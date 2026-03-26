Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ – Το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές
Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in
Συνεχίζεται για 27η μέρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να εμφανίζεται έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση, αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα.
Η Τεχεράνη φέρεται να απαντά αρνητικά στο αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων και θέτει πέντε όρους για μια «πλήρη παύση του πολέμου». Μέσω Αραγτσί σημειώνει ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δεν συνιστά διαπραγμάτευση. Υπό τον φόβο μιας χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, φέρεται να μετακινεί παράλληλα δυνάμεις στο νησί Χαργκ.
Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις σε όλο το Ιράν και βομβαρδίζει τον Λίβανο, ενώ ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ. Το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους και drones, ενώ ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.
