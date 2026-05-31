Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των IDF στον Λίβανο.

«Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό ορόσημο»

«Χθες το βράδυ, οι ηρωικοί μας μαχητές κατέλαβαν το κάστρο του Μποφόρ. Εκεί ύψωσαν με υπερηφάνεια τη σημαία του κράτους του Ισραήλ και τη σημαία της Ταξιαρχίας Γκολάνι.

Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 44 χρόνια, αυτός ο τόπος ήταν σύμβολο μιας ηρωικής μάχης των μαχητών μας, αλλά ήταν επίσης σύμβολο βαθιάς διαίρεσης ανάμεσά μας.

Σήμερα, επιστρέψαμε στο Μποφόρ διαφορετικά. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ. Μίλησα με τους μαχητές στα βόρεια σύνορα την Παρασκευή. Μου είπαν: ‘Πείτε στον λαό του Ισραήλ τι κάνουμε εδώ. Κύριε πρωθυπουργέ, το κοινό δεν γνωρίζει τα επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει’», υποστηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ για την εντολή Νετανιάχου:

Prime Minister Benjamin Netanyahu: «Last night, our heroic fighters captured the Beaufort castle. They proudly raised the flag of the State of Israel and the flag of the Golani Brigade there. I remind you that 44 years ago, this place was a symbol of a heroic battle by our… pic.twitter.com/tyTr2QImaW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 31, 2026

«Λοιπόν, από την αρχή του Πολέμου της Εξιλέωσης έχουμε εξοντώσει 8.000 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Από την έναρξη της Επιχείρησης ‘Βρυχώμενος Λέων’ – 3.000. Μόνο τον τελευταίο μήνα – 700. Αυτός ο αριθμός υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό όσων εξοντώσαμε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου.

Έχω δώσει εντολή στις IDF να επεκτείνουν την εισβολή στο Λίβανο. Οι δυνάμεις μας έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι. Κατέλαβαν στρατηγικά σημεία. Κατέλαβαν την κορυφογραμμή Μποφόρ.

Και τώρα η εντολή μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας σε περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό ορόσημο και μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε σπάσει το φράγμα του φόβου. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία, δραστηριοποιούμαστε σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα, στον Λίβανο· έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας.

Την Παρασκευή, μίλησα με τους διοικητές των ταξιαρχιών. Είναι θαρραλέοι διοικητές, που βρίσκονται μέσα στο έδαφος και ηγούνται των ηρωικών στρατιωτών. Και μου είπαν: ‘Κύριε πρωθυπουργέ, εκτελούμε την αποστολή. Προχωράμε μπροστά – και η Χεζμπολάχ τρέχει να σώσει τη ζωή της’. Και τους είπα: ‘Είμαι μαζί σας. Όλο το έθνος του Ισραήλ είναι μαζί σας. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αλλά θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια για τους κατοίκους του Βορρά, όπως κάναμε και για τους κατοίκους του Νότου.

Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή’».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νετανιάχου πριν από μερικές ημέρες δήλωσε ότι σχεδιάζει και την κατάληψη του 70% της Λωρίδας της Γάζας.

