι σύμμαχοί του στην περιοχή… Θα ήταν δυνητικά εύκολο ο Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικήσει τη νίκη μιλώντας περί επίτευξής τους.

Ομολογία αδυναμίας;

Αλλά η Τεχεράνη πιθανόν θα εκλάβει οτιδήποτε τέτοιο ως ομολογία αδυναμίας.

Παρά τις μεγάλες ζημιές που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικοί και ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, η Τεχεράνη δεν σταματά να σκληραίνει τον τόνο, διαμηνύοντας πως θα παραλύσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο και αντιμετωπίζοντας με χλεύη τη διαβεβαίωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους πως αυτός θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα.

«Εμείς είμαστε εκείνοι που θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Ενώ ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, δεν δίστασε να απειλήσει τον αμερικανό πρόεδρο προσωπικά: «να προσέχετε μην εξαλειφθείτε ο ίδιος!».

Το Ισραήλ έχει από την πλευρά του δικές του επιδιώξεις στον πόλεμο αυτόν και γίνονται πλέον ορατές αποκλίσεις με την Ουάσιγκτον — για τους μακροπρόθεσμους σκοπούς, όπως και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να λέει πως πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή νέας ηγεσίας στο Ιράν, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη προς το παρόν για ισχυρή, ή εκτεταμένη, εσωτερική αντίσταση στον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που επελέγη την Κυριακή κι αντικατέστησε τον πατέρα του, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Μηχανή του… γκαζόν

Αν η ιρανική κυβέρνηση επιβιώσει, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα μείνει στην ιστορία ως «η μητέρα όλων των μηχανών του γκαζόν», αφού δεν θα έχει επιτύχει τίποτα περισσότερο από το να κουρέψει το γρασίδι, θα έχει περιοριστεί απλώς στην επιφάνεια, σχολίασε σαρκαστικά ο Γουόλτερ Ράσελ Μιντ σε άρθρο του στη Wall Street Journal.

Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη αν ο πόλεμος αυτός έχει συνέπεια το εξασθενημένο σύστημα εξουσίας στο Ιράν να επέλεγε να αποδυθεί σε κούρσα για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημειώνουν παρατηρητές.

«Είτε είναι ο γιος του Χαμενεΐ, ή κάποιος άλλος οπαδός της σκληρής γραμμής, ποια η διαφορά;», διερωτήθηκε ο Κόλιν Κλαρκ. Το Ιράν πλέον μοιάζει σαν «τραυματισμένο ζώο, το οποίο είναι αναμφίβολα πιο επικίνδυνο», έκρινε.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
Από το Μπαχρέιν 11.03.26

Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά... του Ιράν

Το Μπαχρέιν κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής, και αναμένεται σήμερα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύνταξη
Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
Ιράν 11.03.26

Ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Σύνταξη
Lufthansa: Απεργία προκήρυξαν οι πιλότοι – Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις
Συνδικάτο Cockpit 11.03.26

Aναστάτωση στις πτήσεις λόγω απεργίας στη Lufthansa

Οι πιλότοι της Lufthansa κατεβαίνουν σε απεργία αύριο και μεθαύριο, εξαιτίας της οποίας αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, που δεν θα επηρεάσουν ωστόσο τις πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 11.03.26

«Σήμερα είναι το Ιράν, αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος»

Το Ιράν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έπειτα από ένδεκα μέρες «αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό».

Σύνταξη
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή αν πρέπει να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
Από το Μπαχρέιν 11.03.26

Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά... του Ιράν

Το Μπαχρέιν κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής, και αναμένεται σήμερα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύνταξη
Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
Ιράν 11.03.26

Ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Σύνταξη
Lufthansa: Απεργία προκήρυξαν οι πιλότοι – Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις
Συνδικάτο Cockpit 11.03.26

Aναστάτωση στις πτήσεις λόγω απεργίας στη Lufthansa

Οι πιλότοι της Lufthansa κατεβαίνουν σε απεργία αύριο και μεθαύριο, εξαιτίας της οποίας αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, που δεν θα επηρεάσουν ωστόσο τις πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 11.03.26

«Σήμερα είναι το Ιράν, αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος»

Το Ιράν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έπειτα από ένδεκα μέρες «αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ ενώ είχε και δοκάρι

Βάιος Μπαλάφας
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!
Champions League 10.03.26

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!

Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο