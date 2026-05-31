Πόλεμος, φόβος και ελίτ σε αναβρασμό: Οι υπόγειες ρωγμές του καθεστώτος Πούτιν

Στις αρχές Μαΐου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μια δημόσια εμφάνιση με σκοπό να εκπέμψει ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Φτάνοντας σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Μόσχας με ένα SUV ρωσικής κατασκευής, ντυμένος απλά με τζιν και ένα ελαφρύ μπουφάν, ο Πούτιν κρατούσε λουλούδια για την πρώην δασκάλα του, Βέρα Γκουρέβιτς. Οι κάμερες κατέγραψαν τη θερμή αγκαλιά μεταξύ των δύο, προτού την συνοδεύσει στο αυτοκίνητό του και την οδηγήσει σε δείπνο στο Κρεμλίνο.

Η τηλεοπτική συνάντηση φάνηκε εξαιρετικά συμβολική. Έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα αφότου αρκετά δυτικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πούτιν είχε περάσει εβδομάδες κρυμμένος σε ένα υπόγειο καταφύγιο, φέρεται να φοβούμενος απόπειρες δολοφονίας ή ακόμη και πραξικόπημα. Εμφανιζόμενος χαλαρός και προσιτός, ο Ρώσος ηγέτης προσπάθησε να ενισχύσει την εικόνα που έχει καλλιεργήσει προσεκτικά κατά τη διάρκεια των 25 ετών που βρίσκεται στην εξουσία — την εικόνα ενός ισχυρού αλλά συνηθισμένου άνδρα συνδεδεμένου με «τον λαό».

Ωστόσο, κάτω από αυτή την προσεγμένη δημόσια εμφάνιση, τα σημάδια βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής έντασης γίνονται όλο και πιο ορατά στο εσωτερικό της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Putin è andato personalmente a prendere la sua prima insegnante, Vera Gurevich, per portarla a cena al Cremlino. Il presidente è andato a prenderla in albergo alla guida di un Aurus. Putin ha invitato la sua insegnante a Mosca per la parata della Vittoria. Dopo di che, per lei… pic.twitter.com/B0nqbCpsod — Vincenzo Lorusso (Donbass Italia) (@DonbassItalia) May 11, 2026

Αυξανόμενη απογοήτευση εντός της ρωσικής ελίτ

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο Κρεμλίνο, καθώς και μέλη της ρωσικής επιχειρηματικής κοινότητας και αξιωματούχους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, η δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Πούτιν αυξάνεται στους κύκλους επιρροής. Αν και οι συζητήσεις για άμεση κατάρρευση ή πραξικόπημα μπορεί να είναι υπερβολικές, πολλοί εμπιστευτικοί πιστεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η χώρα εισέρχεται σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της διακυβέρνησης του Πούτιν.

Ένας επιχειρηματικός ηγέτης περιέγραψε «μία αυξανόμενη αίσθηση ότι κάποια καταστροφή πλησιάζει». Η πηγή ισχυρίστηκε ότι ακόμη και άτομα που κάποτε υπερασπίζονταν σθεναρά τον Πούτιν αμφισβητούν πλέον τις αποφάσεις του. «Οποιαδήποτε αίσθηση μέλλοντος έχει εξαφανιστεί», είπε η πηγή, αντανακλώντας την ευρεία ανησυχία τόσο για τον πόλεμο όσο και για την οικονομική πορεία της Ρωσίας.

Για χρόνια, η ηγεσία του Πούτιν βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Οι Ρώσοι αναμενόταν να αποφεύγουν την πολιτική αντιπαράθεση, ενώ η κυβέρνηση διατηρούσε την οικονομική τάξη και την εθνική υπερηφάνεια. Ωστόσο, ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τους αυξανόμενους περιορισμούς και τις οικονομικές δυσκολίες, φαίνεται να αποδυναμώνει αυτό το άγραφο κοινωνικό συμβόλαιο.

Ο Πούτιν παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο

Παρά τις αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις, ο Πούτιν φέρεται να μην έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πολλές πηγές που γνωρίζουν τη σκέψη του υποδηλώνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει πεπεισμένος ότι η Μόσχα μπορεί ακόμα να επιτύχει σημαντικές στρατιωτικές νίκες.

Σύμφωνα με εσωτερικές πηγές, ο Πούτιν πιστεύει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς πριν από το τέλος του έτους.

Μια πηγή δήλωσε ότι «ο Πούτιν έχει εμμονή με το Ντονμπάς και δεν θα σταματήσει πριν από αυτό». Αυτή η πεποίθηση συνεχίζει να διαμορφώνει τη στρατιωτική στρατηγική του Κρεμλίνου, ακόμη και καθώς οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πρόοδος στο πεδίο της μάχης παραμένει αργή και δαπανηρή.

Είναι ενδιαφέρον ότι, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης της Ρωσίας στις 9 Μαΐου, ο Πούτιν υπονόησε ότι ο πόλεμος «πλησιάζει στο τέλος του».

Large-scale Ukrainian drone and missile strikes inside Russia are forcing dictator Vladimir Putin to spend more time in underground bunkers, while Moscow’s stripped-down May 9 parade exposed the weakening of his power, Forbes reportedhttps://t.co/xUmHfzQq7q — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) May 10, 2026

Ενώ ορισμένοι ερμήνευσαν αυτό ως πιθανό σήμα για διαπραγματεύσεις, άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις εσωτερικές συζητήσεις του Κρεμλίνου επιμένουν στο αντίθετο. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν βλέπει τη νίκη να πλησιάζει και πιστεύει ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική ανατροπή.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των ουκρανικών και ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών ισχυρίζονται ότι οι Ρώσοι στρατηγοί ενδέχεται να παρουσιάζουν μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα στον πρόεδρο.

Αναφορές υποδηλώνουν ότι πλαστά επιτεύγματα και υπερβολικές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης «τροφοδοτούνται» τακτικά στην ιεραρχία, απομακρύνοντας ενδεχομένως τον Πούτιν από τη σκληρή πραγματικότητα στο μέτωπο.

Η οικονομία της Ρωσίας υπό πίεση

Ταυτόχρονα, η οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες. Ο πληθωρισμός, η αύξηση των φόρων και οι αυξανόμενοι κυβερνητικοί έλεγχοι έχουν δημιουργήσει απογοήτευση τόσο στους απλούς πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα που εισήχθησαν τους τελευταίους μήνες ήταν ο περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Οι αρχές δικαιολόγησαν τις διακοπές λειτουργίας ως απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ενάντια στις επιθέσεις με drones και τις επιχειρήσεις σαμποτάζ από την Ουκρανία. Ωστόσο, οι περιορισμοί διακόψαν τις επιχειρήσεις, επηρέασαν την επικοινωνία και προκάλεσαν ζημίες δισεκατομμυρίων ρούβλια.

Η κατάσταση προκάλεσε κριτική ακόμη και μεταξύ των μελών της ρωσικής ελίτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εσωτερικός του Κρεμλίνου αστειεύτηκε ότι η Ρωσία «πλησιάζει τη Βόρεια Κορέα».

Ειρωνικά, η λογοκρισία στο διαδίκτυο στην Κίνα — που κάποτε ήταν αντικείμενο χλευασμού από πολλούς Ρώσους — συζητείται πλέον με κάποιο βαθμό ζήλιας μεταξύ των σκληροπυρηνικών στο εσωτερικό του κατεστημένου ασφαλείας.

Η ισχυρή δεύτερη υπηρεσία της FSB, της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας, φέρεται να έχει επιβλέψει πολλούς από αυτούς τους περιορισμούς. Το ίδιο τμήμα έχει συνδεθεί με τη δηλητηρίαση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο θάνατος του οποίου ενέτεινε περαιτέρω τις διεθνείς επικρίσεις κατά του Κρεμλίνου.

Η δημόσια οργή γίνεται πιο ορατή

Αν και οι ανοιχτές διαμαρτυρίες παραμένουν επικίνδυνες στη Ρωσία, τα σημάδια της δημόσιας απογοήτευσης γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν.

Βίντεο που επικρίνουν την αύξηση των φόρων, τις διακοπές του διαδικτύου και την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών έχουν διαδοθεί ευρέως στις ρωσικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Αγρότες στη Σιβηρία φέρεται να διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στις μαζικές σφαγές ζώων που διέταξαν οι αρχές, ενώ ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων έχουν διαμαρτυρηθεί δημόσια για την οικονομική πίεση. Ο δείκτης ευτυχίας της Ρωσίας έπεσε πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με κρατικούς οργανισμούς δημοσκοπήσεων.

Αρκετές έρευνες δείχνουν επίσης ότι τα ποσοστά αποδοχής του Πούτιν έχουν πέσει στο χαμηλότερο σημείο τους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πολιτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι ο Πούτιν παρακολουθούσε πάντα στενά την κοινή γνώμη. Ο πρώην ραδιοφωνικός συντάκτης Αλεξέι Βενεντίκτοφ θυμήθηκε πώς ο Πούτιν κάποτε υπερασπίστηκε με υπερηφάνεια τη δημοτικότητά του μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, λέγοντας στους επικριτές: «Δεν είστε με τον λαό. Εγώ είμαι με τον λαό».

Τώρα, όμως, αυτή η αυτοπεποίθηση ενδέχεται να αντιμετωπίζει μια πιο σοβαρή πρόκληση.

Russian influencers and public figures have issued a series of rare appeals to President Vladimir Putin, saying many Russians are afraid to speak up about problems they face and criticizing what they called “an intention to bring us back to the U.S.S.R.” https://t.co/NxSoJCUI3E — The Moscow Times (@MoscowTimes) April 16, 2026

Απειλείται ο Πούτιν από πραξικόπημα;

Παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια, οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι μια άμεση απειλή για την εξουσία του Πούτιν παραμένει απίθανη.

Το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας έχει χτιστεί γύρω από την πίστη, τον φόβο και τον κεντρικό έλεγχο για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Οποιαδήποτε σοβαρή πρόκληση θα προέρχονταν πιθανότατα από τον στενό κύκλο του Πούτιν και όχι από δημόσιες διαδηλώσεις.

Πρόσφατες εικασίες επικεντρώθηκαν στον πρώην υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, με φήμες να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αναδειχθεί σε πολιτικό αντίπαλο. Ωστόσο, πολλοί εμπιστευτικοί απορρίπτουν τέτοιες ισχυρισμούς ως μη ρεαλιστικούς.

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Σοϊγκού στερείται τόσο δημοτικότητας εντός του στρατού όσο και μιας γνήσιας βάσης υποστήριξης ικανής να απειλήσει τον Πούτιν.

Οι ολιγάρχες της Ρωσίας φαίνονται επίσης απρόθυμοι να δράσουν. Αν και πολλοί πλούσιοι επιχειρηματίες αντιτίθενται ιδιωτικά στον πόλεμο, ο φόβος και η αυτοσυντήρηση συνεχίζουν να κυριαρχούν στη συμπεριφορά τους. Οι πρόσφατες συλλήψεις, οι κρατικές κατασχέσεις ιδιωτικών εταιρειών και οι πολιτικές εκκαθαρίσεις έχουν ενισχύσει τους κινδύνους της δημόσιας έκφρασης.

Ο επιχειρηματίας Ολέγκ Τίνκοφ, ένας από τους λίγους εξέχοντες Ρώσους ολιγάρχες που επέκριναν ανοιχτά την εισβολή, ισχυρίστηκε ότι οι περισσότεροι εκπροσώποι της ελίτ απλώς περιμένουν σιωπηλά, ελπίζοντας να αποφύγουν να γίνουν οι ίδιοι στόχοι.

«Όλοι απλώς περιμένουν τον θάνατό του», φέρεται να είπε.

Oleg Tinkov says “cowards” among Russia’s oligarchs need to speak out against Putin’s war in Ukraine. “Sitting between two chairs like they did for the last 30 years, with a house in Belgravia and being friends with Putin, doesn’t work anymore.”https://t.co/aXAqX9npCU — max seddon (@maxseddon) July 21, 2023

Ο Πούτιν διατηρεί ακόμα τον έλεγχο

Ακόμα και καθώς η αβεβαιότητα εξαπλώνεται στη ρωσική κοινωνία, ο Πούτιν συνεχίζει να προβάλλει αυτοπεποίθηση και εξουσία. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξήσει το πρόγραμμα των ταξιδιών του, πιθανώς για να αντιμετωπίσει τις φήμες ότι έχει γίνει παρανοϊκός ή απομονωμένος.

Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο επιμένουν ότι, ενώ υπάρχει νευρικότητα μεταξύ των ελίτ, ο Πούτιν εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά το πολιτικό σύστημα. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν πιστές, τα κινήματα της αντιπολίτευσης έχουν σε μεγάλο βαθμό συντριβεί και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης έχουν υποστεί σοβαρούς περιορισμούς.

Πολλοί αναγνωρίζουν πλέον την καθοδική πορεία της χώρας, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, αλλά λίγοι φαίνονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν άμεσα το σύστημα.

Προς το παρόν, ο Πούτιν παραμένει αποφασισμένος να επιδιώξει τους στόχους του στην Ουκρανία, παρά την αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια και την εντεινόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της χώρας.

Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και η πίεση εντείνεται, η σταθερότητα που κάποτε χαρακτήριζε την εξουσία του φαίνεται όλο και πιο αβέβαιη.