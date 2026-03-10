newspaper
Ιράν: Ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα» διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 03:15

Ιράν: Ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα» διαβεβαιώνει ο Τραμπ

Μειώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Μαϊάμι ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στον Κόλπο .

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου μείωσαν τις τιμές του πετρελαίου, που είχαν αυξηθεί αλματωδώς, και φάνηκαν να αλλάζουν κάπως το κλίμα στις χρηματαγορές.

Ο στρατός των ΗΠΑ και αυτός του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kevin Lamarque, και βίντεο, κάτω, στο Χ).

Ανέφερε επίσης ότι ο στρατός του και αυτός του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων στο οποίο είχε αναφερθεί προηγουμένως, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε πως θα διατάξει θα χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει αδιάβατη όσο διαρκεί ο πόλεμος, διεμήνυσε νωρίτερα χθες ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Αμφιβολίες

Οι ΗΠΑ έπληξαν σε δέκα ημέρες πάνω από 5.000 στόχους, ανάμεσά τους πάνω από 50 ιρανικά πλοία, ανακοίνωσε χθες ο αμερικανικός στρατός.

Ο αμερικανός πρόεδρος διατήρησε τις αμφιβολίες για τους σκοπούς του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ.

Αν και έχει εκφραστεί ανοικτά υπέρ της πτώσης του ιρανικού συστήματος, ή a minima υπέρ της ανάδειξης ηγετών ευθυγραμμισμένων προς τα αμερικανικά συμφέροντα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και η κυβέρνησή του λένε πως στόχος είναι να καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως οι βαλλιστικοί πύραυλοι, και να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδίωξε ποτέ.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του χθες βράδυ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.

Ως την «τελευταία μας πνοή»

Στο Ιράν, το καθεστώς φάνηκε να κινητοποιεί τους υποστηρικτές του για να πανηγυρίσουν την ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο αξίωμα του ανώτατου ηγέτη.

Διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Οι αμερικανικοί και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί των τελευταίων δέκα ημερών έχουν σκοτώσει πάνω από 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από τις εμπόλεμες πλευρές.

«Ο θεός είναι μεγάλος», «θάνατος στην Αμερική», «θάνατος στο Ισραήλ», φώναζαν χιλιάδες Ιρανές και Ιρανοί ντυμένοι στα μαύρα σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Τεχεράνης, που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ηγέτη, 56 ετών, που βρίσκεται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Θα υποστηρίζουμε και θα υπακούμε σε όλες τις εντολές του ως την τελευταία μας πνοή», είπε διαδηλώτρια, η 35χρονη Σομαγέ Μαρζουγί.

Δεν είναι «ικανοποιημένος»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μέχρι στιγμής.

Το Ισραήλ έχει ήδη διαμηνύσει πως είναι «στόχος» και τον χαρακτηρίζει «τύραννο έτοιμο να διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος». Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι δεν είναι «ικανοποιημένος» με την επιλογή.

Οι ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές πλέον μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων βομβαρδίστηκαν την Κυριακή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές οι οποίες βύθισαν την ιρανική πρωτεύουσα σε σκοτάδι που παρέπεμπε σε σκηνές Αποκάλυψης.

Από την πλευρά του ο ιρανικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του εδάφους τόσο του Ισραήλ όσο και γειτόνων του στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών υποδομών τους, κάτι που προκάλεσε αλματώδη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και έντονη ανησυχία για παγκόσμιο σοκ στασιμοπληθωρισμού.

Το Μπαχρέιν έκανε λόγο για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες νωρίς χθες σε ιρανική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του βασιλείου.

Δεύτερος ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, με την Αγκυρα να προειδοποιεί εκ νέου την Τεχεράνη.

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε χθες στον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, να συσταθεί «κοινή ομάδα» που θα ερευνήσει τα συμβάντα αυτά, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Τρενάκι του τρόμου

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσε μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου που, εάν παραταθεί, θα καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία.

Χθες το απόγευμα πάντως έμοιαζε να επιβραδύνεται, αφού οι υπουργοί Οικονομικών της G7 αναφέρθηκαν σε δυνητική χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν 300 ως 400 εκατομμύρια βαρέλια, είπε αναλυτής στο Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενος πληροφορίες των Financial Times, κάτι που θα συγκρατούσε την αγορά «για δυο ως πέντε μέρες».

Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το Brent Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε για λίγο κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι και περί τις 22:10 (ώρα Ελλάδας) έπεφτε 8,68% σε σύγκριση με το κλείσιμο λίγες ώρες νωρίτερα στα 90,93 δολάρια.

Η αμερικανική αντίστοιχη ποικιλία αναφοράς, το WTI (West Texas Intermediate) υποχωρούσε 5,71% στα 89,36 δολάρια το βαρέλι περί τις 00:30 (ώρα Ελλάδας).

Χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικά του Ιράν, στον Λίβανο, η Χεζμπολά ορκίστηκε πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

«Κατάρρευση» του Λιβάνου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατηγόρησε το σιιτικό κίνημα ότι θέλει να προκαλέσει την «κατάρρευση» του Λιβάνου επιτιθέμενο στο Ισραήλ.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά την αντίσταση για να υπερασπιστούμε την τιμή μας, την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά μας», αντέτεινε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολά Μοχάμεντ Ραντ.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί τον Λίβανο ακατάπαυστα αφότου η Χεζμπολά ενεπλάκη στον πόλεμο την 2η Μαρτίου εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις αρχές οι νεκροί είναι τουλάχιστον 486 στα ισραηλινά πλήγματα ενώ πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες έχουν εξαναγκαστεί να εκτοπιστούν ξανά.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμμαχος της Τεχεράνης, διαβεβαίωσε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ για την «υποστήριξή» του.

Το Ιράκ, που γειτονεύει με το Ιράν, και το σουλτανάτο του Ομάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες έμμεσες διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, συνεχάρησαν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ

