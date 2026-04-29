Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο
Το Πακιστάν αναμένει σήμερα από την Τεχεράνη να καταθέσει νέα πρόταση που θα περιλαμβάνει συνολικό πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, την οποία θα διαβιβάσει στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης», ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
Η Τεχεράνη καταγγέλλει την «πειρατεία» των ΗΠΑ σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αξιωματούχοι δήλωσαν πως οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε πλέον σε θέση να υπαγορεύουν τι θα κάνουν άλλες χώρες, και ότι οφείλουν «να αποδεχθούν πως πρέπει να εγκαταλείψουν τις παράνομες και παράλογες απαιτήσεις τους».
Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους ανάμεσά τους και 3 διασώστες, με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να μιλά για «έγκλημα πολέμου».
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ την Παρασκευή, τερματίζοντας σχεδόν 60 χρόνια συμμετοχής στο καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.
