Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ – Το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές

Συνεχίζεται για 27η μέρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να εμφανίζεται έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση, αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα.

Η Τεχεράνη φέρεται να απαντά αρνητικά στο αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων και θέτει πέντε όρους για μια «πλήρη παύση του πολέμου». Μέσω Αραγτσί σημειώνει ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δεν συνιστά διαπραγμάτευση. Υπό τον φόβο μιας χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, φέρεται να μετακινεί παράλληλα δυνάμεις στο νησί Χαργκ.

Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις σε όλο το Ιράν και βομβαρδίζει τον Λίβανο, ενώ ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ. Το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους και drones, ενώ ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

