Oura, το έξυπνο δαχτυλίδι με αισθητική Gucci και παραγγελίες από τον στρατό

Το 2013, χρονιά κατά την οποία η βρετανική εταιρεία McLear λάνσαρε στην αγορά το πρώτο μοντέλο έξυπνου δαχτυλιδιού υγείας στη Φινλανδία, έβαζε τα θεμέλια για την ίδρυσή της μια εταιρεία τεχνολογίας η οποία πολύ γρήγορα συνέδεσε το όνομά της με την τεχνολογία αιχμής και τα έξυπνα δαχτυλίδια, μπαίνοντας δυναμικά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, απέναντι σε εμβληματικούς κολοσσούς και αναδείχθηκε σε έναν ταχέως ανερχόμενο αντίπαλο. Το όνομα αυτής, Oura Health Ltd.

Με έδρα το Oulu της Φινλαδίας και μότο «η αισιοδοξία είναι στο DNA μας», παρουσίασε το δαχτυλίδι πρώτης γενιάς μέσω του Kickstarter PBC το 2015 και το λάνσαρε στο συνέδριο τεχνολογίας Slush το 2017.

Νωρίτερα φέτος, η Oura εισήγαγε την παρακολούθηση γλυκόζης και τον Οκτώβριο ανακοίνωσε έρευνα για την αρτηριακή πίεση.

Το 2020, η εταιρεία διακρίθηκε με το βραβείο «Καλύτερη Εταιρεία Καταναλωτικής Ευεξίας» από τα Βραβεία Ψηφιακής Υγείας του UCSF και από το περιοδικό Time για τις «100 Καλύτερες Εφευρέσεις του 2020», ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, είχαν πωληθεί 2,5 εκατομμύρια δαχτυλίδια Oura.

Πωλήσεις 1 δισ. δολ. και αποτίμηση στα 11 δισ. δολ.

Το 2026, η Oura αναμένει πωλήσεις σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε στο CNBC ο CEO της Oura από το 2022, Tom Hale, σχεδόν διπλασιάζοντας τις πωλήσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ήδη βρίσκεται σε τροχιά για πωλήσεις 1 δισ. δολ. φέτος.

Η εταιρεία έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις της από το 1,5 δισ. δολ., καθώς επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διεθνή επέκταση, έχοντας πραγματοποιήσει τον Οκτώβριο έναν γύρο χρηματοδότησης 900 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στο ότι έχουμε πραγματικά καλή επιτυχία στην αγορά με χαρακτηριστικά υγείας για γυναίκες, έχουμε επεκταθεί διεθνώς και όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν την ανάπτυξή μας», δήλωσε ο Hale.

Η φινλανδική εταιρεία, η οποία συγκέντρωσε αρχική χρηματοδότηση 2,3 εκατ. δολ., αποτιμάται σήμερα σε σε 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει πουλήσει πάνω από 5,5 εκατομμύρια δαχτυλίδια από την κυκλοφορία του προϊόντος το 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την ίδια, έχει πουλήσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δαχτυλίδια από τον Ιούνιο του 2024.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η Oura είναι μια «εταιρεία που προοδεύει στην τεχνητή νοημοσύνη από την αρχή», δήλωσε ο Hale, αλλά είναι ακόμη πιο αισιόδοξος για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία στο μέλλον.

«Ένα από τα πράγματα που κάνει ιδιαίτερα καλά η Oura είναι ότι δημιουργεί πληροφορίες για εσάς που σας βοηθούν να κατανοήσετε τις μετρήσεις σας», είπε. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μεταφράσει αυτά τα σημεία δεδομένων σε συμβουλές και καθοδήγηση.

Έχει επίσης το δικό της chatbot, το Oura Advisor, το οποίο είναι σαν ένας «γιατρός στην τσέπη σας» στον οποίο μπορούν να γίνουν ερωτήσεις, πρόσθεσε ο Hale.

Το 2022, η Oura σύναψε μια συνεργασία με την Natural Cycles, μια εφαρμογή αντισύλληψης εγκεκριμένη από τον FDA, για να προσθέσει λειτουργίες γονιμότητας στην προσφορά της.

Νωρίτερα φέτος, εισήγαγε την παρακολούθηση γλυκόζης, μέσω μιας συνεργασίας με την Dexcom, και τον Οκτώβριο ανακοίνωσε έρευνα για την αρτηριακή πίεση.

«Ένα από τα πράγματα που πραγματικά πιστεύουμε είναι ότι μπορούμε να γίνουμε σαν ένα είδος φύλακα αγγέλου που είναι μαζί σας όλη την ώρα και αρχίζει να σας δίνει αυτές τις προβλέψεις για τη μακροπρόθεσμη υγεία σας», είπε ο Hale.

Πάντως, παρά τις φιλοδοξίες της Oura, «δεν υπάρχουν νέα για μια αρχική δημόσια προσφορά», πρόσθεσε.

Το Oura Ring

Η ναυαρχίδα της εταιρείας είναι το Oura Ring. Το δαχτυλίδι συλλέγει δεδομένα υγείας από το δάχτυλο του χρήστη όπως ένα κανονικό βραχιόλι δραστηριότητας ή ένας μετρητής καρδιακών παλμών. Τα δεδομένα δραστηριότητας, καρδιακού ρυθμού, θερμοκρασίας σώματος, αναπνευστικού ρυθμού και ύπνου που συλλέγονται από το δαχτυλίδι μεταδίδονται ασύρματα μέσω Bluetooth σε μια εφαρμογή smartphone.

Η λειτουργία του Oura Ring βασίζεται σε υπέρυθρες λυχνίες LED. Το φως από τα LED αντανακλάται μέσω του δέρματος και οι αλλαγές στην αντανάκλαση αναλύονται από έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από την εταιρεία. Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό του καρδιακού ρυθμού και της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού.

Η συσκευή μπορεί επίσης να μετρήσει τη θερμοκρασία του σώματος και τον κύκλο της εμμήνου ρύσεως. Λέγεται ότι η μπαταρία διαρκεί για μια εβδομάδα με μία μόνο φόρτιση. Το δαχτυλίδι ζυγίζει 4 έως 6 γραμμάρια.

Συνεργασία με Gucci και τον αμερικανικό στρατό

Τον Μάιο του 2022, η Oura και η μάρκα μόδας Gucci λάνσαραν ένα δαχτυλίδι με λεπτομέρειες από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων, το οποίο διαθέτει την τεχνολογία Gen3 της Oura.

Τον Οκτώβριο του 2024, η Oura υπέγραψε συμφωνία αξίας 96 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την προμήθεια έξυπνων δαχτυλιδιών στο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων της Oura για χρήση από το υγειονομικό τμήμα του Πενταγώνου.

Είχε προηγηθεί άλλη συνεργασία με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και άλλες συνεργασίες με την Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ για την παρακολούθηση της κόπωσης και της υγείας.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Oura ανακοίνωσε μια συνεργασία με την εταιρεία παρακολούθησης γλυκόζης Dexcom, η οποία θα επιτρέψει στα προϊόντα τους να συνεργάζονται για να παρέχουν στους χρήστες δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους και πώς παράγοντες όπως ο ύπνος, η άσκηση και ο καρδιακός ρυθμός μπορούν να επηρεάσουν το σώμα τους. Η Dexcom δήλωσε επίσης ότι θα επενδύσει 75 εκατομμύρια δολάρια στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης της Oura.

