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Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος για την Ελλάδα καταγράφει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις επανέρχονται δυναμικά την ώρα που οι προοπτικές ανάπτυξης υποχωρούν.

Ο ΟΟΣΑ μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,9% από 2,2%

Ο διεθνής οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό το 2026 στο 4,2%, έναντι 2,2% που εκτιμούσε προηγουμένως, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στο ενεργειακό sok, θεωρώντας την Ελλάδα εξαρτημένη ενεργειακά, αλλά και στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις. Την ίδια στιγμή, μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2%, υποδηλώνοντας τις συνέπειες από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να επιβραδυνθεί αισθητά, από 8,9% το 2025 σε 7,1% το 2026 και μόλις 3,2% το 2027, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο πισωγυρίσματος. Σε αυτό το περιβάλλον, τυχόν νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας ή καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ αναφέρεται στις προκλήσεις που απορρέουν από τη γήρανση του πληθυσμού και τις επενδυτικές ανάγκες θα παραμείνουν υψηλές.

ΟΟΣΑ: Οι προκλήσεις

Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, στο 1,9% το 2026 και στο 2,0% το 2027. Οι εκταμιεύσεις από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης, οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα μέτρα στήριξης στον τομέα της ενέργειας θα ενισχύσουν την κατανάλωση, παρά τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Οι εξαγωγές προβλέπεται να ανακάμψουν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τη βελτίωση της διεθνούς ζήτησης.

Ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026, ωθούμενος προς τα πάνω από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, πριν υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργειακή παραγωγή και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν από το τρίτο τρίμηνο και μετά, όπως εκτιμάται από τον ΟΟΣΑ

Μια καλύτερη από το αναμενόμενο εξέλιξη στον τουρισμό θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη, ενώ καθυστερήσεις στην υλοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις προοπτικές.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι θα σημειωθεί νέα αύξηση στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για φέτος και θα αγγίξει το 6,7% από 5,8% πέρυσι για να…ξαναπέσει στο 6% το 2027.

Προβλέπονται σημαντικά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2026-27. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική και η ταχεία μείωση του χρέους θα πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα, καθώς οι προκλήσεις που απορρέουν από τη γήρανση του πληθυσμού και τις επενδυτικές ανάγκες θα παραμείνουν υψηλές.

Ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των προσπαθειών για τη μείωση της φοροδιαφυγής θα δημιουργούσαν πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των δαπανών στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν πρόσφατα κατά της αύξησης των τιμών της ενέργειας θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, καθώς η πίεση στις τιμές μειώνεται.

Η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα συνέβαλε στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι επιπτώσεις της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να γίνονται αισθητές

ΟΟΣΑ: Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 2,1% το 2025, ωθούμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Οι δείκτες υψηλής συχνότητας (High-Frequency Indicators – είναι οικονομικά και στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται, ενημερώνονται και δημοσιεύονται σε πολύ τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα (π.χ. καθημερινά, εβδομαδιαία ή ανά δεκαπενθήμερο) συνέχισαν να υποδηλώνουν επέκταση στις αρχές του 2026, αλλά οι δείκτες εμπιστοσύνης επιδεινώθηκαν τον Απρίλιο του 2026, ιδίως όσον αφορά τους καταναλωτές και τη βιομηχανία.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε το 2025 αλλά αυξήθηκε τους πρώτους μήνες του 2026. Η στενότητα της αγοράς εργασίας παραμένει υψηλή, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, παρά τα σημάδια χαλάρωσης σε άλλους τομείς.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο του 2026, λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας και του επίμονου πληθωρισμού στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες. Η αύξηση των πραγματικών μισθών παρέμεινε ανθεκτική, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% τον Απρίλιο του 2026.

Η ετήσια πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στο 7,6% τον Μάρτιο του 2026, υποστηριζόμενη από την ισχυρή πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των δανείων προς τα νοικοκυριά.

Η ανάπτυξη στον τουρισμό παρέμεινε ισχυρή, με τις αφίξεις ξένων τουριστών να αυξάνονται περαιτέρω και τα ποσοστά κρατήσεων

να παραμένουν γενικά σταθερά στις αρχές του 2026.

Οι επιπτώσεις της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να γίνονται αισθητές. Οι σταθμισμένες μέσες τιμές χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (EUR/MWh) αυξήθηκαν κατά 16% από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο. Το μερικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ επηρεάζει επίσης τις εξαγωγές υπηρεσιών και τις εισαγωγές ενέργειας.

Ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν περίπου το 20% του παγκόσμιου tonnage, κυρίως με φορτηγά χύδην φορτίου και πετρελαιοφόρα, οι διαταραχές έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε αύξηση της ζήτησης.

Οι καθαρές εισαγωγές ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιστοιχούσαν στο 93% του συνολικού ενεργειακού εφοδιασμού, καθιστώντας την εξωτερική θέση της Ελλάδας ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ύψους 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και 2,7% του ΑΕΠ το 2027

Το δημόσιο χρέος θα μειωθεί

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ύψους 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και 2,7% του ΑΕΠ το 2027, μετά από ένα ιστορικά υψηλό πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ το 2025, με εκτιμώμενη σύσφιγξη της δημοσιονομικής πολιτικής κατά 0,4% του ΑΕΠ μεταξύ 2025 και 2027. Το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα ανέρχονται σε 0,8% του ΑΕΠ το 2026 και 1% του ΑΕΠ το 2027, αντανακλώντας κυρίως μια μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και οικογένειες, καθώς και την αύξηση των δαπανών για την άμυνα. Οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,2% του ΑΕΠ από το 2025 έως το 2026.

Οι εκταμιεύσεις από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αυξηθούν από 2,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4% του ΑΕΠ το 2026, πριν καταργηθούν σταδιακά.

Τα προσωρινά μέτρα στήριξης για τον μετριασμό των υψηλών τιμών της ενέργειας, τα οποία εισήχθησαν τον Μάρτιο του 2026 και προβλέπεται να διαρκέσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλαμβάνουν μη στοχευμένες επιδοτήσεις τιμών για το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και στοχευμένες επιδοτήσεις καυσίμων οδικών μεταφορών και εισοδηματική στήριξη για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού το 2027 θα στηρίξουν περαιτέρω τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Η αύξηση των επενδύσεων προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2027 με τη σταδιακή κατάργηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει ανθεκτική, στο 1,9% το 2026 και στο 2,0% το 2027. Το αυξανόμενο διαθέσιμο

εισόδημα, με τη συμβολή της συνεχιζόμενης αύξησης της απασχόλησης και των φορολογικών/δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, θα ενισχύσουν την κατανάλωση.

Η αύξηση των επενδύσεων προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2027 με τη σταδιακή κατάργηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αύξηση των εξαγωγών θα ανακάμψει σταδιακά καθώς ενισχύεται η εξωτερική ζήτηση. Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να

φτάσει το 4,2% το 2026 εν μέσω υψηλότερων διεθνών τιμών ενέργειας και να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027, καθώς η

ενεργειακή κρίση υποχωρεί, με τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μετά.

Οι ανοδικοί κίνδυνοι απορρέουν από την καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση του τουρισμού, ενώ καθυστερήσεις στην υλοποίηση όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ ή παρατεταμένες διαταραχές στην αγορά ενέργειας θα επιβάρυναν τις προοπτικές.

Η ανάγκη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Η διατήρηση του δείκτη δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε τροχιά ταχείας μείωσης παραμένει καθοριστικής σημασίας, δεδομένου του ακόμη υψηλού επιπέδου χρέους και των ισχυρών πιέσεων στις δαπάνες που ασκούν η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του πληθυσμού. Ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα δημιουργούσαν πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Θα χρειαστεί ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση του χρέους.

Η συνέχιση των προσπαθειών για τον εξορθολογισμό των κανονισμών για τις επιχειρήσεις, η χαλάρωση των περιορισμών για ειδικούς επαγγελματίες και η αναπροσαρμογή των πολιτικών της αγοράς εργασίας προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας κατάρτισης και συμβουλευτικής θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις, θα βελτίωνε την παραγωγικότητα της εργασίας και θα μείωνε την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει υψηλή, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της στέγασης.

Η διευκόλυνση των επενδύσεων σε δυναμικότητα παραγωγής από ΑΠΕ μέσω της περαιτέρω απλούστευσης και εξορθολογισμού των διαδικασιών αδειοδότησης θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Πρόσθετη στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για ενεργειακές ανακαινίσεις και ηλεκτρικά οχήματα θα υποστηρίξει επίσης τις επενδύσεις για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στους τομείς των μεταφορών και της στέγασης.

Πηγή: ΟΤ