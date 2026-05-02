newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 08:00

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Η εκδήλωση στο Ταυριδικό Παλάτι στην Αγία Πετρούπολη για τα 120 χρόνια του ρωσικού κοινοβουλευτισμού ήταν μια τέλεια ευκαιρία για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο λαός μας αντέδρασε στις προσπάθειες άσκησης πίεσης και απειλών κατά της Ρωσίας, καθώς και στις επιθετικές ενέργειες εναντίον της, επιδεικνύοντας ενότητα και αποφασιστικότητα, ενώ το κράτος ανταποκρίθηκε λαμβάνοντας άμεσα μέτρα», τόνισε στην ομιλία του ενώπιον του Συμβουλίου Νομοθετών της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, στα τέλη Απριλίου.

«Για εμάς, η αγάπη για την πατρίδα μας και η αποφασιστικότητά μας να την υπερασπιστούμε είναι πάνω απ’ όλα».

Δεν μίλησε όμως μόνο για την «αίσθηση αλληλεγγύης σε βασικά και καθοριστικά ζητήματα μεταξύ όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων».

Ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε κατά της «αντιπαραγωγικής» εστίασης της νομοθεσίας αποκλειστικά «σε απαγορεύσεις, περιορισμούς ή τιμωρητικά μέτρα».

Ήταν μια σαφής αλλαγή τόνου από τον Πούτιν στα τέσσερα και πλέον χρόνια της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, η δημόσια αντίθεση στην οποία τιμωρείται με φυλάκιση στη Ρωσία, παρά την κοινωνική κόπωση και τα προβλήματα στην εθνική οικονομία.

Από φέτος, δε, έχει επιβληθεί ένας οιονεί ψηφιακός αποκλεισμός, με πρωτοφανείς και συστηματικές διακοπές στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, αποκλεισμό του WhatsApp και του Telegram (τελευταία σε μια μακρά λίστα), προώθηση κρατικά ελεγχόμενων εναλλακτικών όπως η εφαρμογή Max, περιορισμό της χρήσης VPN και εφαρμογή «λευκής λίστας» για την πρόσβαση μόνο σε εγκεκριμένες από το κράτος ιστοσελίδες.

Δια νόμου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) μπορεί πλέον να απαιτεί από τους παρόχους την άμεση διακοπή των τηλεπικοινωνιών για μεμονωμένα άτομα ή ολόκληρες περιοχές χωρίς την έγκριση δικαστηρίου.

Η δε ρυθμιστική αρχή Roskomnadzor έχει πλέον την εξουσία να απομονώσει πλήρως το ρωσικό τμήμα του διαδικτύου (Runet) από τον παγκόσμιο ιστό, σε περίπτωση κρίσης.

Το αποτέλεσμα;

Η δυσαρέσκεια αυξάνεται, πέντε μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Τις πρώτες από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια…

YouTube thumbnail

Διαμαρτυρία vs καταστολής

Αν και ψηφιακή στη σημερινή της μορφή, η καταστολή μέσω των νέων μέτρων -που οι ρωσικές αρχές χαρακτηρίζουν «προσωρινά», αποδίδοντάς τα σε λόγους ασφαλείας- αποτελεί μια νέα μορφή επιβολής της, σε ένα γνωστό μοτίβο.

Βρίσκεται πρακτικά σε εξέλιξη από τον χειμώνα του 2012, μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών εκείνης της χρονιάς, που σηματοδότησαν την επιστροφή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Έκτοτε έχει ενταθεί, συνδεδεμένη με σημεία καμπής στην πολιτική ζωή της Ρωσίας: από την ουκρανική κρίση και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, έως την υπόθεση Ναβάλνι και την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» το 2022, με την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία.

Με αυξανόμενους ρυθμούς, ομάδες της αντιπολίτευσης και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ποινικοποιούνται ως εξτρεμιστικές και «ξένοι πράκτορες».

Όψιμα και… διακριτικά, το ζήτημα της καταστολής έχει αρχίσει τώρα να τίθεται και πάλι ανοιχτά στη δημόσια σφαίρα, χωρίς αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία ή κριτική στον πρόεδρο Πούτιν.

Φιλο-κρεμλινοί μπλόκερ και influencers εμφανίζονται θυμωμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την ψηφιακή λογοκρισία.

«Τεράστιο λάθος» και «επιστροφή στη Σοβιετική Ένωση» χαρακτήρισε τα μέτρα για το διαδίκτυο ο γνωστός για τον άκρατο φιλοπουτινισμό του ηθοποιός Ιβάν Οχλομπιστίν.

«Το διαδίκτυο είναι ουσιαστικά το μόνο θέμα στο οποίο κάθε κόμμα θα μπορούσε να βελτιώσει τα ποσοστά αποδοχής του αυτή τη στιγμή», γράφει η μετριοπαθής εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta.

Μέχρι και ο Σεργκέι Νόβικοφ, Επικεφαλής της Διεύθυνσης του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Δημόσια Έργα παραδέχθηκε τις προάλλες ότι η ρωσική κοινωνία έχει «κουραστεί από τη ρητορική απαγόρευσης».

Προς επίρρωση, το ποσοστό αποδοχής των πολιτικών του προέδρου Πούτιν καταγράφει πτώση για επτά συνεχόμενες εβδομάδες.

Στην τελευταία δημοσκόπηση του κρατικού ινστιτούτου VTsIOM, ήταν στο 65,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ομοίως, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κυμαίνεται στο 27,7%.

View this post on Instagram

A post shared by DW News (@dwnews)

Ο Πούτιν και η μάχη για το staus quo

Είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 26 χρόνια και σχεδόν 9 μήνες.

Αν και η δημοτικότητά του παραμένει υψηλή, η αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια από την προβληματική οικονομία, τις αυξήσεις φόρων και τώρα τη διαδικτυακή καταστολή αποτελεί μια νέα πρόκληση.

Αφενός γιατί δυσχεραίνει τον στόχο του κόμματός του για μια νέα αυτοδυναμία στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Αφετέρου, επειδή απειλεί να υπονομεύσει τη δική του θέση έναντι τμημάτων της ρωσικής ελίτ.

Υπάρχουν για παράδειγμα ερωτήματα ως προς το εάν οι πρόσφατες δημόσιες επικρίσεις από διάσημους φιλοπουτινικούς Ρώσους αποτελούν τέχνασμα του Κρεμλίνου για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης ή ένδειξη ρωγμών στην παραδοσιακά πιστή δομή εξουσίας του Πούτιν.

Κατά τον πολιτικό αναλυτή Στανισλάβ Μπελκόφσκι -που από το 2023 χαρακτηρίζεται «ξένος πράκτορας» από τη Μόσχα- θεωρεί ότι οι έως τώρα δημόσιες τοποθετήσεις ακολουθούν την κλασική αφήγηση «καλός τσάρος, κακοί βογιάροι», βάζοντας έτσι στο «κάδρο» κατώτερους αξιωματούχους.

Αντίθετα, ο Αμπάς Γκαλγιάμοφ, εξέχων πολιτικός αναλυτής, σύμβουλος στρατηγική και πρώην λογογράφος του Πούτιν, πιστεύει ότι οι δημόσιες αυτές δηλώσεις και εκκλήσεις αντανακλούν «τεκτονικές αλλαγές» στη ρωσική κοινωνία, στο φόντο διαρκών εξωτερικών κρίσεων και εσωτερικής φθοράς.

Προς εκτόνωση της κατάστασης, η κυβέρνηση στη Μόσχα φέρεται να έχει αποφασίσει χαλάρωση των περιορισμών στο (εξαιρετικά δημοφιλές στη Ρωσία) Telegram, σύμφωνα με πηγή του Forbes Russia.

Παραμένει ωστόσο αμφίβολο εάν αρκεί για να ανασχέσει τη διαφαινόμενη σταδιακή αποσύνδεση μεταξύ κοινωνίας και εξουσίας, την ώρα που «το πραγματικό πρόβλημα για τους πολιτικούς διαχειριστές του Κρεμλίνου είναι το αυξανόμενο υπόγειο ρεύμα παραπόνων εκ των έσω, από επιχειρηματίες έως στρατηγούς», γράφει ο Μαρκ Γκαλεότι, διακεκριμένος Βρετανός ιστορικός, ακαδημαϊκός και από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως σε θέματα Ρωσίας.

Πλέον, λέει, «πρέπει να καταβληθεί όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διατήρηση του status quo».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

World
Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Σύνταξη
Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Σύνταξη
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύνταξη
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακαδημία Κινηματογράφου 02.05.26

Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies