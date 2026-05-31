Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μερικές χολιγουντιανές ιστορίες που περιλαμβάνοτν μεταξύ άλλων την Μέριλιν Μονρόε και την Γκρέτα Γκάρμπο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, με αφορμή την προβολή του νέου ντοκιμαντέρ «Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern» ο Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση που έλαβε χώρα στη βροχερή Νέα Υόρκη.

«Έξω βρέχει. Είμαι στο The Actors Studio. Βγαίνω από το στούντιο, και η Μέριλιν είναι εκεί επειδή ο [δάσκαλος υποκριτικής] Λι Στράσμπεργκ της επέτρεψε να έρθει και να δει τι κάναμε», θυμήθηκε αρχικά ο Μπρους Ντερν, μιλώντας στο People.

«Και είπε: Δεν μπορώ [να συμμετέχω] επειδή ο ηλίθιος σύζυγός μου έγραψε αυτό το χαζό σενάριο με καουμπόηδες που πρέπει να κάνω, οπότε δεν γίνεται να πάρω μέρος’».

Η Μονρόε εικάζεται ότι αναφερόταν στο «The Misfits» (1961), την τελευταία ταινία που ολοκλήρωσε, σε σενάριο του τότε συζύγού της Άρθουρ Μίλερ και με πρωταγωνιστή τον Κλαρκ Γκέιμπλ.

Δεδομένης της δέσμευσής της, ο Ντερν σημείωσε ότι η Λι Ρέμικ κατέληξε να συμπρωταγωνιστεί μαζί του στο «Wild River».

«Ψιλοβρέχει και δεν περνάει κανένα ταξί στην 44η Οδό και μέχρι την 10η Λεωφόρο», εξιστόρησε ο ηθοποιός. «Και μου είπε: ‘Θα με συνοδεύσεις με τα πόδια μέχρι την άλλη άκρη της πόλης;’, στο σπίτι της στο Gracie Square».

Ο Ντερν της είπε ότι θα μπορούσαν να περιμένουν ένα ταξί, αλλά η ηθοποιός ήθελε να περπατήσει στη βροχή, οπότε εκείνος δέχτηκε.

«Φτάσαμε στο Sutton Place και στρίψαμε για να πάει στο σπίτι της, και καθώς πλησιάζαμε στο Sutton Place, ένα ταξί εμφανίστηκε από το Sutton Place και μια γυναίκα έτρεχε πίσω του», πρόσθεσε.

Η γυναίκα πέρασε δίπλα τους, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων, και παρόλο που βιαζόταν, ο Ντερν σημειώνει ότι «μας είδε ξεκάθαρα» πριν ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου.

«Όταν γύρισα προς τη Μέριλιν, εκείνη κοίταζε. Μου λέει: ‘Μπρους, Μπρους, δεν ξέρεις ποια ήταν αυτή;’», θυμήθηκε.

Ο Ντερν δεν αναγνώρισε την γυναίκα, οπότε η Μέριλιν Μονρόε ήταν εκείνη που του αποκάλυψε την ταυτότητα της: «Μπρους, αυτή ήταν η Γκρέτα Γκάρμπο. Φάνηκε να μην ξέρει ποια είμαι».

«Και είπα: ‘Ξέρεις κάτι, Μέριλιν; Νομίζω ότι σε κορόιδεψε. Πιθανότατα ήξερε ποια ήσουν’».

«Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τέτοιους αστέρες»

Ο Μπρους Ντερν αποκάλυψε στο People ότι το να μοιραστεί τις περιπέτειες που είχε με θρύλους του Χόλιγουντ, όπως η Μέριλιν Μονρόε, ήταν ένα κίνητρο για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Μάικ Μεντέζ, στο οποίο εμφανίζονται η Λόρα Ντερν, ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο Αλεξάντερ Πέιν.

«Γι’ αυτό έκανα την ταινία, γιατί κάποιος πρέπει να μάθει τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τέτοιους αστέρες».

Το «Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern» παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αλλά παραμένει άγνωστη η ημερομηνία κυκλοφορίας του.

*Με πληροφορίες από: People