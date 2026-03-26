Επίθεση με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 11:12

Επίθεση με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

Το τουρκικό δεξαμενόπλοιο «ALTURA», το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο, δέχθηκε επίθεση με καμικάζι UAV και καμικάζι IDU στη Μαύρη Θάλασσα, 15 μίλια ανοικτά του Βοσπόρου

Επίθεση με drone σημειώθηκε σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στον Βόσπορο, προκαλώντας υλικές ζημιές και την κινητοποίηση των αρχών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα.

Το τουρκικό δεξαμενόπλοιο «ALTURA», το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο, δέχθηκε επίθεση με καμικάζι UAV και καμικάζι IDU στη Μαύρη Θάλασσα, 15 μίλια ανοικτά του Βοσπόρου. Προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστρωμα και στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρές υλικές ζημιές στο πλοίο, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί άμεσα η ασφάλεια του πληρώματος.

Στο περιστατικό σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα του δεξαμενόπλοιου, ενώ έγινε γνωστό ότι εισέρχεται νερό στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο υπέστη ζημιές τόσο στο κατάστρωμα όσο και στα εσωτερικά του συστήματα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.

Φορτίο και διαδρομή του πλοίου

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε σημαντική ποσότητα πετρελαίου, γεγονός που εντείνει τη σημασία του περιστατικού για την ενεργειακή ασφάλεια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου και είχε αναχωρήσει από τη Ρωσία, ενώ σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, είχε αγκυροβολήσει τελευταία φορά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Επιχείρηση διάσωσης

Άμεση ήταν η αντίδραση των τουρκικών αρχών μετά το σήμα κινδύνου του πλοίου.

Αφού το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει σημαία Σιέρα Λεόνε, ζήτησε επείγουσα βοήθεια, στο σημείο στάλθηκαν δυνάμεις της Ακτοφυλακής, υπηρεσίες ασφάλειας των ακτών και το πλοίο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «Nene Hatun». Η επιχείρηση διάσωσης στο πλοίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Άγνωστα τα αίτια

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, ακόμη παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης και της επίθεσης.

Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη δήλωση από τις αρχές σχετικά με το εάν το περιστατικό ήταν επίθεση με στόχο το τουρκικό πλοίο.

Στην πρώτη επίσημη δήλωση για το συμβάν ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Ουράλογλου, ανέφερε: «στη Μαύρη Θάλασσα σημειώθηκε έκρηξη εξωτερικής προέλευσης σε πλοίο με ξένη σημαία αλλά τουρκικό πλήρωμα. Πιστεύουμε ότι προκλήθηκε από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα, ενώ οι τεχνικές μας ομάδες διεξάγουν έρευνα στον τόπο του συμβάντος».

