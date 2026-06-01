Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01 Ιουνίου 2026, 00:15

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας

H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Το νέο έξυπνο κόσμημα που λάνσαρε πρόσφατα η Oura ονομάζεται Ring 5, έχει πάχος 2,28 χιλιοστών και υπόσχεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μπαταρία αλλά και διευρυμένες λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2013 στη Φινλανδία, προσανατολίζεται στην προσέλκυση νέων χρηστών που έχουν κουραστεί από τις ογκόδεις συσκευές και θέλγονται από το διαφορετικό, ποντάροντας στο μικρό μέγεθος των συσκευών, αφού μπορούν εύκολα να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των χρηστών, όπως αναφέρει στον Τhe Guardian η διευθύντρια προϊόντων της Oura, Holly Shelton

Η Oura και αποτελεί μια πρωτοπόρο εταιρεία στην αγορά smart rings, η οποία βρίσκεται σε άνοδο: σύμφωνα με στοιχεία των αναλυτών FDM CCS Insight οι πωλήσεις αυτών των συσκευών έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια.

Το νέο μοντέλο θα κοστίζει από 399 λίρες (399 ευρώ) όταν κυκλοφορήσει στις 4 Ιουνίου και θα απαιτεί μηνιαία συνδρομή 5,99 λιρών (5,99 ευρώ).

Έκρηξη πωλήσεων με διεθνή παρουσία

Το πρώτο δαχτυλίδι κυκλοφόρησε μέσω crowdfunding στην πλατφόρμα Kickstarter το 2015, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 650.000 δολάρια.

Έκτοτε, η φινλανδική startup, που ιδρύθηκε από τους πρώην μηχανικούς της Nokia και της Polar, Petteri Lahtela, Markku Koskela και Kari Kivela, έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια σε τέσσερις γενιές και σε 150 διαφορετικές χώρες.

Με περίπου 5 εκατ. συνδρομητές και τετραπλάσια αύξηση εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια –κορυφώθηκε σε 1 δισ. δολάρια το 2025– η Oura αποτιμάται στα 11 δισ. δολάρια ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) που αναμένεται αργότερα φέτος.

Η παρουσία της έχει αναπτυχθεί πολύ πέρα ​​από τα όρια της Φινλανδίας: διαθέτει Αμερικανό διευθύνοντα σύμβουλο και περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους κατανεμημένους σε γραφεία στο Ελσίνκι, το Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Σαν Ντιέγκο και τα δίδυμα κεντρικά γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο και το Όουλου, όπου εξακολουθεί να διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Oura έχει συνάψει περισσότερες από 1.200 συνεργασίες σε τομείς υγείας, ευεξίας και εμπορίου, μεταξύ άλλων με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την Ολυμπιακή ομάδα της Φινλανδίας, το Αμερικανικό Ποδόσφαιρο, το US Open και πολλούς άλλους αθλητικούς οργανισμούς.

Πού οφείλεται η επιτυχία της Oura

Μεγάλο μέρος της αρχικής της επιτυχίας μπορεί να αποδοθεί στην εστίαση που έδωσε στον ύπνο ως θεμέλιο για την παρακολούθηση της υγείας, επισημαίνει ο The Guardian.

Ο Ben Wood, επικεφαλής μάρκετινγκ της FDM CCS Insight, δήλωσε: «Νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας της Oura είναι ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό προϊόν, με ευρεία απήχηση και μια εξαιρετική εμπειρία στην εφαρμογή».

Όσο για το μοντέλο της συνδρομής, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι παρά το αρκετά σημαντική επιβάρυνση, τα έξυπνα δαχτυλίδια της Oura λαμβάνουν συνεχώς βελτιώσεις και παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για την υγεία του χρήστη.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των δαχτυλιδιών της Oura είναι ότι είναι μία από τις ελάχιστες έξυπνες συσκευές που δίνουν βαρύτητα στις ανάγκες των γυναικών, παρέχοντας πληροφορίες για τη θερμοκρασία του σώματος ή την εμμηνόπαυση, λέει ο Wood.

Τώρα η Oura εστιάζει σε νέες δυνατότητες λογισμικού για υπάρχουσες και νέες συσκευές, όπως ένα «ραντάρ υγείας» που προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα πριν αυτά εμφανιστούν, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής πίεσης και των διακοπών της αναπνοής κατά τον ύπνο, καθώς και νέες πληροφορίες για τα εμβόλια απώλειας βάρους GLP-1 για την παρακολούθηση της δοσολογίας και των επιδράσεών τους μακροπρόθεσμα.

Νέα έρευνα 31.05.26

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

«Μικροσελήνη» 30.05.26

Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Ο αντίλογος 29.05.26

Δοκιμή 29.05.26

Συρία 01.06.26

Αμερικανική οικονομία 01.06.26

Εκατέρωθεν επιθέσεις 01.06.26

Διχασμένη πόλη 31.05.26

Μπάσκετ 31.05.26

Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

Μπάσκετ 31.05.26

Ελλάδα 31.05.26

Για τα επεισόδια 31.05.26

Ποδόσφαιρο 31.05.26

Κόσμος 31.05.26

Έρευνα Αllianz 31.05.26

Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Music 31.05.26

Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

AI 31.05.26

