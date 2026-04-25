Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Δεκατρείς Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, οκτώ εξ αυτών σε επίθεση εναντίον οχήματος της αστυνομίας στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με την πολιτική προστασία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Τον απολογισμό της υπηρεσίας αυτής, υπαγόμενης στον κρατικό μηχανισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, επιβεβαίωσαν τα νοσοκομεία Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στη Χαν Γιούνις, τα οποία δημοσιοποίησαν τα ονοματεπώνυμα των 12 από τα 13 θύματα.
Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και 9 άνδρες, μεταξύ 22 και 59 ετών
🚨HEARTBREAKING: A mother bids farewell to her two children who were killed in an Israeli air strike that targeted a group of civilians in Beit Lahia, northern Gaza Strip.
— Gaza Notifications (@gazanotice) April 23, 2026
Πρόκειται για εννιά άνδρες, μεταξύ 22 και 59 ετών, γυναίκα 43 ετών και δυο παιδιών της, 4 και 11 ετών. Το δωδέκατο θύμα ήταν επίσης παιδί, που εκτιμάται πως ήταν περίπου 12 ετών, αλλά τα στοιχεία του δεν είχαν ανακοινωθεί ως χθες βράδυ.
Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο για τους τρεις βομβαρδισμούς στους οποίους αναφέρθηκε η πολιτική προστασία, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε, προτού δώσει στη δημοσιότητα ανακοινωθέν στο οποίο ανέφερε ότι σκότωσε «τρομοκράτες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι δρούσαν κοντά σε (ισραηλινές) δυνάμεις και ήγειραν απειλή», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.
Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται από την 10η Οκτωβρίου 2025, δυο χρόνια μετά τον πόλεμο που είχε έναυσμα έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ανακωχής.
#Breaking
In the latest count:
🔴7 martyrs in the bombing of a police vehicle by the Israeli occupation aircraft in the “Bir 19” area in Mawasi, Khan Yunis city, southern #Gaza Strip.@qudsn #Palestine
📹Ongoing extermination… Scenes of the transfer of two martyrs, one of… pic.twitter.com/TaaEmdbuxo
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 24, 2026
Ανάμεσα σε σκηνές
Στο νοσοκομείο Σίφα, δημοσιογράφος του AFP τράβηξε πλάνα στα οποία διακρίνονται πολίτες να θρηνούν τους νεκρούς τους και είδε τρία πτώματα να μεταφέρονται από το νεκροτομείο σε προαύλιο για τις προσευχές, προτού τους παραλάβει παλιό ημιφορτηγό για τις κηδείες.
Στη Χαν Γιούνις, φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες πολίτες συγκεντρωμένους γύρω από το κουφάρι απανθρακωμένου αυτοκινήτου ανάμεσα σε σκηνές.
عاجل | في أحدث حصيلة: 5 شهداء بقصف طيران الاحتلال مركبة للشرطة بمنطقة “بئر 19” في مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/UQM7717knK
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2026
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον οχήματος της αστυνομίας στον τομέα αλ Μαουάσι, όπου είναι στοιβαγμένοι δεκάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι.
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δυο αστυνομικοί, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς.
Οι υπόλοιποι νεκροί ήταν άνδρες και το παιδί που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, κατά την πολιτική προστασία.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 43χρονη και δυο παιδιά της σκοτώθηκαν στην Μπέιτ Λάχια, όταν πυρά πυροβολικού του Ισραήλ έπληξαν σπίτια.
Σε τρίτο πλήγμα, ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε περίπολο της αστυνομίας στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο, πάντα κατά την πολιτική προστασία.
Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ήταν αστυνομικοί.
«Ο πόλεμος δεν τέλειωσε (…) δεν είναι δίκαιο», είπε ο αδελφός ενός από αυτούς, ο Μοχάμεντ αλ Κάσας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στο νοσοκομείο Σίφα.
Η «προφανής αποτυχία»
Με ανακοίνωσή της, η Χαμάς καταδίκασε τους «βάρβαρους» βομβαρδισμούς σε «όλους τους τομείς της Λωρίδας της Γάζας από (χθες) το πρωί» και την «προφανή αποτυχία (…) της διεθνούς κοινότητας (…) να βάλει τέλος στα εγκλήματα που συνεχίζουν να διαπράττονται εναντίον του λαού μας».
Τουλάχιστον 792 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.
Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει υποστεί πέντε απώλειες μελών του έκτοτε.
Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.
Πηγή: ΑΠΕ
- Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
- Η G7 ανησυχεί για τη σημαντική ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Κίνας και της Ρωσίας
- Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
- Λευκός Οίκος: Χωρίς τον όρο «γενοκτονία» η ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
- Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
- Η Google επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
