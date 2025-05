Ντάλιο: Ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ είναι μεγαλύτερος από ό,τι λέει η Moody’s

Ο ιδρυτής και δισεκατομμυριούχος της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον οίκο Moody’s υποτιμά την απειλή για τα αμερικανικά ομόλογα, λέγοντας ότι ο οργανισμός δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τυπώνει απλώς χρήματα για να αποπληρώσει το χρέος της.

«Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας υποτιμούν τους πιστωτικούς κινδύνους επειδή αξιολογούν μόνο τον κίνδυνο η κυβέρνηση να μην πληρώσει το χρέος της», έγραψε ο Ντάλιο σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Δεν περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, που είναι οι χώρες με χρέη να τυπώσουν χρήματα για να πληρώσουν τα χρέη τους, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι ομολόγων να υποστούν ζημίες από τη μειωμένη αξία των χρημάτων που λαμβάνουν (αντί από τη μειωμένη ποσότητα χρημάτων που λαμβάνουν)», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater.

Re the U.S. debt downgrade, you should know that credit ratings understate credit risks because they only rate the risk of the government not paying its debt. They don’t include the greater risk that the countries in debt will print money to pay their debts thus causing holders…

— Ray Dalio (@RayDalio) May 19, 2025