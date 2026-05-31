Ελπιδοφόρος: Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την αδιαθεσία του
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Ελπιδοφόρος εξήλθε από το νοσοκομείο «απολύτως υγιείς»
Ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την αδιαθεσία που ένιωσε το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης.
Κάνει γνωστό ότι «ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».
Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.
Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.
Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».
