Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ επέβαλε «κυρώσεις» σε όσους συγκέντρωσαν χρήματα για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, Global Sumud Flotilla.

Το Ισραήλ που σε προηγούμενες αποστολές έχει καταλάβει πλοία του στολίσκου σε διεθνή ύδατα και έχει συλλάβει τους επιβαίνοντες ακτιβιστές, τώρα σύμφωνα με τον Κατζ, επέβαλε κυρώσεις σε μία εκστρατεία crowdfunding του Global Sumud Flotilla, κατηγορώντας την ανθρωπιστική αποστολή ότι «οργανώνεται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς σε συνεργασία με άλλες διεθνείς οργανώσεις και υπό το πρόσχημα ενός στόλου ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Η επιβολή κυρώσεων στην εκστρατεία crowdfunding αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να διαταραχθούν οι πηγές χρηματοδότησης του στόλου», αναφέρει η δήλωση, προσθέτοντας ότι «σκοπός είναι να αποτραπούν οι δωρητές από το να συνεισφέρουν σε μια τρομοκρατική οργάνωση».

Το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ετοιμάζεται να αναχαιτίσει τα πλοία που θα πλεύσουν και αυτή τη φορά προς τη Γάζα, αναφέρουν οι Times of Israel.

Στόχος να σπάσει ο αποκλεισμός – 800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Περίπου εξήντα ιταλικά και ισπανικά σκάφη, τα τελευταία από τα οποία έφτασαν από τη Βαρκελώνη τις τελευταίες ημέρες, άφησαν τα αγκυροβόλιά τους στο λιμάνι της Αουγκούστα στην Σικελία για να ξεκινήσουν την αποστολή του παγκόσμιου στόλου Sumud, αναφέρει το Euronews. Τα σκάφη κατευθύνονται προς την Ελλάδα και την Τουρκία, όπου θα συναντήσουν άλλους ακτιβιστές πριν κατευθυνθούν προς τις ακτές της Γάζας.

Ο απόπλους, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, είχε αναβληθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. «Ας μην ξεχνάμε ότι στη Γάζα συνεχίζεται ακόμη η γενοκτονία και ότι το 60% του εδάφους της Λωρίδας βρίσκεται στα χέρια του ισραηλινού στρατού», δήλωσε η Μαρία Έλενα Ντέλια, η Ιταλίδα υπεύθυνη επικοινωνίας του στολίσκου, επισημαίνοντας ότι σχεδόν 800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός.

Στόχος των διοργανωτών είναι να φτάσουν στη Γάζα τις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, το Ισραήλ διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο των συνόρων της Λωρίδας και εμποδίζει την είσοδο οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου σκάφους.

Παρόλο που, σύμφωνα με τις συμφωνίες, τα ύδατα μέχρι 12 ναυτικά μίλια θα έπρεπε να βρίσκονται υπό παλαιστινιακό έλεγχο, το ισραηλινό ναυτικό περιπολεί συνεχώς στην περιοχή.

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ εκτείνεται επισήμως έως και 20 μίλια από την ακτή, αλλά τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ αναχαιτίζουν τα σκάφη πολύ πριν εισέλθουν στα χωρικά ύδατα.