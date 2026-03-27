newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Διεθνής Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 06:00

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Spotlight

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θέτει σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην ενδιάμεση έκθεση του (Μάρτιος 2026) για τις οικονομικές προοπτικές.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει αυτό που οι περισσότεροι ήδη «αισθάνονται» στην καθημερινότητά τους. Η ενέργεια δεν είναι απλώς ένα κόστος, αλλά η «τροφή» της παγκόσμιας οικονομίας, και όταν αυτή ακριβαίνει, το ντόμινο είναι αναπόφευκτο

Το εκρηκτικό κοκτέιλ από τις γεωπολιτικές εντάσεις «κονταίνει» την ανάπτυξη και εκτινάσσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι δύο πλευρές του νομίσματος

Η μεγάλη αβεβαιότητα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αλληλεπιδρά με δύο αντίθετες δυνάμεις:

Από μία πλευρά, η παγκόσμια ανάπτυξη αντιστέκεται και διατηρεί θετικά πρόσημα χάρη στην ισχυρή δυναμική των επενδύσεων και της παραγωγής στον τομέα της τεχνολογίας, στους χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές και το «κύμα» της θετικής πορείας από το 2025.

Από την άλλη πλευρά, η διακοπή των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και το κλείσιμο και η καταστροφή ορισμένων ενεργειακών υποδομών, έχουν προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και έχει διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό. Οι τιμές στην ενέργεια και άλλα σημαντικά εμπορεύματα, όπως τα λιπάσματα, «τραβούν την ανηφόρα» με την αύξηση του κόστους να επιβαρύνει τη ζήτηση και να ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η οικονομία σε «τεντωμένο σχοινί» – Ο μεγάλος κίνδυνος

Η έκταση και η διάρκεια της σύγκρουσης είναι αβέβαιη. Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων τιμών ενέργειας θα αυξήσει σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων και θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή και θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έρχονται σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο σε μερικές μεγάλες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν επίσης αυξηθεί μετά την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,9% το 2026, πριν αυξηθεί ελαφρώς στο 3,0% το 2027. Η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα αυξήσουν το κόστος και θα μειώσουν τη ζήτηση, αντισταθμίζοντας τους ευνοϊκούς παράγοντες που προέρχονται από τις ισχυρές επενδύσεις και την παραγωγή στον τομέα της τεχνολογίας, τους χαμηλότερους δασμούς και τη δυναμική που μεταφέρεται από το 2025.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην τεχνική παραδοχή ότι η τρέχουσα έκταση της διαταραχής στην αγορά ενέργειας θα μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων να μειώνονται σταδιακά από τα μέσα του 2026 και μετά.

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 2,0% το 2026 σε 1,7% το 2027, καθώς οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αντισταθμίζονται σταδιακά από την επιβράδυνση της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος και των καταναλωτικών δαπανών.

Η αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,8% το 2026, καθώς οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας επιβαρύνουν τη δραστηριότητα, πριν αυξηθεί στο 1,2% το 2027, χάρη στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Στην Κίνα, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 και στο 4,3% το 2027.

Σανίδα… σωτηρίας

Ένας σημαντικός κίνδυνος υποβάθμισης των οικονομιών είναι οι επίμονες διαταραχές στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε υποτεθεί και επιδεινώνουν την έλλειψη βασικών εμπορευμάτων, επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και μειώνοντας την ανάπτυξη.

Ένα τέτοιο σενάριο, ή χαμηλότερες από τις αναμενόμενες αποδόσεις από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει πιο εκτεταμένη ανατιμολόγηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αποδυναμώνοντας τη ζήτηση και αυξάνοντας τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Από την άλλη πλευρά, ένας εκπληκτικά ανθεκτικός επιχειρηματικός τομέας, μια ταχύτερη από την προβλεπόμενη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών της ενέργειας, ή η επέκταση των επενδύσεων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη παραγωγικότητας, θα μπορούσαν να ωθήσουν την ανάπτυξη προς τα πάνω.

Αντιμέτωπες με το σοκ των τιμών της ενέργειας, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές. Ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές της νομισματικής πολιτικής εάν οι πιέσεις στις τιμές επεκταθούν ή εάν οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινωθούν σημαντικά.

Τα κυβερνητικά μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας θα πρέπει να είναι έγκαιρα, να στοχεύουν συγκεκριμένα στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και στις βιώσιμες επιχειρήσεις, να διατηρούν τα κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να διαθέτουν σαφείς μηχανισμούς λήξης.

Οι προτάσεις

Στη ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ εκτός από διαπιστώσεις υπάρχουν και προτάσεις.

Ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος και απαιτούνται δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους και την απελευθέρωση πόρων για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων στον τομέα των δαπανών. Απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για τον περιορισμό και την ανακατανομή των δαπανών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και την αύξηση των εσόδων, στο πλαίσιο αξιόπιστων μεσοπρόθεσμων διαδρομών προσαρμογής για κάθε χώρα.

Απαιτείται αποτελεσματική παρακολούθηση, εποπτεία και ισχυρές ρυθμιστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεδομένων των υπερβολικών αποτιμήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των αυξανόμενων διασυνδέσεων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συμφωνίες για την άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων και την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων θα βελτίωναν τη βεβαιότητα των πολιτικών και θα ενίσχυαν τις προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να αποφεύγονται νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές ως αντίδραση σε διαταραχές της προσφοράς, καθώς αυτοί θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την έλλειψη προσφοράς και να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

Προτεραιότητα έχουν οι πολιτικές που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση στο εσωτερικό και μειώνουν τη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μεσοπρόθεσμα. Αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της έκθεσης σε μελλοντικές γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και στην άμβλυνση του κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Business
Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming από Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Σύνταξη
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Μπάσκετ 26.03.26

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Σύνταξη
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο