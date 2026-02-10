newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημόσιο χρέος: Μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί;
Οικονομία 10 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Δημόσιο χρέος: Μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί;

Το δημόσιο χρέος στις ανεπτυγμένες οικονομίες ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ, με τις προειδοποιήσεις για μια νέα παγκόσμια κρίση χρέους να πληθαίνουν. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Spotlight

Σαν να μην έφταναν οι προειδοποιήσεις για κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων το 2026, οι οικονομολόγοι μας χτυπάνε και το καμπανάκι του δημόσιου χρέους, ως «βόμβα έτοιμη να εκραγεί».

Ο τρομολαγνικός τίτλος προέρχεται από νέα εκτενή ανάλυση της ισπανικής El Pais, αλλά αντίστοιχα ρεπορτάζ φιλοξενούν τακτικά όλα τα διεθνή ΜΜΕ.

Σήμα κινδύνου για το παγκόσμιο δημόσιο χρέος, που πλησιάζει τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, το 2029 το συνολικό χρέος θα έχει ξεπεράσει το μέγεθος της παγκόσμιας οικονομίας, κάτι που έχει να συμβεί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Νέα κρίση χρέους εν όψει;

Νέα έρευνα του ΔΝΤ που παρουσιάστηκε στο Νταβός, αναφέρεται στην πιθανότητα κρίσης χρέους με όρους «στοιχηματικούς».

Σχεδόν οι μισοί οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι θα υπάρξει κρίση δημόσιου χρέους τους επόμενους μήνες.

Οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα καταφύγουν σε υψηλότερο πληθωρισμό για να μειώσουν το βάρος και έξι στους δέκα θεωρούν πιθανή την αύξηση των φόρων στις προηγμένες οικονομίες.

Σε κάτι που ομονοούν οι οικονομολόγοι είναι ότι θα αυξηθούν διεθνώς οι αμυντικές δαπάνες. Το 97% προβλέπει αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισμών στις προηγμένες οικονομίες και το 74% εκτιμά ότι το ίδιο θα συμβεί και στις αναδυόμενες αγορές. Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ προβλέπουν επίσης αύξηση δαπανών για ψηφιακές υποδομές και ενέργεια, ενώ αντιθέτως οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται να μειωθούν.

Φαίνεται πώς σε έναν πλανήτη-πυριτιδαποθήκη, η πρόνοια για το «τι κόσμο θα αφήσουμε στα παιδιά μας» περιττεύει καθώς προέχουν οι αγορές υπερόπλων για αλληλοεξόντωση.

Το φορτίο του χρέους ειναι πολύ βαρύ, προειδοποιεί η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ

 Προειδοποιήσεις από το Νταβός

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μίλησε στο Νταβός για το πώς η προβλεπόμενη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, 3,3% το 2026, είναι «όμορφη αλλά όχι αρκετή».

Η ίδια απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς ηγέτες να «μην υποπέσουν στην παγίδα της αυταρέσκειας», καθώς «η ανάπτυξη δεν είναι αρκετά ισχυρή και γι’αυτό το χρέος που βαραίνει στους ώμους μας πλησιάζει το 100% του ΑΕΠ θα είναι ένα δυσβάσταχτο φορτίο»,

Σε παγκόσμιο επίπεδο το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 93 τρισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να φτάσει σύντομα τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό που είναι ανησυχητικό, πέρα από το ίδιο το ποσό, είναι ότι ενώ το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μειώνεται σταθερά από το 2015 (και κυμαίνεται σήμερα γύρω στα 151 τρισεκατομμύρια δολάρια), οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να απαιτούν όλο και περισσότερους πόρους.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ στις προηγμένες οικονομίες υπερβαίνει το 110%. Πριν από την πανδημία του Covid-19, αυτό το επίπεδο είχε επιτευχθεί μόνο κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων, όπως ειρωνικά επισημαίνει το The Economist.

Οι μεγάλοι ασθενείς του χρέους

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο φαίνεται να είναι ανίκανες να εξισορροπήσουν τους προϋπολογισμούς τους. Το έλλειμμα των ΗΠΑ έφτασε το 6,2% πέρυσι, και φέτος η κυβέρνηση προβλέπει ότι θα είναι 5,5%, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει μία από τις πολυπόθητες φορολογικές περικοπές του. Το ΔΝΤ έχει εκδώσει αρκετές προειδοποιήσεις σχετικά με το πόσο γρήγορα αυξάνεται το χρέος των ΗΠΑ: ξεπέρασε τα 36 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι και φτάνει σε επίπεδα περίπου 123% του ΑΕΠ.

Στην Ευρώπη, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στα τέλη Νοεμβρίου έναν προϋπολογισμό που προβλέπει το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο δανεισμού στην ιστορία της χώρας. Από τις δαπάνες, που ανέρχονται σε περίπου 525 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ  θα χρηματοδοτηθούν μέσω δανείων.

Η Γαλλία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εν μέσω μιας τεράστιας πολιτικής κρίσης, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το έλλειμμα του περασμένου έτους έφτασε το 5,4% του ΑΕΠ, μετά την αύξηση του στο 5,8% το 2024. Ο  προϋπολογισμός της Γαλλίας μόλις εγκρίθηκε με διάταγμα, με την υπόσχεση ότι το έλλειμμα δεν θα υπερβεί το 5% το 2026, αλλά οι αμφιβολίες παραμένουν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο χτυπούν οι καμπάνες του συναγερμού. Το 2024, κατέγραψε ένα από τα πιο αρνητικά ισοζύγια προϋπολογισμού στην ήπειρο, με έλλειμμα 5,75%, και το χρέος του συνέχισε να διογκώνεται το 2025.

Υποψήφιες για «οικονομική καρδιακή ανακοπή» οι ΗΠΑ

Το βιβλίο «Ηοw Countries Go Broke» (Πώς οι χώρες χρεοκοπούν), του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου και μεγαλοεπενδυτή Ρέι Ντάλιο, ήταν ένα από τα μπεστ σέλερ της χρονιάς που πέρασε και θεωρήθηκε δυσοίωνα προφητικό.

Ο Ντάλιο πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες προηγμένες οικονομίες οδεύουν προς μία «οικονομική καρδιακή προσβολή».

Υποστηρίζει ότι όταν το χρέος χρησιμοποιείται παραγωγικά, δημιουργεί αρκετά έσοδα και ανάπτυξη για να καλύψει τις πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Αλλά όταν αυτό δεν συμβαίνει, η εξυπηρέτηση του χρέους – η πληρωμή των τόκων — συσσωρεύεται, όπως η χοληστερόλη στο αίμα, περιορίζοντας τις αναγκαίες δημοσιονομικές δαπάνες και οδηγώντας σε «απόφραξη» των αρτηριών της οικονομίας.

Στη συνέχεια, οι χώρες αντιμετωπίζουν οδυνηρές ή ακόμη και επιβλαβείς επιλογές για τον πληθυσμό τους: να επιτρέψουν την αύξηση των επιτοκίων — η οποία καταστέλλει την οικονομία — να υποτιμήσουν το νόμισμα για να εξαγοράσουν το εκδοθέν χρέος — η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό — ή να προχωρήσουν σε δραστικές περικοπές δαπανών για να ισοσκελίσουν τους λογαριασμούς — η οποία βλάπτει τις δημόσιες υπηρεσίες και συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη φτώχεια και ανισότητα.

Το (αντι)παράδειγμα της Ιαπωνίας

Αν ο Ντάλιο έχει δίκιο, αυτό που συνέβη πρόσφατα στην Ιαπωνία θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο ως μια προειδοποιητική στηθάγχη παρά ως πλήρης καρδιακή προσβολή.

Το χρέος της Ιαπωνίας είναι μακράν το μεγαλύτερο παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ (250%), αλλά μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν διαχειρίσιμο, αφού το μεγαλύτερο μέρος του αφορά εσωτερικό δανεισμό και εξυπηρετείται με χαμηλά επιτόκια.

Αυτό άλλαξε όταν στα τέλη Ιανουαρίου τα 30ετή κρατικά ομόλογα της Ιαπωνίας σημείωσαν την υψηλότερη ημερήσια πτώση στην ιστορία τους, με τις αποδόσεις να εκτοξεύονται στο 3,85%. Το γιεν έπεσε κατακόρυφα έναντι του δολαρίου, πριν ανακάμψει εν μέσω ισχυρών φημών για συντονισμένη δράση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Η αναταραχή στις διεθνείς αγορές προήλθε από την ανακοίνωση πρόωρων εκλογών, με τη δέσμευση της ακροδεξιάς πρωθυπουργού Σανάε  Τακαΐτσι, για γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις και αύξηση κοινωνικών δαπανών.

Οι επενδυτές άρχισαν να ξεπουλάνε ιαπωνικά ομόλογα, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε «προειδοποίηση» και για άλλες χώρες με υψηλό χρέος, όπως οι ΗΠΑ. «Ακόμα και η μεγαλύτερη και ισχυρότερη οιονομία του πλανήτη δεν έχει ανοσία στους κινδύνους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κένεθ Γκρίφιν,  επικεφαλής του πολυεθνικού hedge fund Citadel.

Τελικά η  Τακαΐτσι «σάρωσε» στις εκλογές, ενώ παρά την άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών οι ανησυχίες για το χρέος επιμένουν.

Το χρέος στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, μετά από 15 χρόνια λιτότητας, κρίσης και κατάρρευσης των μισθών,  το δημόσιο χρέος είναι υψηλότερο σε ονομαστικούς όρους από ό,τι ήταν το 2010, όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανέρχεται στα 368 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2010 ήταν 329 δισεκ. ευρώ.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 150%, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2010 (146%), αν και έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2020 (206%), εν μέρει χάρη στον καλπάζοντα πληθωρισμό.

Ο ΟΔΔΗΧ ευελπιστεί το 2026 το χρέος να μειωθεί στο 138%, ενώ το 2027 μπορεί και να «χάσουμε» την πρωτιά της πιο καταχρεωμένης χώρας της Ευρωζώνης, από την Ιταλία.

Προς το παρόν παραμένουμε η χώρα με την υψηλότερη αναλογία δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο 82%.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές το κόμμα
Πολιτική 10.02.26

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές το κόμμα

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Σύνταξη
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδηθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδηθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο
Στη Γερμανία 10.02.26

Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο

Σύμφωνα με το Spiegel, πριν τη μοιραία επίθεση ο 26χρονος είχε κλωτσήσει μια πόρτα τρένου αλλά οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο επειδή δεν προκάλεσε φθορές.

Σύνταξη
Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ

Ο Μάικλ Κάρικ αναφέρθηκε στον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που περιμένει το βράδυ της Τρίτης την πέμπτη σερί νίκη της ομάδας του προκειμένου να ολοκληρωθεί το μαρτύριό του και να πάει επιτέλους για κούρεμα!

Σύνταξη
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
Ελλάδα 10.02.26

Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

Για το περιστατικό στο Ηράκλειο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)
Language 10.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)

Τα δομικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γέννηση του φιλοσοφικού λεξιλογίου των αρχαίων Ελλήνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Τα 2/3 των πολιτών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
Δημοσκόπηση 10.02.26

Τα 2/3 των Γερμανών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Γερμανοί συνεχίζουν να θεωρούν τη Ρωσία ως μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη αλλά τα ποσοστό που βλέπει κίνδυνο στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ
Μπάσκετ 10.02.26

Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ

Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν είναι είναι δύο κομβικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο