To Microsoft Copilot εκπαιδεύεται σε θέματα υγείας με δεδομένα του Χάρβαρντ
Η επόμενη έκδοση του ψηφιακού βοηθού της Microsoft θα αντλεί δεδομένα της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ.
Στην προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από την τεχνολογία της OpenAI που χρησιμοποιεί σήμερα στις υπηρεσίες της, η Microsoft υπέγραψε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για την εξασφάλιση ιατρικών δεδομένων με τα οποία θα εκπαιδεύσει τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
Η επόμενη έκδοση του Copilot, του ψηφιακού βοηθού της Microsoft, θα απαντά σε ερωτήσεις για θέματα υγείας αντλώντας δεδομένα της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, ανέφερε η Wall Street Journal.
Το ποσό που θα προσφέρει η Microsoft για τα δεδομένα του
Ωστόσο ο Ντόμινικ Κινγκ, αντιπρόεδρος Υγείας στη Microsoft, αρνήθηκε να διευκρινίσει το ποσό που θα πληρώνει η εταιρεία του στο Harvard Health Publishing, τον εκδοτικό οίκο της ιατρικής σχολής.
Είπε όμως ότι στόχος της προσπάθειας είναι να δίνει το Copilot πιο ακριβείς και αξιόπιστες απαντήσεις για δύσκολες παθήσεις όπως ο διαβήτης.
Αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν ότι τα σημερινά μοντέλα ΑΙ δεν είναι κατάλληλα για παροχή ιατρικών συμβουλών. Έρευνα του Στάνφορντ το 2024 διαπίστωνε ότι, μεταξύ 382 ερωτήσεων για θέματα υγείας, το ChatGPT έδινε «ακατάλληλες» απαντήσεις στο 20% των περιπτώσεων.
Ο Κινγκ αρνήθηκε επίσης να διευκρινίσει πώς το Copilot θα χειρίζεται θέματα ψυχικής υγείας. Στις ΗΠΑ, βουλευτές και ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για τις αλληλεπιδράσεις ψυχικά πασχόντων με chatbot, τα οποία κατηγορούνται ότι οδήγησαν σε νοσηλείες και θανάτους.
Η εκπαίδευση του Copilot με δεδομένα της Microsoft εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να απεξαρτηθεί από την OpenAI, την οποία έχει χρηματοδοτήσει με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ως αντάλλαγμα για την τεχνολογία του ChatGPT.
Πρόσφατα η Microsoft άρχισε να δοκιμάζει μοντέλα της Anthropic στη σουίτα εφαρμογών 365, ενώ παράλληλα τελειοποιεί τα δικά της.
