Σημαντική είδηση:
17.05.2026 | 17:08
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Μαΐου 2026, 10:07

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Το μεγάλο στοίχημα στο Δημόσιο Χρέος και η πίεση της ακρίβειας ανησυχούν την κυβέρνηση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στις διαδοχικές συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης των τελευταίων εβδομάδων αναφορικά με την πορεία του πληθωρισμού, την τιμή των καυσίμων ή τα δημοσιονομικά περιθώρια για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης, στο τραπέζι υπάρχει και το το πώς θα διατηρηθεί η πορεία ταχείας αποκλιμάκωσης στο δημόσιο χρέος μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, ενεργειακής πίεσης και αυξανόμενης κοινωνικής κόπωσης.

Με δεδομένο οτι η χώρα βρίσκεται ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλειδώσει» την επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα χρέους, με στόχο να κινηθεί κοντά στο 100% του ΑΕΠ την περίοδο 2032–2034, από 136,8% που προβλέπεται για το 2026 και 146,1% το 2025. Στις επαφές  με επενδυτές, τράπεζες και οίκους αξιολόγησης, αυτό το νούμερο αντιμετωπίζεται πλέον ως το πραγματικό ορόσημο της επόμενης δεκαετίας.

Το σχέδιο που έχει στηθεί από τον ΟΔΔΗΧ κινείται με πολύ πιο επιθετικούς ρυθμούς από ό,τι φαίνεται δημόσια. Οι συνεχείς επαφές του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ,  Δημήτρη Τσάκωνα, με μεγάλα χαρτοφυλάκια σε Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή δεν έχουν μόνο χαρακτήρα ενημέρωσης των αγορών.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα δεξαμενή μακροπρόθεσμων επενδυτών που θα αντιμετωπίζουν τα ελληνικά ομόλογα ως «κανονικό» ευρωπαϊκό προϊόν και όχι ως ειδικό trade υψηλού ρίσκου. Στις πρόσφατες παρουσιάσεις σε Μιλάνο, Λονδίνο και Παρίσι, αλλά και στις επαφές που είχαν προηγηθεί σε Σιγκαπούρη, Τόκιο, Αμπου Ντάμπι και Ντουμπάι, το βασικό αφήγημα ήταν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης από σύμβολο κρίσης σε παράδειγμα δημοσιονομικής αποκατάστασης.

Στις ίδιες συζητήσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι η Ιταλία αναμένεται να περάσει ξανά στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης ως προς το ύψος του χρέους προς ΑΕΠ από το τέλος του 2026, εξέλιξη που η Αθήνα θεωρεί κομβική για τη μεταβολή της επενδυτικής εικόνας της χώρας.

Την ίδια στιγμή όμως, πίσω από το αφήγημα της σταθερότητας, υπάρχει και ένας πιο σύνθετος προβληματισμός. Η κυβέρνηση επιλέγει να επιταχύνει τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους ακόμη και μέσα σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας. Στις 15 Ιουνίου προχωρά νέα πρόωρη εξόφληση δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 6,9 δισ. ευρώ, ενώ ήδη σχεδιάζεται η επόμενη φάση πρόωρης αποπληρωμής δανείων του EFSF.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι η στρατηγική αυτή λειτουργεί ως ισχυρό πολιτικό και επενδυτικό μήνυμα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα διεθνή επιτόκια παραμένουν υψηλά και οι αγορές ομολόγων εξαιρετικά νευρικές. Ωστόσο, όσο το ενεργειακό κόστος περνά στην οικονομία, τόσο ενισχύονται και οι πιέσεις για νέα μέτρα στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πραγματικό πολιτικό δίλημμα που αρχίζει να σχηματίζεται αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να επιστρέψει η χώρα στην «κανονικότητα» των αγορών χωρίς η πίεση στην πραγματική οικονομία να αρχίσει να διαβρώνει την ίδια τη βάση αυτής της στρατηγικής.

Το «στοίχημα» της αξιολόγησης και το Δημόσιο Χρέος

Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αντιμετωπίζουν την επόμενη εξαετία ως ένα ενιαίο project αποκατάστασης της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας. Η επιδίωξη δεν είναι απλώς η περαιτέρω μείωση του δείκτη χρέους, αλλά η οριστική μετακίνηση της Ελλάδας στην κατηγορία των χωρών που αντιμετωπίζονται από τις αγορές ως «ώριμοι» εκδότες χρέους με χαμηλότερο ρίσκο.

Αυτό εξηγεί γιατί οι πρόωρες αποπληρωμές έχουν αποκτήσει τόσο κεντρικό ρόλο. Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει έως το 2031 τα υπόλοιπα 31,6 δισ. ευρώ των δανείων του πρώτου μνημονίου, πολύ νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έφτανε έως το 2041. Παράλληλα, ξεκινά σταδιακά και η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του δεύτερου προγράμματος στήριξης. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι κάθε τέτοια κίνηση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στις αξιολογήσεις των οίκων, ενώ η επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητα για το χρέος αντιμετωπίζεται ως το τελικό σήμα εξόδου από την εποχή της κρίσης χρέους.

Το θετικό στοιχείο για την Αθήνα είναι ότι οι αγορές συνεχίζουν να βλέπουν το ελληνικό χρέος ως διαχειρίσιμο, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Η αποκλιμάκωση είναι εντυπωσιακή. Από 209% του ΑΕΠ το 2020, το δημόσιο χρέος κινείται πλέον κοντά στο 136,8% για το 2026, με τις προβολές να το φέρνουν κοντά στο 110% έως το 2031.

Το μεγάλο «όπλο» της Ελλάδας παραμένει η δομή του χρέους. Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης παραμένει χαμηλό, περίπου στο 2,1%-2,2%, αισθητά χαμηλότερο από τα επιτόκια αγοράς. Οι δαπάνες τόκων προβλέπεται να υποχωρήσουν στο 3% του ΑΕΠ το 2026, παρά το διεθνές περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Αυτό το προστατευτικό «μαξιλάρι» εξακολουθεί να προέρχεται από τα δάνεια της μνημονιακής περιόδου και τη μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης του χρέους. Ωστόσο, στις επαφές με ξένους επενδυτές επανέρχεται όλο και συχνότερα η ανησυχία για τις επιπτώσεις αν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί αισθητά λόγω της ενεργειακής κρίσης και του ακριβού χρήματος.

Το ίδιο το Μεσοπρόθεσμο βασίζεται σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα έως το τέλος της δεκαετίας και σε σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Αν οι δύο αυτοί παράγοντες αποδυναμωθούν ταυτόχρονα, η πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους δυσκολεύει αισθητά.

Η ακρίβεια, οι κοινωνικές πιέσεις και το πολιτικό ρίσκο

Η επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνονται διαθέσιμοι πόροι στην ταχύτερη μείωση του χρέους προκαλεί ήδη συζητήσεις στο εσωτερικό της αγοράς αλλά και σε κυβερνητικούς κύκλους, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ενεργειακό κόστος περνά πλέον σταδιακά σε μεταφορές, εστίαση, πρώτες ύλες και λιανεμπόριο. Στελέχη της αγοράς μιλούν για αυξημένη επιφυλακτικότητα στην κατανάλωση και για μεγαλύτερη πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκτός τουριστικών περιοχών.

Παράλληλα, το δημοσιονομικό περιθώριο παραμένει περιορισμένο. Μετά τα ήδη ανακοινωμένα μέτρα στήριξης και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, ο διαθέσιμος χώρος για νέες παρεμβάσεις υπολογίζεται μόλις στα 200–250 εκατ. ευρώ.

Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, καθώς απο τη μία πλευρά, η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει την εικόνα αξιοπιστίας που έχει χτίσει απέναντι στις αγορές, ενώ από την άλλη, γνωρίζει ότι μια παρατεταμένη περίοδος ακρίβειας μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση, την ανάπτυξη και τελικά τα ίδια τα δημόσια έσοδα πάνω στα οποία στηρίζεται η στρατηγική μείωσης του χρέους.

Πηγή ΟΤ

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Φορολογικές δηλώσεις 17.05.26

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Σύνταξη
Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Η «περίεργη» είδηση για την Κούβα και τα στρατιωτικά drones εναντίον αμερικανικών στόχων

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύνταξη
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Σύνταξη
Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Cruise collection 2027 17.05.26

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Σύνταξη
Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα

Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

