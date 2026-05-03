Οι οικογένειες στην Ελλάδα συνεχίζουν να επωμίζονται από τα υψηλότερα φορολογικά βάρη διεθνώς. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ «Taxing Wages 2026», η οποία αφορά το 2025.

Η Ελλάδα το 2025 είχε την 4η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στον ΟΟΣΑ για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά

Αν και, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες από 39,5% το 2024 σε 39,3% το 2025, ωστόσο παραμένει αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ο οποίος το 2025 ήταν 35,1% (2024, 34,9%).

Το 2025, η Ελλάδα είχε την 19η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΟΣΑ, σε σύγκριση με την 18η το 2024.

Στην Ελλάδα, ο φόρος εισοδήματος και οι εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντιπροσωπεύουν συνολικά το 72% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, σε σύγκριση με το 77% της συνολικής μέσης φορολογικής επιβάρυνσης του ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, η Ελλάδα είχε την 4η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στον ΟΟΣΑ για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά, με ποσοστό 37,5% το 2025, που συγκρίνεται με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 26,2%. Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα κατείχε την ίδια θέση το 2024.

ΟΟΣΑ: Μικρή η ελάφρυνση από τα επιδόματα

Τα επιδόματα και οι φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με τα παιδιά τείνουν να μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους με παιδιά σε σύγκριση με τον μέσο άγαμο εργαζόμενο.

Στην Ελλάδα το 2025, αυτή η μείωση (1,9 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (8,9 ποσοστιαίες μονάδες).

Στην Ελλάδα, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από 38,7% σε 39,3% μεταξύ 2000 και 2025.

Κατά την ίδια περίοδο, η μέση φορολογική επιβάρυνση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από 36,1% σε 35,1%.

Η άνοδος στη δεκαετία

Μεταξύ 2015 και 2025, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Κατά την ίδια περίοδο, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες από 35,2% σε 35,1%.

Στην Ελλάδα, ο μέσος άγαμος εργαζόμενος αντιμετώπιζε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 26,1% το 2025 (16ος υψηλότερος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ), σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 25,1%.

Επί της ουσίας, στην Ελλάδα, ο καθαρός μισθός ενός μέσου άγαμου εργαζόμενου, μετά από φόρους και επιδόματα, ήταν 73,9% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 74,9%.

Οι μισθοί

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που σχετίζονται με τα παιδιά και τις φορολογικές διατάξεις, ο μέσος καθαρός φορολογικός συντελεστής ενός μέσου έγγαμου εργαζόμενου με δύο παιδιά στην Ελλάδα ήταν 23,8% το 2025, ο οποίος είναι ο 4ος υψηλότερος στον ΟΟΣΑ, και συγκρίνεται με 14,7% για τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μέσος έγγαμος εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα είχε καθαρό μισθό, μετά από φόρους και οικογενειακά επιδόματα, 76,2% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με 85,3% για τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι αυξήθηκε στα 26.563 ευρώ το 2025, σε σχέση με 25.680 ευρώ το 2024. Αυτό μεταφράζεται σε ονομαστική αύξηση της τάξης του 3,4%. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,9%, η πραγματική αύξηση του μισθού προ φόρων ανήλθε στο 0,5%.

Πηγή: ΟΤ