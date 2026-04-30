newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Axios: Σχέδια για νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ – Τα 4 σενάρια
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 09:29

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα σχέδια για επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν αναμένεται να εξετάσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Αχιοs, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση του θέματος, o Aμερικανός πρόεδρος θα ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη σχετικά, από τον επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης (CENTCOM), τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Η σημερινή ενημέρωση δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, είτε για να πετύχει ένα τελειωτικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης, προτού τελειώσει ο πόλεμος.

Tα σενάρια που θα εξετάσει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν — πιθανόν με στόχους υποδομών — με στόχο να σπάσει το διαπραγματευτικό αδιέξοδο, ανέφεραν τρεις πηγές με γνώση.

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει τότε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δείχνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ, ώστε να ανοίξουν ξανά για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις, σύμφωνα με μία πηγή.

Μια ακόμη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να τεθεί στην ενημέρωση είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την εξασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ βλέπει επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως το βασικό του μέσο πίεσης, αλλά θα εξέταζε στρατιωτική δράση αν το Ιράν δεν υποχωρήσει.

Αμερικανοί στρατιωτικοί εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο το Ιράν να προβεί σε στρατιωτική δράση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ως αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Να σημειωθεί ότι μια ανάλογη ενημέρωση από τον ναύαρχο Κούπερ πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Σύνταξη
Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30.04.26

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Σύνταξη
Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Axios: H CENTCOM θα παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδιο για σύντομο και ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν
Ρευστό σκηνικό 30.04.26 Upd: 08:17

ΗΠΑ και Ιράν, επιστρέφουν στη ρητορική των απειλών -Αναφορές ότι η CENTCOM θα ενημερώσει τον Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Η λίστα World’s Best 50 Beaches ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Στο παρόν 30.04.26

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Αγωνιστικές διεκδικήσεις 30.04.26

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30.04.26

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Σύνταξη
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Οικονομία 30.04.26

Τα αναδρομικά αφορούν περιπτώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεων από παράλληλη ασφάλιση, υπερβολικών κρατήσεων εισφορών και επιστροφών σε στρατιωτικούς

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies