Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, την ημέρα που συμπληρώθηκαν οι 60 ημέρες, εντός των οποίων έπρεπε να λάβει εξουσιοδότηση για να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Σε αυτήν την επιστολή ισχυρίζεται ότι η εκεχειρία είναι απόδειξη ότι οι εχθροπραξίες στο Ιράν έχουν «τερματιστεί».

Συνεπώς, ισχυρίζεται, η προθεσμία των 60 ημερών βάσει του Ψηφίσματος για τις Πολεμικές Εξουσίες δεν ισχύει πλέον.

Πρόκειται για το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησε και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όταν πιέστηκε στην ακρόασή του στο Κογκρέσο.

Η επιστολή Τραμπ

Στην ίδια επιστολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει το Κογκρέσο για «αλλαγές» στην προσέγγιση των ΗΠΑ στην Επιχείρηση «Επική Οργή». Ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει, ως «Αρχιστράτηγος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων» να τις κατευθύνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι έχει ενοχληθεί από την προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του. Και έχει χαρακτηρίσει «μη πατριώτες» όσους διαφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν.

Γράφει μεταξύ άλλων επιστολή:

«Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Πολέμου συνεχίζει να ενημερώνει τη στάση των δυνάμεών του στην περιοχή δράσης σε επιλεγμένες χώρες, όπως είναι απαραίτητο και σκόπιμο, για να αντιμετωπίσει τις απειλές του Ιράν και των ιρανικών δυνάμεων πληρεξουσίων και να προστατεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους και εταίρους τους».

Και πως:

«Αυτές οι αλλαγές περιγράφονται πληρέστερα στο απόρρητο συνημμένο της παρούσας επιστολής. Έχω και θα συνεχίσω να κατευθύνω τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τις ευθύνες μου και σύμφωνα με τη συνταγματική μου εξουσία να διεξάγω τις εξωτερικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ως Αρχηγός και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής».

NEW: President Donald Trump’s war powers letter alerting Congress to changes in the United States approach to Operation Epic Fury. “Accordingly, the Department of War continues to update its force posture in the AoR in select countries, as necessary and appropriate, to address… pic.twitter.com/ch6bdl3VHd — Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) May 1, 2026

Γιατί τώρα

Το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ορίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για πόλεμο, όταν μια στρατιωτική σύγκρουση φτάσει το όριο των 60 ημερών. Αυτές οι 60 ημέρες λήγουν σήμερα.

Επίσης, ο νόμος επιτρέπει σε έναν πρόεδρο να ζητήσει παράταση 30 ημερών, εάν είναι απαραίτητο, για την ασφαλή απομάκρυνση στρατευμάτων από την περιοχή.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα από τα δύο. Ούτε έγκριση έχει ζητήσει ούτε προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την περιοχή.

Επίσης, ενώ μιλάει για την «επιτυχία» των αμερικανικών επιχειρήσεων, λέει πως η απειλή που θέτει το Ιράν για τις ΗΠΑ «παραμένει σημαντική». Η φράση αυτή υποδηλώνει σαφώς ότι ο πόλεμος δεν έχει στην πραγματικότητα τελειώσει.

Απλώς, φαίνεται ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Πιθανόν και να κατευνάσει το Κογκρέσο. Ειδικά διότι φαίνεται ότι απορρίπτει ακόμη μία πρόταση του Ιράν. Και εξακολουθεί να απειλεί με στρατιωτικές ενέργειες.

Την Πέμπτη αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ενημερώθηκε για τις δυνατότητες μιας «σύντομης και αποτελεσματικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν». Και σήμερα είπε ότι «προτιμά την ανθρώπινη οδό», διότι «δεν προτιμά να ισοπεδώσει» τη χώρα. Αλλά δεν απέκλεισε τη στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.