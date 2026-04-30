Axios: Σχέδια για νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ – Τα 4 σενάρια

Νέα σχέδια για επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν αναμένεται να εξετάσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Αχιοs, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση του θέματος, o Aμερικανός πρόεδρος θα ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη σχετικά, από τον επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης (CENTCOM), τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Η σημερινή ενημέρωση δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, είτε για να πετύχει ένα τελειωτικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης, προτού τελειώσει ο πόλεμος.

Tα σενάρια που θα εξετάσει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν — πιθανόν με στόχους υποδομών — με στόχο να σπάσει το διαπραγματευτικό αδιέξοδο, ανέφεραν τρεις πηγές με γνώση.

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει τότε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δείχνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ, ώστε να ανοίξουν ξανά για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις, σύμφωνα με μία πηγή.

Μια ακόμη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να τεθεί στην ενημέρωση είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την εξασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ βλέπει επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως το βασικό του μέσο πίεσης, αλλά θα εξέταζε στρατιωτική δράση αν το Ιράν δεν υποχωρήσει.

Αμερικανοί στρατιωτικοί εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο το Ιράν να προβεί σε στρατιωτική δράση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ως αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Να σημειωθεί ότι μια ανάλογη ενημέρωση από τον ναύαρχο Κούπερ πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.