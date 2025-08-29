Πού «βαλτώνουν» οι συνομιλίες της OpenAΙ με την Microsoft για την αναδιάρθρωση

Η εταιρική αναδιάρθρωση της OpenAI είναι πιθανό να μετατεθεί στο 2026, καθώς διαπραγματεύεται βασικούς όρους της μελλοντικής της σχέσης με τη Microsoft, περιπλέκοντας τα σχέδια για την άντληση επιπλέον χρηματοδότησης.

Η νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης με κεφαλαιοποίηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει εμπλακεί σε πολύπλοκες συζητήσεις με τον γίγαντα λογισμικού, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της, για την αναδιατύπωση μιας υπάρχουσας εμπορικής σύμβασης μεταξύ των εταιρειών που ισχύει έως το 2030.

Μια συμφωνία θα επέτρεπε στην OpenAI να ολοκληρώσει τα σχέδια για αναδιάρθρωση που θα επέτρεπε στους επενδυτές να διατηρήσουν μετοχές στην επιχείρηση και να ξεκλειδώσουν μια μελλοντική αρχική δημόσια προσφορά. Ωστόσο, πολλές πηγές δήλωσαν στους Financial Times ότι εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών σε βασικά ζητήματα.

Η μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους θα επέτρεπε στη SoftBank να παρακρατήσει τη δέσμευσή της ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους της επένδυσης και θα μπορούσε να εμποδίσει τις προσπάθειες της OpenAI να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια.

Πολλές εκκρεμότητες

Η πρώτη εκκρεμότητα είναι η πρόσβαση της Microsoft στη «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών» ή API της OpenAI. Η Microsoft έχει αποκλειστικά δικαιώματα να φιλοξενεί τα μοντέλα της OpenAI στην υπηρεσία cloud Azure.

Η OpenAI πιέζει για πρόσθετες συνεργασίες με την Google και την Amazon Web Services, σύμφωνα με πηγές των FT. Αυτό θα ενίσχυε τα έσοδα από τις πωλήσεις API της νεοσύστατης επιχείρησης, τα οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των τρεχόντων ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ η Microsoft έχει ελάχιστα κίνητρα να παραχωρήσει πρόσβαση σε ανταγωνιστικούς παρόχους cloud, οι δύο εταιρείες διαπραγματεύονται μια στενή συμφωνία που θα επέτρεπε στην OpenAI να εξυπηρετεί μόνο κυβερνητικούς πελάτες που δεν είναι στο Azure.

Δεύτερον, οι εταιρείες διαφωνούν για τη μελλοντική πρόσβαση της Microsoft στην πνευματική ιδιοκτησία της OpenAI και για το αν θα βλέπει πώς εκπαιδεύονται τα μελλοντικά μοντέλα ή απλώς θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί στα προϊόντα της.

Ένα σημείο διαφωνίας είναι μια λεγόμενη ρήτρα AGI που περιλαμβάνεται στη σύμβαση. Αυτή δίνει τη δυνατότητα στην OpenAI να διακόψει την πρόσβαση IP της Microsoft εάν και όταν η εταιρεία επιτύχει «γενική τεχνητή νοημοσύνη».

Ο επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, θέλει να καταργήσει εντελώς τη ρήτρα, σύμφωνα με τις πηγές. Αλλά η OpenAI πιέζει να τη διατηρήσει με κάποια μορφή, καθώς παρέχει στην εταιρεία ισχυρή επιρροή στον τεχνολογικό γίγαντα.

Η επίλυση αυτών των ζητημάτων θα καθορίσει το ποσοστό των μετοχών της OpenAI που θα λάβει τελικά η Microsoft μετά την αναδιάρθρωση της OpenAI.

Η Microsoft αναμένεται να κατέχει μεταξύ 30-35% της OpenAI, στην οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Ανταλλαγή μετοχών ή μέρος των κερδών

Η συμφωνία παραμένει το πιθανότερο αποτέλεσμα, αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να παραταθούν μέχρι την προθεσμία συγκέντρωσης κεφαλαίων στο τέλος του έτους ή και αργότερα.

Σε κοινή δήλωση, η OpenAI και η Microsoft ανέφεραν: «Έχουμε μια μακροπρόθεσμη, παραγωγική συνεργασία που έχει προσφέρει καταπληκτικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για όλους. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί για τα επόμενα χρόνια».

Πρέπει επίσης να ξεπεραστούν και άλλα εμπόδια. Ακόμα και με μια ταχύτερη επίλυση του συμβολαίου της με τη Microsoft, οι συζητήσεις με άλλους μετόχους και εισαγγελείς στην Καλιφόρνια και το Ντέλαγουερ — όπου λειτουργεί και έχει συσταθεί η OpenAI — θα μπορούσε κάλλιστα να επεκταθεί και το επόμενο έτος, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Οι συζητήσεις διεξάγονται από τις οικονομικές διευθύντριες των δύο εταιρειών, τη Σάρα Φράιαρ της OpenAI και την Έιμι Χουντ της Microsoft. Μια συμφωνία θα επέτρεπε στους επενδυτές της OpenAI να διατηρήσουν μετοχές στην επιχείρηση, αντί για τη συμφωνία κατανομής κερδών που υπάρχει σήμερα.

Οι δύο τελευταίοι γύροι χρηματοδότησης της OpenAI — ένας τον περασμένο Οκτώβριο με αποτίμηση 157 δισ. δολαρίων και ένας άλλος που ξεκίνησε τον Μάρτιο και ηγήθηκε η SoftBank με αποτίμηση 300 δισ. δολαρίων — περιλάμβαναν όρους που θα επέτρεπαν στους υποστηρικτές της να ανακτήσουν ή να παρακρατήσουν μέρος της επένδυσής τους εάν η νεοσύστατη επιχείρηση δεν μετατραπεί εντός προκαθορισμένου χρόνου, που για την SoftBank, είναι το τέλος του 2025.

Τα στελέχη της OpenAI είναι βέβαιοι ότι η SoftBank δεν θα αποσύρει τις επενδύσεις εάν οι συνομιλίες σταματήσουν και πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να αντλούν κεφάλαια ακόμη και με την υπάρχουσα δομή, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας, από τότε που η SoftBank αρχικά δεσμεύτηκε να ηγηθεί ενός γύρου χρηματοδότησης 40 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο.

Η OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτές σχετικά με μια δευτερογενή πώληση μετοχών, η οποία θα την αποτιμούσε στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που ουσιαστικά θα αύξανε την επένδυση της SoftBank κατά τα δύο τρίτα. Επενδυτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μια «πρωτογενή» συγκέντρωση κεφαλαίων με ακόμη υψηλότερη αποτίμηση, επίσης ενδιαφέρονται.

Παρά την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το μέλλον της OpenAI, ο γύρος χρηματοδότησης ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας τον Μάρτιο στις αρχές αυτού του μήνα — ο οποίος αποτελούσε μια δόση του γύρου με επικεφαλής την SoftBank — υπερκαλύφθηκε πολλές φορές.

Πηγή: ΟΤ