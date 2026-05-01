Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Κόσμος 01 Μαΐου 2026, 23:25

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, την ημέρα που συμπληρώθηκαν οι 60 ημέρες, εντός των οποίων έπρεπε να λάβει εξουσιοδότηση για να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Σε αυτήν την επιστολή ισχυρίζεται ότι η εκεχειρία είναι απόδειξη ότι οι εχθροπραξίες στο Ιράν έχουν «τερματιστεί».

Συνεπώς, ισχυρίζεται, η προθεσμία των 60 ημερών βάσει του Ψηφίσματος για τις Πολεμικές Εξουσίες δεν ισχύει πλέον.

Πρόκειται για το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησε και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όταν πιέστηκε στην ακρόασή του στο Κογκρέσο.

Η επιστολή Τραμπ

Στην ίδια επιστολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει το Κογκρέσο για «αλλαγές» στην προσέγγιση των ΗΠΑ στην Επιχείρηση «Επική Οργή». Ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει, ως «Αρχιστράτηγος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων» να τις κατευθύνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι έχει ενοχληθεί από την προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του. Και έχει χαρακτηρίσει «μη πατριώτες» όσους διαφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν.

Γράφει μεταξύ άλλων επιστολή:

«Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Πολέμου συνεχίζει να ενημερώνει τη στάση των δυνάμεών του στην περιοχή δράσης σε επιλεγμένες χώρες, όπως είναι απαραίτητο και σκόπιμο, για να αντιμετωπίσει τις απειλές του Ιράν και των ιρανικών δυνάμεων πληρεξουσίων και να προστατεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους και εταίρους τους».

Και πως:

«Αυτές οι αλλαγές περιγράφονται πληρέστερα στο απόρρητο συνημμένο της παρούσας επιστολής. Έχω και θα συνεχίσω να κατευθύνω τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τις ευθύνες μου και σύμφωνα με τη συνταγματική μου εξουσία να διεξάγω τις εξωτερικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ως Αρχηγός και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής».

Γιατί τώρα

Το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ορίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για πόλεμο, όταν μια στρατιωτική σύγκρουση φτάσει το όριο των 60 ημερών. Αυτές οι 60 ημέρες λήγουν σήμερα.

Επίσης, ο νόμος επιτρέπει σε έναν πρόεδρο να ζητήσει παράταση 30 ημερών, εάν είναι απαραίτητο, για την ασφαλή απομάκρυνση στρατευμάτων από την περιοχή.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα από τα δύο. Ούτε έγκριση έχει ζητήσει ούτε προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την περιοχή.

Επίσης, ενώ μιλάει για την «επιτυχία» των αμερικανικών επιχειρήσεων, λέει πως η απειλή που θέτει το Ιράν για τις ΗΠΑ «παραμένει σημαντική». Η φράση αυτή υποδηλώνει σαφώς ότι ο πόλεμος δεν έχει στην πραγματικότητα τελειώσει.

Απλώς, φαίνεται ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Πιθανόν και να κατευνάσει το Κογκρέσο. Ειδικά διότι φαίνεται ότι απορρίπτει ακόμη μία πρόταση του Ιράν. Και εξακολουθεί να απειλεί με στρατιωτικές ενέργειες.

Την Πέμπτη αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ενημερώθηκε για τις δυνατότητες μιας «σύντομης και αποτελεσματικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν». Και σήμερα είπε ότι «προτιμά την ανθρώπινη οδό», διότι «δεν προτιμά να ισοπεδώσει» τη χώρα. Αλλά δεν απέκλεισε τη στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.

Vita.gr
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox
Κανείς εφησυχασμός 01.05.26

Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA
Έξω από τμήμα 01.05.26

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει
Μέση Ανατολή 01.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει

Ο Ντόναλντ Τρμαπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, διότι, όπως είπε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Και άφησε μια έμμεση απειλή για χρήση στρατιωτικής δράσης.

Σύνταξη
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου

Η Τεχεράνη έχει αποστείλει, μέσω του Πακιστάν, την τροποποιημένη πρότασή της για τη λήξη του πολέμου. Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΗΠΑ 01.05.26

Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σύνταξη
Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Μπούμερανγκ 01.05.26

Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Εσθονία και άλλες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά τους, καθώς βασικά όπλα που έχουν παραγγείξει από τις ΗΠΑ θα αργήσουν να παραλειφθούν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Πόλο 01.05.26

Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1
Άλλα Αθλήματα 01.05.26

Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox
Κανείς εφησυχασμός 01.05.26

Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Γεώργιος Μαζιάς
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Μπάσκετ 01.05.26

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA
Έξω από τμήμα 01.05.26

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
