Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβερνέτς της Αλβανίας, όταν κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για την υλοποίηση τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Βίαια επεισόδια

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά, τα οποία οι διαδηλωτές ταυτοποίησαν ως ιδιωτικούς φρουρούς. Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από τα συγκεκριμένα άτομα.

Στην περιοχή βρίσκονταν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με καταγγελίες διαδηλωτών, η αστυνομία δεν παρενέβη άμεσα για να αποκλιμακώσει την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση.

Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση διακοπή των εργασιών και επανεξέταση του έργου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Το επεισόδιο συνδέεται με σχέδια για την ανάπτυξη μεγάλου τουριστικού θέρετρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.