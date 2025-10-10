Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο
Για μια ακόμα φορά ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που αυξάνεται πολύ γρήγορα, που τροφοδοτεί ένα κλίμα «που είναι πολύ ανάλογο» με τα χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο κίνδυνος εμφυλίου στις ΗΠΑ και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο 76χρονος Ντάλιο σε συνέντευξή του στο Leaders με τη Francine Lacqua στην τηλεόραση του Bloomberg.
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής προειδοποιεί εδώ και καιρό για τους κινδύνους της σπειροειδούς αύξησης του χρέους των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τον περασμένο μήνα ότι αποτελεί «απειλή για τη νομισματική τάξη». Κατηγόρησε τους πολιτικούς και από τις δύο πλευρές και ζήτησε ένα μείγμα αυξήσεων των φορολογικών εσόδων και περικοπών δαπανών για την αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί «βόμβα ελλείμματος/χρέους».
Το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 99% του ΑΕΠ των ΗΠΑ πέρυσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φτάσει το 116% του ΑΕΠ το 2034, το υψηλότερο από οποιοδήποτε σημείο στην ιστορία των ΗΠΑ.
Ο κίνδυνος ενός εμφυλίου
Σύμφωνα με τον Ντάλιο, η αύξηση του χρέους είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Οι ολοένα και πιο έντονες παγκόσμιες συγκρούσεις και η ανισότητα πλούτου δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον με «πολλά να ανησυχούμε», είπε.
Ερωτηθείς αν ένας άλλος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι επικείμενος, ο Ντάλιο είπε ότι ένας «εμφύλιος πόλεμος κάποιου είδους» αναπτύσσεται στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου με «ασυμβίβαστες διαφορές».
«Αυτές οι συγκρούσεις θα γίνουν δοκιμασίες ισχύος από κάθε πλευρά», είπε, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί η σύγκρουση. «Αν δεν ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα, τότε έχουμε μεγαλύτερους κινδύνους».
Η Bridgewater
Αφού ίδρυσε την Bridgewater το 1975, ο Ντάλιο έγινε γνωστός για την απαίτησή του για ριζοσπαστική διαφάνεια στο μακροοικονομικό hedge fund πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το 2017 ξεκίνησε να αποχωρεί σταδιακά από την εταιρεία με αποκορύφωμα την πώληση του εναπομείναντος μεριδίου του και την απόφαση να αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο νωρίτερα φέτος.
Η εταιρεία με έδρα το Γουέστπορτ του Κονέκτικατ βρίσκεται σε καλό δρόμο για το μεγαλύτερο κέρδος της φέτος από το 2010. Βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης τα τελευταία δύο χρόνια, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bridgewater, Νιρ Μπαρ Ντία, να κάνει αλλαγές στο προσωπικό και να μειώνει τα περιουσιακά στοιχεία για να ενισχύσει την απόδοση.
Η Bridgewater διαχειριζόταν 92 δισ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου, από σχεδόν 140 δισ. δολάρια στις αρχές του 2023.
